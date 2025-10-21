Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3691 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,457 руб. Была заключена 69991 сделка. Объем торгов составил 113361,39 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,408 руб. за юань.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,47 коп. и составил 11,3691 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50632,275 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1207,155 млрд руб., или на...

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник в существенном минусе. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже слабым снижением. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сомнений в скором урегулировании... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже слабым снижением. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сомнений в скором урегулировании... читать дальше

Расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций необходимо легализовать, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере. К такому выводу пришли участники стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил министр... читать дальше

Правительство готово к конструктивному диалогу с Госдумой по вопросу принятия проекта федерального бюджета на трехлетку, а Минфин при участии заинтересованных министерств и ведомств оперативно проработает все предложения общественных организаций и деловых объединений, заявил... читать дальше

Поставки мобильных телефонов в Китае в 1-м полугодии уменьшились на 3,9% и составили 141 млн, в том числе 5G-смартфонов - на 3%, до 121 млн. В июне поставки сократились на 9,3% относительно того же месяца прошлого года - до 22,6 млн единиц, сообщила Академия... В июне поставки сократились на 9,3% относительно того же месяца прошлого года - до 22,6 млн единиц, сообщила Академия... читать дальше

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении с 1 января 2026 года тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. На такую же... На такую же... читать дальше

Американская Warner Bros. Discovery (WBD) рассматривает возможность продажи всего бизнеса или его сегментов, говорится в пресс-релизе медиакомпании. WBD летом заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей (Discovery Global) от стриминга и кинопроизводства... WBD летом заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей (Discovery Global) от стриминга и кинопроизводства... читать дальше

Роскомнадзор (РКН) заявляет, что решения о разблокировке на территории РФ звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram не принималось. "Решений об отмене ограничений не принималось", - сообщила пресс-служба РКН в ответ на соответствующий запрос. "Решений об отмене ограничений не принималось", - сообщила пресс-служба РКН в ответ на соответствующий запрос. Во вторник... Во вторник... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,85 коп. и составил 11,3482 руб. Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 13544 сделки. Объем торгов составил 28197,61 млн... Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 13544 сделки. Объем торгов составил 28197,61 млн...

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin в 3-м квартале увеличила выручку на 8,8%, улучшила прогноз прибыли на текущий год. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле составила $1,619 млрд, или $6,95 в расчете на акцию, по сравнению с... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле составила $1,619 млрд, или $6,95 в расчете на акцию, по сравнению с... читать дальше

"АвтоВАЗ" надеется на рост рынка легковых автомобилей в РФ в 2026 году до 1,5 млн штук, объем производства компании при этом может увеличиться на 15-20% к плановому значению 2025 года, сообщил "Интерфаксу" глава автопроизводителя Максим Соколов. "Основные планы, я бы... "Основные планы, я бы... читать дальше

Белоруссия с 2026 года планирует ввести обязательную маркировку ювелирных изделий средствами идентификации для обеспечения законности их оборота. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства. В... В... читать дальше

ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11231,36 (+180,58) руб./грамм; на серебро - 135,48 (-6,03) руб./грамм; на платину - 4252,61 (-42,41) руб./грамм; на палладий - 3881,23 (-144,37) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 81,3475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 94,6656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

