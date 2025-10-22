Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4444 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3465 руб., максимальный - 11,5265 руб. Было заключено 90726 сделок. Объем торгов составил 151516,26 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,374 руб. за юань.

22 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,53 коп. и составил 11,4444 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50438,673 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 193,603 млрд руб., или на...

Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2025 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после увеличения на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Замедление...

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года составила 1 млрд 950,6 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 306,4 млн рублей, или на 18,6%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно...

Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 октября выросли на 0,58% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,78% с 7 по 13 октября, на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября,...

Рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца...

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе в рамках коррекционного отскока после снижения накануне на публикациях западных СМИ. Фактором поддержки выступала дорожающая нефть. Индекс МосБиржи поднялся выше 2650 пунктов. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов...

Росстандарт согласовал программу "АвтоВАЗа" по плановому дооснащению более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Под действие программы подпадают 8,209 тыс. машин, выпущенных в период с 8 октября 2021 по 29...

Цены на нефть прибавляют почти 2%, поднимаясь вторую сессию подряд на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Индии. Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию соглашения, предусматривающего постепенное сокращение...

Пилотный проект по маркировке удобрений в потребительской упаковке в системе "Честный знак" пройдет на территории РФ с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Согласно тексту документа, эксперимент затронет...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Документ предусматривает меры поддержки регионов, уточняет порядок использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и закрепляет параметры индексации...

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменение параметров базовой цены на нефть: с $60 до $59 в 2026 г., $58 - в 2027 г., $57 - в 2028 г., $56 - в 2029 г. и $55 - в 2030 г. С 2031 года предусмотрена ежегодная индексация базовой цены на 2%. Новое регулирование...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,29 коп. и составил 11,4411 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3665 руб., максимальный - 11,5195 руб. Было заключено 16643 сделки. Объем торгов составил 29814,2...

ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10946,3 (-285,06) руб./грамм; на серебро - 131,12 (-4,36) руб./грамм; на платину - 4100,66 (-151,95) руб./грамм; на палладий - 3730,5 (-150,73) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 81,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,74 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 94,7543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,87 коп.

