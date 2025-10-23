.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Власти отложили отмену льготы по НДС на российский софт
Правительство РФ сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского ПО, внесет соответствующие изменения ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата...
 
Кого может затронуть изменение системы социального страхования
Минфин скорректировал прогноз по бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России (СФР) на 2025 год: дефицит увеличится до 779,8 миллиарда рублей против 369,5 миллиарда, предусмотренных в действующем бюджете. Доходы фонда составят 16,2...
 
Власти отложили введение категории МСП+
Запуск новой категории бизнеса МСП+ пока отложили, заявили «Известиям» участники рынка. Этот статус могли бы получить компании, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий, но не готовы переходить в сегмент крупных, так как боятся...
 
23 октября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3737 руб.

 0  
23 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,07 коп. и составил 11,3737 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,452 руб. Было заключено 76555 сделок. Объем торгов составил 107836,11 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,377 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
23 октября 2025 года 19:05
Индекс МосБиржи снизился на 3%, индекс РТС - на 2,6%
Рынок акций РФ завершил торги в минуте на новостях об антироссийских санкциях ЕС и США, а также опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть
.
23 октября 2025 года 18:46
Убыток American Airlines в 3-м квартале сократился на 23,5%
American Airlines Group в третьем квартале сократила чистый убыток на 23,5% и получила рекордную выручку, причем скорректированный убыток и выручка компании оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $114 млн,
.
23 октября 2025 года 18:31
"Транснефть" в текущем году увеличит перевалку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке
"Транснефть" в 2025 году увеличит перевалку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке. "Что касается ВСТО, проектная мощность нашего терминала - нефтеналивного порта Козьмино - 30 млн тонн. В 2024 году мы перевалили 46 млн тонн, в этом году перевалим 50 млн тонн. То есть
.
23 октября 2025 года 18:23
Банк России обновил рекомендации для предпринимателей по снятию ограничений с банковских операций
ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии
.
23 октября 2025 года 18:15
Стратегия развития НМТП корректируется под рост портовых мощностей
Разрабатываемая стратегия развития "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) корректируется и оптимизируется вместе с развитием портовых мощностей, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Стратегия НМТП у нас корректируется. По крайней мере

"Стратегия НМТП у нас корректируется. По крайней мере...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 18:07
Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти
Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти после введения США днем ранее новых санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники.

По

По...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3632 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,79 коп. и составил 11,3632 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,321 руб., максимальный - 11,458 руб. Было заключено 15578 сделок. Объем торгов составил 29975,19...
.
23 октября 2025 года 17:54
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 октября
ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10634,33 (-311,97) руб./грамм; на серебро - 124,79 (-6,33) руб./грамм; на платину - 4049,93 (-50,73) руб./грамм; на палладий - 3723,32 (-7,18) руб./грамм.

Это автоматическое

Это автоматическое...
.
23 октября 2025 года 17:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 октября в размере 81,269 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 81,269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,59 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
23 октября 2025 года 17:53
ЦБ РФ установил курс евро с 24 октября в размере 94,3889 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 94,3889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,54 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
23 октября 2025 года 17:46
Перепродажи домов в США в сентябре увеличились на 1,5%
Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца - до 4,06 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали роста до 4,1 млн, по данным Trading
.
23 октября 2025 года 17:29
Чистая прибыль Blackstone в 3-м квартале упала на 20%
Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, в третьем квартале сократила чистую прибыль на 20%, выручку - на 16%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $624,92 млн по...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 17:23
ВТБ разместил 14,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1069 на 14,8 млрд рублей
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1069 на 14 млрд 847,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк

Таким образом, банк...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 17:21
Депутаты предлагают ввести рекультивационные фонды для золотодобычи
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по природным ресурсам Дмитрием Кобылкиным внесла в парламент законопроект, который вводит для золотодобытчиков обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, нарушенных при добыче золота. Аналогичная схема
.
23 октября 2025 года 17:14
Американские фондовые незначительно повышаются в начале торгов
Фондовые индексы США слабо растут в начале торгов. Инвесторы оценивают финансовые отчетности крупных компаний, которые оказались неоднозначными.

Dow Jones Industrial Average к 16:58 МСК увеличился на 0,04% и составил 46606,82 пункта.

Значение Standard & Poor's...    читать дальше
.
