Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 81,269 руб., евро - 94,3889 руб.
24 октября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 81,269 руб., евро - 94,3889 руб.
|0
24 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 81,269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 94,3889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,54 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
27 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 октября снизилась на 2,90% и составила 47553,997 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47553,997 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1418,494 млрд руб., или на...
.27 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,75 коп. и составил 11,0669 руб. Минимальный курс юаня составил 11,015 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 61453 сделки. Объем торгов составил 113455,95...
.27 октября 2025 года 18:56
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник снижением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал в минусе на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного... читать дальше
.27 октября 2025 года 18:40
Темп роста кредита экономике (требований банковской системы к организациям и населению) в сентябре 2025 года замедлился 0,7% с 1,8% в августе, говорится в комментарии ЦБ РФ. Основной вклад в замедление роста этого показателя внесло снижение темпов корпоративного... читать дальше
.27 октября 2025 года 18:32
Перевозки черных металлов на экспорт по сети "Российских железных дорог" в январе-сентябре выросли на 15,9% к аналогичному периоду прошлого года - до 18,6 млн тонн, сообщили РЖД в официальном телеграм-канале. Перевозки в направлении портов увеличились на 15,6% - до 13,1... читать дальше
.27 октября 2025 года 18:10
Производитель детской одежды Carter's до конца года уволит 15% работников, закроет в США 150 магазинов
Американский производитель и продавец детской одежды Carter's Inc. планирует уволить 15% работников до конца года и закрыть 150 магазинов в США в течение ближайших трех лет в рамках мер по реструктуризации и оптимизации расходов. Как говорится в сообщении компании, в... читать дальше
.27 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,71 коп. и составил 11,0555 руб. Минимальный курс юаня составил 11,011 руб., максимальный - 11,1075 руб. Было заключено 17864 сделки. Объем торгов составил 42648,93...
.27 октября 2025 года 17:55
Нефтяные цены полностью отыграли наблюдавшееся ранее падение и перешли к росту, поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по... читать дальше
.27 октября 2025 года 17:52
ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10422,79 (-364,58) руб./грамм; на серебро - 121,9 (-5,93) руб./грамм; на платину - 4078,31 (-214,51) руб./грамм; на палладий - 3656,76 (-151,85) руб./грамм. Это автоматическое...
.27 октября 2025 года 17:36
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 78,9848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 198,65 коп. Это автоматическое сообщение.
.27 октября 2025 года 17:36
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 92,0233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 205,87 коп. Это автоматическое сообщение.
.27 октября 2025 года 17:11
Американские фондовые индексы растут в начале сессии в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск поднялся на 0,53% - до 47460,05 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 0,9% - до 6853,21 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1,49% и составил 23552,06... читать дальше
.27 октября 2025 года 16:53
Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась на 39% относительно аналогичного периода прошлого года, до 104,6 млрд рублей, следует из отчета компании. За 1-е полугодие 2025 года "Татнефть" получила 66,76 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким... читать дальше
.27 октября 2025 года 16:50
7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1071 на 13 млрд 449,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.27 октября 2025 года 16:45
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Аэрофлот" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего... читать дальше
.27 октября 2025 года 16:37
Экономический рост в Узбекистане за 9 месяцев 2025 года составил 7,6%, сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании по рассмотрению макроэкономических прогнозов и параметров госбюджета на 2026 год, сообщила пресс-служба главы государства. "За январь-сентябрь... читать дальше
