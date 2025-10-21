Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5436 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3188,51 млрд руб.

21 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 5436 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5171,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5407,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5130,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 октября составили 3188,51 млрд руб. против 3167,8080499999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.