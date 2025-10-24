24 октября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
24 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.10 по 02.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.10.2025
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|27.10.2025
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|28.10.2025
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|январь 2025
|29.10.2025
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
|29.10.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|29.10.2025
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|март 2025
|29.10.2025
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|март 2025
|30.10.2025
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|30.10.2025
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|30.10.2025
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2025
|30.10.2025
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2025
|30.10.2025
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2024
|30.10.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|30.10.2025
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2024
|30.10.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|30.10.2025
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|март 2025
|31.10.2025
|09:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2025
|31.10.2025
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2024
|31.10.2025
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2024
|31.10.2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|31.10.2025
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2025
|31.10.2025
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2024
|31.10.2025
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48972,491 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 14,425 млрд руб., или на...
.
24 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 11,2844 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,111 руб., максимальный - 11,407 руб. Было заключено 86529 сделок. Объем торгов составил 173266,58...
.
24 октября 2025 года 19:08
Недружественные санкции просто приведут к росту цен на бензин на заправках в США, на экономику России эти санкции абсолютно не повлияют, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.
"Позиция России заключается в том, что национальные интересы России необходимо... читать дальше
.
24 октября 2025 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых) и ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год. Но дорожает нефть.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций... читать дальше
.
24 октября 2025 года 19:00
Оттава будет готова продолжить ранее приостановленные торговые переговоры с Вашингтоном, как только к этому будут готовы и власти США, заявил в пятницу премьер-министр Канады Марк Карни.
"Мы готовы продолжить работать на основании ранее достигнутого прогресса, как... читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:54
Французская TotalEnergies рассматривает возможность продажи 50% портфеля систем накопления энергии в Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Активы являются частью немецкой Kyon Energy, которую TotalEnergies приобрела в прошлом... читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:46
Австралийская Woodside Energy заключила соглашение о стратегическом партнерстве с американской инфраструктурной компание Williams Companies Inc. по проекту производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) Louisiana LNG в США.
Как говорится в сообщении Woodside,... читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:40
Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составил 673 млн руб. против чистой прибыли в размере 3,9 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка СКФ упала в 42,8 раза, до 87,2 млн руб.
Долгосрочные обязательства компании... читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:29
Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который предлагает снизить минимальный размер инвестиций в государственно-частные партнерства (ГЧП) в промышленности с 10 млрд руб. до 7 млрд руб. и разрешить включать в такие проекты научно-исследовательские и... читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:20
Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю максимальным ростом с июня на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным... читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:17
Newmont в III квартале 2025 года произвел 1,42 млн унций золота, что на 15% меньше результата соответствующего периода прошлого года.
По сравнению с предыдущим кварталом производство сократилось на 4%. Компания отмечает снижение содержаний и плановые остановки на...
.
24 октября 2025 года 18:08
Холдинг "Селигдар" по итогам девяти месяцев 2025 года увеличил производство лигатурного золота на 8%, до 6,15 тонны, сообщила компания. В том числе, по подсчетам, в III квартале производство подскочило на 16%, до 3,37 тонны.
Объем реализации произведенного золота с... читать дальше
.
24 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,07 коп. и составил 11,2726 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,43 руб. Было заключено 29274 сделки. Объем торгов составил 65956,57 млн...
.
24 октября 2025 года 17:56
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в третьем квартале сократила чистую прибыль на 20%, несмотря на неожиданный рост выручки.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $609 млн по сравнению с $766 млн за... читать дальше
.
24 октября 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10787,37 (+153,04) руб./грамм; на серебро - 127,83 (+3,04) руб./грамм; на платину - 4292,82 (+242,89) руб./грамм; на палладий - 3808,61 (+85,29) руб./грамм.
Это автоматическое...
.
24 октября 2025 года 17:48
Комитет по энергетике Госдумы изучит возможность введения в РФ обязательных стандартов энергоэффективности для жилых домов, сообщил его председатель Николай Шульгинов журналистам в Иркутске в пятницу.
Решение принято по итогам выездного заседания комитета в Иркутской... читать дальше
.