ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 октября в размере 80,9713 руб., евро - 94,082 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 94,082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,69 коп.

25 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 80,9713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,77 коп.

В полиции зафиксировали более чем двукратный рост числа несовершеннолетних, пострадавших от действий кибермошенников, с начала года по сравнению с предыдущим, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий... читать дальше

Сентябрьская динамика торговли с Китаем показывает возможности двигаться к новым рекордам. Об этом специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы,... читать дальше

Более 500 тыс. кв. м промышленно-производственных объектов возведут в столице по 26 проектам комплексного развития территорий (КРТ), опубликованным с января по сентябрь, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "Одна из важных задач программы... "Одна из важных задач программы... читать дальше

Азербайджан подтвердил возможность использования своей железнодорожной сети для экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) из РФ в Армению, сейчас этот маршрут прорабатывается, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Два дня назад... "Два дня назад... читать дальше

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. "От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и... "От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и... читать дальше

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук во главе российской делегации прибыл с визитом в Малайзию, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как сообщил журналистам Оверчук, в рамках визита запланировано участие в 20-м... читать дальше

Ставки таможенных сборов на ввозимые в РФ товары с 1 января 2026 года будут проиндексированы с учетом уровня накопленной инфляции. Соответствующая инициатива предложена Минпромторгом РФ и поддержана правительством, сообщила пресс-служба министерства. Там отметили, что ставки... читать дальше

"Московская биржа" обсуждает с участниками рынка расширение временных границ торгов выходного дня, запущенных весной этого года в усеченном относительно будних дней режиме. Торги акциями по выходным Мосбиржа запустила с 1 марта, они проводятся по субботам и воскресеньям... Торги акциями по выходным Мосбиржа запустила с 1 марта, они проводятся по субботам и воскресеньям... читать дальше

За девять месяцев 2025 года объем закупок, которые государственные заказчики совершили у самозанятых, приблизился к отметке 22 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. Этот показатель оказался выше прошлогоднего уровня за тот же период примерно в 2,7 раза. Кроме... читать дальше

Премия в области гидрометеорологии имени полярника, начальника гидрометеорологической службы СССР в годы Великой Отечественной войны Евгения Фёдорова учреждена правительством России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше

"Газпром" в российском суде требует с германской инжиниринговой компании Linde возмещения вреда почти на 220 млн евро, сообщается в арбитражной картотеке. ПАО "Газпром" 17 октября подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к компаниям группы... ПАО "Газпром" 17 октября подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к компаниям группы... читать дальше

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG зафиксировал операционный убыток в третьем квартале 2025 года из-за затрат, связанных с корректировкой плана выпуска электромобилей, о которой он объявил в сентябре. Как говорится в сообщении компании,... Как говорится в сообщении компании,... читать дальше

Более 12 млрд рублей будет направлено в 2025–2027 годах на развитие горнолыжной и туристической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Средства уже... Средства уже... читать дальше

Россия открыта для самого тесного международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания конвенции против киберпреступности. "Конвенция призвана противостоять одному из... "Конвенция призвана противостоять одному из... читать дальше

Кабмин РФ утвердил эталонный метод затрат в электросетевом комплексе. Соответствующее постановление правительства было размещено в пятницу вечером на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту документа, эталоны будут применяться уже с 2026 года. Как... читать дальше

Вариант ограничения роста цен на социально значимые продовольственные товары через установление минимальной и максимальной цены в долгосрочных договорах поставщиков и ритейлеров (так называемая "вилка цен") может быть не единственным, Минпромторг и Минсельхоз ведут дискуссию... читать дальше

