ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 81,269 руб., евро - 94,3889 руб.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Какие законы вступят в силу в ноябре
В ноябре вырастут пенсии, изменится порядок наследования и оформления SIM-карт, произойдут законодательные изменения, касающиеся наследников, а также тех, кто любит менять телефонные номера, пишет "Российская газета". У ряда россиян вырастут...
 
В РФ число новых брендов одежды снизилось на 35,7%
В январе-сентябре на рынок вышли 27 новых розничных брендов — на 35,7% меньше, чем годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CMWP. Отставание сохранится по итогам всего года. Аналитики ждут, что в общей сложности за 2025 год на рынке...
 
Продажи альтернативных видов икры растут
Продажи "белой" икры (ее добывают из сельди, минтая, трески и прочих) с сентября 2024 года по август 2025 года выросли на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как красной - снизились за это же...
 
24 октября 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 81,269 руб., евро - 94,3889 руб.

24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 81,269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,59 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 94,3889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,54 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
НОВОСТИ
27 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 октября снизилась на 2,90% и составила 47553,997 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47553,997 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1418,494 млрд руб., или на...
27 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0669 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,75 коп. и составил 11,0669 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,015 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 61453 сделки. Объем торгов составил 113455,95...
27 октября 2025 года 18:56
Индекс МосБиржи снизился на 2,6%, индекс РТС - на 0,2%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник снижением индексов.

Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал в минусе на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного...    читать дальше
27 октября 2025 года 18:40
В сентябре темп роста кредита экономике РФ замедлился до 0,7% с 1,8% в августе
Темп роста кредита экономике (требований банковской системы к организациям и населению) в сентябре 2025 года замедлился 0,7% с 1,8% в августе, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Основной вклад в замедление роста этого показателя внесло снижение темпов корпоративного...    читать дальше
27 октября 2025 года 18:32
РЖД на 16% увеличили за 9 месяцев перевозки черных металлов на экспорт
Перевозки черных металлов на экспорт по сети "Российских железных дорог" в январе-сентябре выросли на 15,9% к аналогичному периоду прошлого года - до 18,6 млн тонн, сообщили РЖД в официальном телеграм-канале.

Перевозки в направлении портов увеличились на 15,6% - до 13,1...    читать дальше
27 октября 2025 года 18:10
Производитель детской одежды Carter's до конца года уволит 15% работников, закроет в США 150 магазинов
Американский производитель и продавец детской одежды Carter's Inc. планирует уволить 15% работников до конца года и закрыть 150 магазинов в США в течение ближайших трех лет в рамках мер по реструктуризации и оптимизации расходов.

Как говорится в сообщении компании, в...    читать дальше
27 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0555 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,71 коп. и составил 11,0555 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,011 руб., максимальный - 11,1075 руб. Было заключено 17864 сделки. Объем торгов составил 42648,93...
27 октября 2025 года 17:55
Нефть снова дорожает
Нефтяные цены полностью отыграли наблюдавшееся ранее падение и перешли к росту, поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу скорого заключения торговой сделки между США и Китаем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по...    читать дальше
27 октября 2025 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 октября
ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10422,79 (-364,58) руб./грамм; на серебро - 121,9 (-5,93) руб./грамм; на платину - 4078,31 (-214,51) руб./грамм; на палладий - 3656,76 (-151,85) руб./грамм.

Это автоматическое...
27 октября 2025 года 17:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 октября в размере 78,9848 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 78,9848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 198,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
27 октября 2025 года 17:36
ЦБ РФ установил курс евро с 28 октября в размере 92,0233 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 92,0233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 205,87 коп.

Это автоматическое сообщение.
27 октября 2025 года 17:11
Фондовая Америка начала торги в мажоре
Американские фондовые индексы растут в начале сессии в понедельник.

Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск поднялся на 0,53% - до 47460,05 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,9% - до 6853,21 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1,49% и составил 23552,06...    читать дальше
27 октября 2025 года 16:53
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 39%
Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась на 39% относительно аналогичного периода прошлого года, до 104,6 млрд рублей, следует из отчета компании.

За 1-е полугодие 2025 года "Татнефть" получила 66,76 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким...    читать дальше
27 октября 2025 года 16:50
ВТБ разместил 13,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1071 на 13,4 млрд рублей
7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1071 на 13 млрд 449,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
27 октября 2025 года 16:45
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Аэрофлота" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Аэрофлот" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего...    читать дальше
27 октября 2025 года 16:37
Рост ВВП Узбекистана в январе-сентябре составил 7,6%
Экономический рост в Узбекистане за 9 месяцев 2025 года составил 7,6%, сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании по рассмотрению макроэкономических прогнозов и параметров госбюджета на 2026 год, сообщила пресс-служба главы государства.

"За январь-сентябрь...    читать дальше
