Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5142,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3213,7 млрд руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 октября составили по Российской Федерации 5142,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4860,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5436 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5171,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 октября составили 3213,7 млрд руб. против 3188,50754 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

