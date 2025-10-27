Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5327,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3237,77 млрд руб.

27 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 октября составили по Российской Федерации 5327,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5073,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4981,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4734,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 октября составили 3237,77 млрд руб. против 3252,88369 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

