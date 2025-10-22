ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 81,3475 руб., курс евро - в размере 94,6656 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 94,6656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,11 коп.

22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 81,3475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,07 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48958,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1480,606 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,07 коп. и составил 11,3737 руб. Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,452 руб. Было заключено 76555 сделок. Объем торгов составил 107836,11...

Рынок акций РФ завершил торги в минуте на новостях об антироссийских санкциях ЕС и США, а также опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть...

American Airlines Group в третьем квартале сократила чистый убыток на 23,5% и получила рекордную выручку, причем скорректированный убыток и выручка компании оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $114 млн,...

"Транснефть" в 2025 году увеличит перевалку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке. "Что касается ВСТО, проектная мощность нашего терминала - нефтеналивного порта Козьмино - 30 млн тонн. В 2024 году мы перевалили 46 млн тонн, в этом году перевалим 50 млн тонн. То есть...

ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии...

Разрабатываемая стратегия развития "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) корректируется и оптимизируется вместе с развитием портовых мощностей, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев. "Стратегия НМТП у нас корректируется. По крайней мере...

Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти после введения США днем ранее новых санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники. По...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,79 коп. и составил 11,3632 руб. Минимальный курс юаня составил 11,321 руб., максимальный - 11,458 руб. Было заключено 15578 сделок. Объем торгов составил 29975,19...

ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10634,33 (-311,97) руб./грамм; на серебро - 124,79 (-6,33) руб./грамм; на платину - 4049,93 (-50,73) руб./грамм; на палладий - 3723,32 (-7,18) руб./грамм.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 81,269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,59 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 94,3889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,54 коп.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца - до 4,06 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали роста до 4,1 млн, по данным Trading...

Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, в третьем квартале сократила чистую прибыль на 20%, выручку - на 16%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $624,92 млн по...

3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1069 на 14 млрд 847,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по природным ресурсам Дмитрием Кобылкиным внесла в парламент законопроект, который вводит для золотодобытчиков обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, нарушенных при добыче золота. Аналогичная схема...

