ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 октября в размере 80,9713 руб., евро - 94,082 руб.
.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с...
 
Набиуллина и Минэкономразвития: два взгляда на инфляцию и ДКП
Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с...
 
Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом...
 
25 октября 2025 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 октября в размере 80,9713 руб., евро - 94,082 руб.

 0  
25 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 80,9713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,77 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 94,082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,69 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
26 октября 2025 года 17:56
С начала года число пострадавших от киберпреступлений детей в РФ выросло более, чем в два раза
В полиции зафиксировали более чем двукратный рост числа несовершеннолетних, пострадавших от действий кибермошенников, с начала года по сравнению с предыдущим, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий...    читать дальше
26 октября 2025 года 17:12
В сентябре объём торговли России и Китая составил $19,8 млрд
Сентябрьская динамика торговли с Китаем показывает возможности двигаться к новым рекордам. Об этом специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы,...    читать дальше
26 октября 2025 года 16:07
В семи округах Москвы в рамках КРТ построят промышленно-производственные объекты
Более 500 тыс. кв. м промышленно-производственных объектов возведут в столице по 26 проектам комплексного развития территорий (КРТ), опубликованным с января по сентябрь, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"Одна из важных задач программы...    читать дальше
26 октября 2025 года 14:56
Минсельхозу и РЖД поручено проработать маршрут поставок продукции АПК в Армению через Азербайджан
Азербайджан подтвердил возможность использования своей железнодорожной сети для экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) из РФ в Армению, сейчас этот маршрут прорабатывается, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Два дня назад...    читать дальше
26 октября 2025 года 14:02
Путин и Мишустин поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

"От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и...    читать дальше
26 октября 2025 года 13:45
На саммите АСЕАН обсудят пошлины США и новые торговые связи
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук во главе российской делегации прибыл с визитом в Малайзию, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как сообщил журналистам Оверчук, в рамках визита запланировано участие в 20-м...    читать дальше
26 октября 2025 года 13:32
Правительство РФ с 2026 года проиндексирует ставки таможенных сборов на импорт с учетом накопленной инфляции
Ставки таможенных сборов на ввозимые в РФ товары с 1 января 2026 года будут проиндексированы с учетом уровня накопленной инфляции. Соответствующая инициатива предложена Минпромторгом РФ и поддержана правительством, сообщила пресс-служба министерства. Там отметили, что ставки...    читать дальше
25 октября 2025 года 17:53
"Мосбиржа" планирует расширить время торгов по выходным
"Московская биржа" обсуждает с участниками рынка расширение временных границ торгов выходного дня, запущенных весной этого года в усеченном относительно будних дней режиме.

Торги акциями по выходным Мосбиржа запустила с 1 марта, они проводятся по субботам и воскресеньям...    читать дальше
25 октября 2025 года 16:47
Объем госзакупок у самозанятых за январь-сентябрь приблизился к 22 млрд руб.
За девять месяцев 2025 года объем закупок, которые государственные заказчики совершили у самозанятых, приблизился к отметке 22 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. Этот показатель оказался выше прошлогоднего уровня за тот же период примерно в 2,7 раза. Кроме...    читать дальше
25 октября 2025 года 15:32
Правительство учредило премию имени Фёдорова в области гидрометеорологии
Премия в области гидрометеорологии имени полярника, начальника гидрометеорологической службы СССР в годы Великой Отечественной войны Евгения Фёдорова учреждена правительством России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте...    читать дальше
25 октября 2025 года 14:26
"Газпром" в суде РФ требует с Linde возмещения вреда на 220 млн евро
"Газпром" в российском суде требует с германской инжиниринговой компании Linde возмещения вреда почти на 220 млн евро, сообщается в арбитражной картотеке.

ПАО "Газпром" 17 октября подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к компаниям группы...    читать дальше
25 октября 2025 года 13:42
Операционный убыток Porsche в 3-м квартале составил 966 млн евро
Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG зафиксировал операционный убыток в третьем квартале 2025 года из-за затрат, связанных с корректировкой плана выпуска электромобилей, о которой он объявил в сентябре.

Как говорится в сообщении компании,...    читать дальше
25 октября 2025 года 12:31
Правительство направит более 12 млрд руб. на развитие горнолыжного туризма на Северном Кавказе
Более 12 млрд рублей будет направлено в 2025–2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Средства уже...    читать дальше
25 октября 2025 года 11:43
Путин: Россия открыта к международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью
Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания конвенции против киберпреступности.

"Конвенция призвана противостоять одному из...    читать дальше
25 октября 2025 года 10:51
Правительство утвердило метод эталонных затрат в электросетях
Кабмин РФ утвердил эталонный метод затрат в электросетевом комплексе. Соответствующее постановление правительства было размещено в пятницу вечером на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту документа, эталоны будут применяться уже с 2026 года. Как...    читать дальше
25 октября 2025 года 10:12
Минпромторг и Минсельхоз обсуждают ограничение цен на продукты через долгосрочные контракты
Вариант ограничения роста цен на социально значимые продовольственные товары через установление минимальной и максимальной цены в долгосрочных договорах поставщиков и ритейлеров (так называемая "вилка цен") может быть не единственным, Минпромторг и Минсельхоз ведут дискуссию...    читать дальше
