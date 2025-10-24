Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1795,1 млрд руб.

24 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1795,1 млрд руб.

Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ. С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она...

Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывает ЦБ РФ в своем пресс-релизе по итогам заседния Совета директоров. "Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики...

Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал локальным ростом на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), однако быстро растерял весь подъем из-за ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год. Индекс МосБиржи на решении...

ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025 до $58 с $55 за баррель. Ожидания относительно цены на нефть в 2026, 2027 и 2028 годах остались на уровне, предыдущего, июльского: $55/барр, $60/барр и $60/барр...

ВТБ ожидает, что пик роста расходов на резервы по необеспеченным кредитам будет пройден в 2025 году, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками. "Мы сейчас рассматриваем бизнес-план на 2026 год. Мы видим, что, по сути, пики cost of...

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. "Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к...

Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,12% - до 79124 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,23%, до 74218 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу увеличились, исключением стал только австралийский индикатор. Значение японского индекса Nikkei 225 за день повысилось на 1,35%. Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом...

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2570,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2583,46 (+0,5%) пункта, минимальное - 2561,41 (-0,36%)...

4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1070 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8681% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,07%...

4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1071 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,1/83,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,93/87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 40 коп., Cредний курс продажи вырос...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,12/99,91 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 50 коп., Cредний курс продажи вырос на...

Банки Киргизии, два из которых попали в 19-й антироссийский санкционный список Евросоюза, работают штатно, Нацбанк страны готов при необходимости принять дополнительные меры для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, сообщили журналистам в киргизском центробанке. В...

