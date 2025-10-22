.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4444 руб.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились
ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре...
 
С бизнеса суды взыскали за полугодие 3 млрд руб. налогов и сборов
Сумма удовлетворенных судами требований о взыскании налогов и сборов с бизнеса в первом полугодии достигла 3 млрд руб. Это следует из статданных, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде (ВС), пишут "Ведомости". Всего за первые 6...
 
Зависимость регионов РФ от дотаций рекордно снизилась
Зависимость регионов от дотаций центра в 2025 году рекордно снизилась. Доля трансфертов из федеральной казны в общем объеме доходов консолидированных бюджетов в 1-м полугодии 2025 г. снизилась до 14,9% - минимума за 6 лет. Об этом говорится в...
 
22 октября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4444 руб.

 0  
22 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,53 коп. и составил 11,4444 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3465 руб., максимальный - 11,5265 руб. Было заключено 90726 сделок. Объем торгов составил 151516,26 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,374 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
22 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 октября снизилась на 0,38% и составила 50438,673 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50438,673 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 193,603 млрд руб., или на...
22 октября 2025 года 19:14
Цены промпроизводителей в РФ в сентябре замедлили рост до 0,5%
Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2025 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после увеличения на 1,1% в августе и на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Замедление...    читать дальше
22 октября 2025 года 19:11
Долги по зарплате в России в сентябре выросли на 18,6%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года составила 1 млрд 950,6 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 306,4 млн рублей, или на 18,6%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно...    читать дальше
22 октября 2025 года 19:05
Рост цен на бензин в РФ за неделю с 14 по 20 октября замедлился до 0,58%
Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 октября выросли на 0,58% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,78% с 7 по 13 октября, на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября,...    читать дальше
22 октября 2025 года 19:02
Инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%
Рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 0,4%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе в рамках коррекционного отскока после снижения накануне на публикациях западных СМИ. Фактором поддержки выступала дорожающая нефть. Индекс МосБиржи поднялся выше 2650 пунктов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:50
Росстандарт согласовал программу "АвтоВАЗа" по дооснащению более 8 тыс. Lada XRAY блоками управления системой экстренного вызова
Росстандарт согласовал программу "АвтоВАЗа" по плановому дооснащению более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

Под действие программы подпадают 8,209 тыс. машин, выпущенных в период с 8 октября 2021 по 29...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:41
Цены на нефть растут на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Индии
Цены на нефть прибавляют почти 2%, поднимаясь вторую сессию подряд на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Индии.

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию соглашения, предусматривающего постепенное сокращение...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:34
Пилотный проект по маркировке удобрений пройдет в РФ с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года
Пилотный проект по маркировке удобрений в потребительской упаковке в системе "Честный знак" пройдет на территории РФ с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Согласно тексту документа, эксперимент затронет...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:17
В 1-м чтении принят законопроект о возможности списания регионам 2/3 бюджетных кредитов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Документ предусматривает меры поддержки регионов, уточняет порядок использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и закрепляет параметры индексации...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:09
Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об изменение параметров базовой цены на нефть
Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменение параметров базовой цены на нефть: с $60 до $59 в 2026 г., $58 - в 2027 г., $57 - в 2028 г., $56 - в 2029 г. и $55 - в 2030 г. С 2031 года предусмотрена ежегодная индексация базовой цены на 2%.

Новое регулирование...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4411 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,29 коп. и составил 11,4411 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3665 руб., максимальный - 11,5195 руб. Было заключено 16643 сделки. Объем торгов составил 29814,2...
22 октября 2025 года 17:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 октября
ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10946,3 (-285,06) руб./грамм; на серебро - 131,12 (-4,36) руб./грамм; на платину - 4100,66 (-151,95) руб./грамм; на палладий - 3730,5 (-150,73) руб./грамм.

Это автоматическое...
22 октября 2025 года 17:55
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 октября в размере 81,6549 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 81,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,74 коп.

Это автоматическое сообщение.
22 октября 2025 года 17:55
ЦБ РФ установил курс евро с 23 октября в размере 94,7543 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 94,7543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,87 коп.

Это автоматическое сообщение.
