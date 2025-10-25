.
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 октября в размере 80,9713 руб., евро - 94,082 руб.
25 октября 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 октября в размере 80,9713 руб., евро - 94,082 руб.
|0
25 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 80,9713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,77 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 94,082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,69 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
26 октября 2025 года 17:56
В полиции зафиксировали более чем двукратный рост числа несовершеннолетних, пострадавших от действий кибермошенников, с начала года по сравнению с предыдущим, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий... читать дальше
.26 октября 2025 года 17:12
Сентябрьская динамика торговли с Китаем показывает возможности двигаться к новым рекордам. Об этом специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы,... читать дальше
.26 октября 2025 года 16:07
Более 500 тыс. кв. м промышленно-производственных объектов возведут в столице по 26 проектам комплексного развития территорий (КРТ), опубликованным с января по сентябрь, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "Одна из важных задач программы... читать дальше
.26 октября 2025 года 14:56
Азербайджан подтвердил возможность использования своей железнодорожной сети для экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) из РФ в Армению, сейчас этот маршрут прорабатывается, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Два дня назад... читать дальше
.26 октября 2025 года 14:02
Путин и Мишустин поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. "От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и... читать дальше
.26 октября 2025 года 13:45
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук во главе российской делегации прибыл с визитом в Малайзию, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как сообщил журналистам Оверчук, в рамках визита запланировано участие в 20-м... читать дальше
.26 октября 2025 года 13:32
Правительство РФ с 2026 года проиндексирует ставки таможенных сборов на импорт с учетом накопленной инфляции
Ставки таможенных сборов на ввозимые в РФ товары с 1 января 2026 года будут проиндексированы с учетом уровня накопленной инфляции. Соответствующая инициатива предложена Минпромторгом РФ и поддержана правительством, сообщила пресс-служба министерства. Там отметили, что ставки... читать дальше
.25 октября 2025 года 17:53
"Московская биржа" обсуждает с участниками рынка расширение временных границ торгов выходного дня, запущенных весной этого года в усеченном относительно будних дней режиме. Торги акциями по выходным Мосбиржа запустила с 1 марта, они проводятся по субботам и воскресеньям... читать дальше
.25 октября 2025 года 16:47
За девять месяцев 2025 года объем закупок, которые государственные заказчики совершили у самозанятых, приблизился к отметке 22 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. Этот показатель оказался выше прошлогоднего уровня за тот же период примерно в 2,7 раза. Кроме... читать дальше
.25 октября 2025 года 15:32
Премия в области гидрометеорологии имени полярника, начальника гидрометеорологической службы СССР в годы Великой Отечественной войны Евгения Фёдорова учреждена правительством России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше
.25 октября 2025 года 14:26
"Газпром" в российском суде требует с германской инжиниринговой компании Linde возмещения вреда почти на 220 млн евро, сообщается в арбитражной картотеке. ПАО "Газпром" 17 октября подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к компаниям группы... читать дальше
.25 октября 2025 года 13:42
Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG зафиксировал операционный убыток в третьем квартале 2025 года из-за затрат, связанных с корректировкой плана выпуска электромобилей, о которой он объявил в сентябре. Как говорится в сообщении компании,... читать дальше
.25 октября 2025 года 12:31
Более 12 млрд рублей будет направлено в 2025–2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Средства уже... читать дальше
.25 октября 2025 года 11:43
Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания конвенции против киберпреступности. "Конвенция призвана противостоять одному из... читать дальше
.25 октября 2025 года 10:51
Кабмин РФ утвердил эталонный метод затрат в электросетевом комплексе. Соответствующее постановление правительства было размещено в пятницу вечером на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту документа, эталоны будут применяться уже с 2026 года. Как... читать дальше
.25 октября 2025 года 10:12
Вариант ограничения роста цен на социально значимые продовольственные товары через установление минимальной и максимальной цены в долгосрочных договорах поставщиков и ритейлеров (так называемая "вилка цен") может быть не единственным, Минпромторг и Минсельхоз ведут дискуссию... читать дальше
