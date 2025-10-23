Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4947 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3260,18 млрд руб.

23 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 4947 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4705,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5142,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4860,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 октября составили 3260,18 млрд руб. против 3213,69686 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

