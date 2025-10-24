ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 81,269 руб., евро - 94,3889 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 94,3889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,54 коп.

24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 81,269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,59 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47553,997 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1418,494 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,75 коп. и составил 11,0669 руб. Минимальный курс юаня составил 11,015 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 61453 сделки. Объем торгов составил 113455,95... Минимальный курс юаня составил 11,015 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 61453 сделки. Объем торгов составил 113455,95...

Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник снижением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал в минусе на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал в минусе на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного... читать дальше

Темп роста кредита экономике (требований банковской системы к организациям и населению) в сентябре 2025 года замедлился 0,7% с 1,8% в августе, говорится в комментарии ЦБ РФ. Основной вклад в замедление роста этого показателя внесло снижение темпов корпоративного... Основной вклад в замедление роста этого показателя внесло снижение темпов корпоративного... читать дальше

Перевозки черных металлов на экспорт по сети "Российских железных дорог" в январе-сентябре выросли на 15,9% к аналогичному периоду прошлого года - до 18,6 млн тонн, сообщили РЖД в официальном телеграм-канале. Перевозки в направлении портов увеличились на 15,6% - до 13,1... Перевозки в направлении портов увеличились на 15,6% - до 13,1... читать дальше

Американский производитель и продавец детской одежды Carter's Inc. планирует уволить 15% работников до конца года и закрыть 150 магазинов в США в течение ближайших трех лет в рамках мер по реструктуризации и оптимизации расходов. Как говорится в сообщении компании, в... Как говорится в сообщении компании, в... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,71 коп. и составил 11,0555 руб. Минимальный курс юаня составил 11,011 руб., максимальный - 11,1075 руб. Было заключено 17864 сделки. Объем торгов составил 42648,93... Минимальный курс юаня составил 11,011 руб., максимальный - 11,1075 руб. Было заключено 17864 сделки. Объем торгов составил 42648,93...

Нефтяные цены полностью отыграли наблюдавшееся ранее падение и перешли к росту, поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по... Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по... читать дальше

ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10422,79 (-364,58) руб./грамм; на серебро - 121,9 (-5,93) руб./грамм; на платину - 4078,31 (-214,51) руб./грамм; на палладий - 3656,76 (-151,85) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 78,9848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 198,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 92,0233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 205,87 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Американские фондовые индексы растут в начале сессии в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск поднялся на 0,53% - до 47460,05 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,9% - до 6853,21 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1,49% и составил 23552,06... Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск поднялся на 0,53% - до 47460,05 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,9% - до 6853,21 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1,49% и составил 23552,06... читать дальше

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась на 39% относительно аналогичного периода прошлого года, до 104,6 млрд рублей, следует из отчета компании. За 1-е полугодие 2025 года "Татнефть" получила 66,76 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким... За 1-е полугодие 2025 года "Татнефть" получила 66,76 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким... читать дальше

7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1071 на 13 млрд 449,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Аэрофлот" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего... "Кредитный рейтинг компании присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего... читать дальше

Экономический рост в Узбекистане за 9 месяцев 2025 года составил 7,6%, сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании по рассмотрению макроэкономических прогнозов и параметров госбюджета на 2026 год, сообщила пресс-служба главы государства. "За январь-сентябрь... "За январь-сентябрь... читать дальше

