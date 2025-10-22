.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 81,3475 руб., курс евро - в размере 94,6656 руб.
.
22 октября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 81,3475 руб., курс евро - в размере 94,6656 руб.
|0
22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 81,3475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,07 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 94,6656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,11 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 октября снизилась на 2,94% и составила 48958,066 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48958,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1480,606 млрд руб., или на...
.23 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,07 коп. и составил 11,3737 руб. Минимальный курс юаня составил 11,325 руб., максимальный - 11,452 руб. Было заключено 76555 сделок. Объем торгов составил 107836,11...
.23 октября 2025 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги в минуте на новостях об антироссийских санкциях ЕС и США, а также опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:46
American Airlines Group в третьем квартале сократила чистый убыток на 23,5% и получила рекордную выручку, причем скорректированный убыток и выручка компании оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $114 млн,... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:31
"Транснефть" в 2025 году увеличит перевалку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке. "Что касается ВСТО, проектная мощность нашего терминала - нефтеналивного порта Козьмино - 30 млн тонн. В 2024 году мы перевалили 46 млн тонн, в этом году перевалим 50 млн тонн. То есть... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:23
ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:15
Разрабатываемая стратегия развития "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) корректируется и оптимизируется вместе с развитием портовых мощностей, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев. "Стратегия НМТП у нас корректируется. По крайней мере... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:07
Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти после введения США днем ранее новых санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники. По... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,79 коп. и составил 11,3632 руб. Минимальный курс юаня составил 11,321 руб., максимальный - 11,458 руб. Было заключено 15578 сделок. Объем торгов составил 29975,19...
.23 октября 2025 года 17:54
ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10634,33 (-311,97) руб./грамм; на серебро - 124,79 (-6,33) руб./грамм; на платину - 4049,93 (-50,73) руб./грамм; на палладий - 3723,32 (-7,18) руб./грамм. Это автоматическое...
.23 октября 2025 года 17:53
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 81,269 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,59 коп. Это автоматическое сообщение.
.23 октября 2025 года 17:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 94,3889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,54 коп. Это автоматическое сообщение.
.23 октября 2025 года 17:46
Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца - до 4,06 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали роста до 4,1 млн, по данным Trading... читать дальше
.23 октября 2025 года 17:29
Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, в третьем квартале сократила чистую прибыль на 20%, выручку - на 16%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $624,92 млн по... читать дальше
.23 октября 2025 года 17:23
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1069 на 14 млрд 847,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.23 октября 2025 года 17:21
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по природным ресурсам Дмитрием Кобылкиным внесла в парламент законопроект, который вводит для золотодобытчиков обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, нарушенных при добыче золота. Аналогичная схема... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.