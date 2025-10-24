.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1795,1 млрд руб.
.
24 октября 2025 года 10:24
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1795,1 млрд руб.
|0
24 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1795,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2255 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 октября 2025 года 14:07
Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ. С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она... читать дальше
.24 октября 2025 года 14:01
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывает ЦБ РФ в своем пресс-релизе по итогам заседния Совета директоров. "Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:56
Рынок акций РФ отреагировал локальным ростом на решение ЦБ снизить ставку, далее снижение возобновилось
Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал локальным ростом на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), однако быстро растерял весь подъем из-за ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год. Индекс МосБиржи на решении... читать дальше
.
24 октября 2025 года 13:54
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с 17%. Прогноз по динамике ВВП на... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:47
ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть для налогообложения на 2025г до $58/барр с $55, сохранил на 2026 г. на уровне $55
ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025 до $58 с $55 за баррель. Ожидания относительно цены на нефть в 2026, 2027 и 2028 годах остались на уровне, предыдущего, июльского: $55/барр, $60/барр и $60/барр... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:40
ВТБ ожидает, что пик роста расходов на резервы по необеспеченным кредитам будет пройден в 2025 году, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками. "Мы сейчас рассматриваем бизнес-план на 2026 год. Мы видим, что, по сути, пики cost of... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:33
Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. "Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:24
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,12% - до 79124 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,23%, до 74218 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:15
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу увеличились, исключением стал только австралийский индикатор. Значение японского индекса Nikkei 225 за день повысилось на 1,35%. Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2570,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2583,46 (+0,5%) пункта, минимальное - 2561,41 (-0,36%)... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:08
ВТБ разместит 24 октября однодневные бонды серии КС-4-1070 на 100 млрд руб. по цене 99,8681% от номинала
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1070 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8681% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,07%... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:08
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1071 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск 24 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,1/83,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,1/83,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...
.24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск 24 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,93/87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,93/87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 40 коп., Cредний курс продажи вырос...
.24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск 24 октября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 94,12/99,91 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,12/99,91 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 50 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.24 октября 2025 года 13:07
Банки Киргизии, два из которых попали в 19-й антироссийский санкционный список Евросоюза, работают штатно, Нацбанк страны готов при необходимости принять дополнительные меры для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, сообщили журналистам в киргизском центробанке. В... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.