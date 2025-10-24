.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с...
 
Набиуллина и Минэкономразвития: два взгляда на инфляцию и ДКП
Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с...
 
Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом...
 
24 октября 2025 года 17:47

ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 94,082 руб.

 0  
24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 94,082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,69 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
24 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 октября выросла на 0,03% и составила 48972,491 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48972,491 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14,425 млрд руб., или на...
24 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2844 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 11,2844 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,111 руб., максимальный - 11,407 руб. Было заключено 86529 сделок. Объем торгов составил 173266,58...
24 октября 2025 года 19:08
Недружественные санкции никак не повлияют на экономику РФ, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США - Дмитриев
Недружественные санкции просто приведут к росту цен на бензин на заправках в США, на экономику России эти санкции абсолютно не повлияют, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо...    читать дальше
24 октября 2025 года 19:02
Индекс МосБиржи снизился на 0,7%, индекс РТС - на 1%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых) и ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год. Но дорожает нефть.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций...    читать дальше
24 октября 2025 года 19:00
Канада готова возобновить торговые переговоры с США, как только Вашингтон будет готов
Оттава будет готова продолжить ранее приостановленные торговые переговоры с Вашингтоном, как только к этому будут готовы и власти США, заявил в пятницу премьер-министр Канады Марк Карни.

"Мы готовы продолжить работать на основании ранее достигнутого прогресса, как...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:54
TotalEnergies может продать половину портфеля систем накопления энергии в Германии
Французская TotalEnergies рассматривает возможность продажи 50% портфеля систем накопления энергии в Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Активы являются частью немецкой Kyon Energy, которую TotalEnergies приобрела в прошлом...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:46
Австралийская Woodside и американская Williams стали партнерами в СПГ-проекте в США
Австралийская Woodside Energy заключила соглашение о стратегическом партнерстве с американской инфраструктурной компание Williams Companies Inc. по проекту производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) Louisiana LNG в США.

Как говорится в сообщении Woodside,...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:40
Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за 9 месяцев составил 673 млн руб. против прибыли годом ранее
Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составил 673 млн руб. против чистой прибыли в размере 3,9 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка СКФ упала в 42,8 раза, до 87,2 млн руб.

Долгосрочные обязательства компании...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:29
Депутаты предложили снизить порог стоимости промышленных ГЧП-проектов
Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который предлагает снизить минимальный размер инвестиций в государственно-частные партнерства (ГЧП) в промышленности с 10 млрд руб. до 7 млрд руб. и разрешить включать в такие проекты научно-исследовательские и...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:20
Нефть завершает неделю уверенным ростом
Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с июня на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:17
Крупнейший в мире золотодобытчик снизил в 3-м квартале производство золота на 15%
Newmont в III квартале 2025 года произвел 1,42 млн унций золота, что на 15% меньше результата соответствующего периода прошлого года.

По сравнению с предыдущим кварталом производство сократилось на 4%. Компания отмечает снижение содержаний и плановые остановки на...
24 октября 2025 года 18:08
"Селигдар" за 9 месяцев увеличил производство золота на 8%
Холдинг "Селигдар" по итогам девяти месяцев 2025 года увеличил производство лигатурного золота на 8%, до 6,15 тонны, сообщила компания. В том числе, по подсчетам, в III квартале производство подскочило на 16%, до 3,37 тонны.

Объем реализации произведенного золота с...    читать дальше
24 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2726 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,07 коп. и составил 11,2726 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,43 руб. Было заключено 29274 сделки. Объем торгов составил 65956,57 млн...
24 октября 2025 года 17:56
Baker Hughes сократила квартальную чистую прибыль на 20%
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в третьем квартале сократила чистую прибыль на 20%, несмотря на неожиданный рост выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $609 млн по сравнению с $766 млн за...    читать дальше
24 октября 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 октября
ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10787,37 (+153,04) руб./грамм; на серебро - 127,83 (+3,04) руб./грамм; на платину - 4292,82 (+242,89) руб./грамм; на палладий - 3808,61 (+85,29) руб./грамм.

Это автоматическое...
24 октября 2025 года 17:48
Госдума изучит возможность введения стандартов энергоэффективности для жилья
Комитет по энергетике Госдумы изучит возможность введения в РФ обязательных стандартов энергоэффективности для жилых домов, сообщил его председатель Николай Шульгинов журналистам в Иркутске в пятницу.

Решение принято по итогам выездного заседания комитета в Иркутской...    читать дальше
