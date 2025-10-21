.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2400,2 млрд руб.
.
21 октября 2025 года 10:31
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2400,2 млрд руб.
|0
21 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 октября по данным на начало операционного дня выросло до 2400,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2382,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 октября снизилась на 2,33% и составила 50632,275 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50632,275 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1207,155 млрд руб., или на...
.21 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,47 коп. и составил 11,3691 руб. Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,457 руб. Была заключена 69991 сделка. Объем торгов составил 113361,39...
.21 октября 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник в существенном минусе. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже слабым снижением. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сомнений в скором урегулировании... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:50
Расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций необходимо легализовать, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере. К такому выводу пришли участники стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил министр... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:43
Правительство готово к диалогу с Госдумой по вопросу принятия проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг.
Правительство готово к конструктивному диалогу с Госдумой по вопросу принятия проекта федерального бюджета на трехлетку, а Минфин при участии заинтересованных министерств и ведомств оперативно проработает все предложения общественных организаций и деловых объединений, заявил... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:32
Поставки мобильных телефонов в Китае в 1-м полугодии уменьшились на 3,9% и составили 141 млн, в том числе 5G-смартфонов - на 3%, до 121 млн. В июне поставки сократились на 9,3% относительно того же месяца прошлого года - до 22,6 млн единиц, сообщила Академия... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:24
ФАС предлагает в среднем на 5,1% повысить с 1 января тарифы на услуги "Транснефти" по транспорту нефти и нефтепродуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении с 1 января 2026 года тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. На такую же... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:16
Американская Warner Bros. Discovery (WBD) рассматривает возможность продажи всего бизнеса или его сегментов, говорится в пресс-релизе медиакомпании. WBD летом заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей (Discovery Global) от стриминга и кинопроизводства... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:08
Роскомнадзор (РКН) заявляет, что решения о разблокировке на территории РФ звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram не принималось. "Решений об отмене ограничений не принималось", - сообщила пресс-служба РКН в ответ на соответствующий запрос. Во вторник... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,85 коп. и составил 11,3482 руб. Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 13544 сделки. Объем торгов составил 28197,61 млн...
.21 октября 2025 года 17:52
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin в 3-м квартале увеличила выручку на 8,8%, улучшила прогноз прибыли на текущий год. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле составила $1,619 млрд, или $6,95 в расчете на акцию, по сравнению с... читать дальше
.21 октября 2025 года 17:44
"АвтоВАЗ" в 2026 г. планирует выпуск до 400 тыс. машин при росте авторынка до 1,5 млн (уточненный вариант)
"АвтоВАЗ" надеется на рост рынка легковых автомобилей в РФ в 2026 году до 1,5 млн штук, объем производства компании при этом может увеличиться на 15-20% к плановому значению 2025 года, сообщил "Интерфаксу" глава автопроизводителя Максим Соколов. "Основные планы, я бы... читать дальше
.21 октября 2025 года 17:36
Со следующего года Белоруссия намерена ввести обязательную маркировку ювелирных изделий средствами идентификации
Белоруссия с 2026 года планирует ввести обязательную маркировку ювелирных изделий средствами идентификации для обеспечения законности их оборота. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства. В... читать дальше
.21 октября 2025 года 17:28
ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11231,36 (+180,58) руб./грамм; на серебро - 135,48 (-6,03) руб./грамм; на платину - 4252,61 (-42,41) руб./грамм; на палладий - 3881,23 (-144,37) руб./грамм. Это автоматическое...
.21 октября 2025 года 17:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 81,3475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,07 коп. Это автоматическое сообщение.
.21 октября 2025 года 17:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 94,6656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,11 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.