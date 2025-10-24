.
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 94,082 руб.
24 октября 2025 года 17:47
ЦБ РФ установил курс евро с 25 октября в размере 94,082 руб.
24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 октября, составляет 94,082 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,69 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
24 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 октября выросла на 0,03% и составила 48972,491 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48972,491 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14,425 млрд руб., или на...
.24 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 11,2844 руб. Минимальный курс юаня составил 11,111 руб., максимальный - 11,407 руб. Было заключено 86529 сделок. Объем торгов составил 173266,58...
.24 октября 2025 года 19:08
Недружественные санкции никак не повлияют на экономику РФ, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США - Дмитриев
Недружественные санкции просто приведут к росту цен на бензин на заправках в США, на экономику России эти санкции абсолютно не повлияют, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. "Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо... читать дальше
.24 октября 2025 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых) и ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год. Но дорожает нефть. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше
.24 октября 2025 года 19:00
Оттава будет готова продолжить ранее приостановленные торговые переговоры с Вашингтоном, как только к этому будут готовы и власти США, заявил в пятницу премьер-министр Канады Марк Карни. "Мы готовы продолжить работать на основании ранее достигнутого прогресса, как... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:54
Французская TotalEnergies рассматривает возможность продажи 50% портфеля систем накопления энергии в Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Активы являются частью немецкой Kyon Energy, которую TotalEnergies приобрела в прошлом... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:46
Австралийская Woodside Energy заключила соглашение о стратегическом партнерстве с американской инфраструктурной компание Williams Companies Inc. по проекту производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) Louisiana LNG в США. Как говорится в сообщении Woodside,... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:40
Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составил 673 млн руб. против чистой прибыли в размере 3,9 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка СКФ упала в 42,8 раза, до 87,2 млн руб. Долгосрочные обязательства компании... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:29
Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который предлагает снизить минимальный размер инвестиций в государственно-частные партнерства (ГЧП) в промышленности с 10 млрд руб. до 7 млрд руб. и разрешить включать в такие проекты научно-исследовательские и... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:20
Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с июня на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:17
Newmont в III квартале 2025 года произвел 1,42 млн унций золота, что на 15% меньше результата соответствующего периода прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом производство сократилось на 4%. Компания отмечает снижение содержаний и плановые остановки на...
.24 октября 2025 года 18:08
Холдинг "Селигдар" по итогам девяти месяцев 2025 года увеличил производство лигатурного золота на 8%, до 6,15 тонны, сообщила компания. В том числе, по подсчетам, в III квартале производство подскочило на 16%, до 3,37 тонны. Объем реализации произведенного золота с... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,07 коп. и составил 11,2726 руб. Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,43 руб. Было заключено 29274 сделки. Объем торгов составил 65956,57 млн...
.24 октября 2025 года 17:56
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в третьем квартале сократила чистую прибыль на 20%, несмотря на неожиданный рост выручки. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $609 млн по сравнению с $766 млн за... читать дальше
.24 октября 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10787,37 (+153,04) руб./грамм; на серебро - 127,83 (+3,04) руб./грамм; на платину - 4292,82 (+242,89) руб./грамм; на палладий - 3808,61 (+85,29) руб./грамм. Это автоматическое...
.24 октября 2025 года 17:48
Комитет по энергетике Госдумы изучит возможность введения в РФ обязательных стандартов энергоэффективности для жилых домов, сообщил его председатель Николай Шульгинов журналистам в Иркутске в пятницу. Решение принято по итогам выездного заседания комитета в Иркутской... читать дальше
