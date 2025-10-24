.
НОВОСТИ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с...
 
Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом...
 
АЗС проверят на качество топлива
Национальный автомобильный союз направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой организовать проверки АЗС на качество реализуемого топлива, пишут "Известия". "По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный...
 
24 октября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
24 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции март 2025
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании январь 2025
10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции март 2025
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США февраль 2025
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
24 октября 2025 года 14:07
ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ставке на 2025 г. до 19,2%, на 2026 г. повысил до 13-15%
Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она...    читать дальше
24 октября 2025 года 14:01
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывает ЦБ РФ в своем пресс-релизе по итогам заседния Совета директоров.

"Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:56
Рынок акций РФ отреагировал локальным ростом на решение ЦБ снизить ставку, далее снижение возобновилось
Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал локальным ростом на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), однако быстро растерял весь подъем из-за ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год.

Индекс МосБиржи на решении...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:54
24 октября 2025 года 13:47
ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть для налогообложения на 2025г до $58/барр с $55, сохранил на 2026 г. на уровне $55
ЦБ РФ повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2025 до $58 с $55 за баррель.

Ожидания относительно цены на нефть в 2026, 2027 и 2028 годах остались на уровне, предыдущего, июльского: $55/барр, $60/барр и $60/барр...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:40
ВТБ ожидает, что пик роста расходов на резервы по необеспеченным кредитам будет пройден в 2025 г.
ВТБ ожидает, что пик роста расходов на резервы по необеспеченным кредитам будет пройден в 2025 году, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"Мы сейчас рассматриваем бизнес-план на 2026 год. Мы видим, что, по сути, пики cost of...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:33
Банк России снизил ставку до 16,50% годовых
Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:24
Биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,12%, на Аи-92 снизились на 0,23% за неделю
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,12% - до 79124 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,23%, до 74218 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:15
Почти все фондовые индексы стран АТР выросли
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу увеличились, исключением стал только австралийский индикатор.

Значение японского индекса Nikkei 225 за день повысилось на 1,35%.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 24 октября растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,16 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2570,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2583,46 (+0,5%) пункта, минимальное - 2561,41 (-0,36%)...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:08
ВТБ разместит 24 октября однодневные бонды серии КС-4-1070 на 100 млрд руб. по цене 99,8681% от номинала
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1070 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8681% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,07%...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:08
ВТБ разместит 27 октября однодневные бонды серии КС-4-1071 на 100 млрд рублей
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1071 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск 24 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,1/83,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,1/83,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...
24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск 24 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,93/87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,93/87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 40 коп., Cредний курс продажи вырос...
24 октября 2025 года 13:08
По состоянию на 13:00 мск 24 октября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 94,12/99,91 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,12/99,91 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 50 коп., Cредний курс продажи вырос на...
24 октября 2025 года 13:07
Банковский сектор Киргизии работает стабильно несмотря на санкции ЕС
Банки Киргизии, два из которых попали в 19-й антироссийский санкционный список Евросоюза, работают штатно, Нацбанк страны готов при необходимости принять дополнительные меры для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, сообщили журналистам в киргизском центробанке.

В...    читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77.
