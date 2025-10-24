24 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
24 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
24 октября 2025 года 14:07
Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.
С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она... читать дальше
24 октября 2025 года 14:01
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывает ЦБ РФ в своем пресс-релизе по итогам заседния Совета директоров.
"Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики... читать дальше
24 октября 2025 года 13:56
Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал локальным ростом на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), однако быстро растерял весь подъем из-за ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год.
Индекс МосБиржи на решении... читать дальше
24 октября 2025 года 13:54
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с 17%. Прогноз по динамике ВВП на... читать дальше
24 октября 2025 года 13:47
ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025 до $58 с $55 за баррель.
Ожидания относительно цены на нефть в 2026, 2027 и 2028 годах остались на уровне, предыдущего, июльского: $55/барр, $60/барр и $60/барр... читать дальше
24 октября 2025 года 13:40
ВТБ ожидает, что пик роста расходов на резервы по необеспеченным кредитам будет пройден в 2025 году, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.
"Мы сейчас рассматриваем бизнес-план на 2026 год. Мы видим, что, по сути, пики cost of... читать дальше
24 октября 2025 года 13:33
Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых.
"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к... читать дальше
24 октября 2025 года 13:24
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,12% - до 79124 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,23%, до 74218 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями... читать дальше
24 октября 2025 года 13:15
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу увеличились, исключением стал только австралийский индикатор.
Значение японского индекса Nikkei 225 за день повысилось на 1,35%.
Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом... читать дальше
24 октября 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2570,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2583,46 (+0,5%) пункта, минимальное - 2561,41 (-0,36%)... читать дальше
24 октября 2025 года 13:08
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1070 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8681% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,07%... читать дальше
24 октября 2025 года 13:08
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1071 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,1/83,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...
24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,93/87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 40 коп., Cредний курс продажи вырос...
24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,12/99,91 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 50 коп., Cредний курс продажи вырос на...
24 октября 2025 года 13:07
Банки Киргизии, два из которых попали в 19-й антироссийский санкционный список Евросоюза, работают штатно, Нацбанк страны готов при необходимости принять дополнительные меры для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, сообщили журналистам в киргизском центробанке.
В... читать дальше
