Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Промышленный экспорт из РФ в 2025 году вырастет до $111 млрд
Минпромторг РФ рассчитывает выполнить плановые показатели по объему промышленного экспорта на этот год в $111 млрд с учетом положительной динамики поставок за рубеж продукции машиностроения, металлургии и отрасли минеральных удобрений. Об этом...
 
Россияне должны за ипотеку почти 20 трлн руб.
В августе 2025 года банки одобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает...
 
Вопрос определения доли косвенных участников ЭЗО урегулируют
Минэкономразвития предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими...
 
21 октября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

21 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Изменение потребительских цен в Канаде февраль 2025

21 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 октября снизилась на 2,33% и составила 50632,275 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50632,275 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1207,155 млрд руб., или на...
21 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3691 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,47 коп. и составил 11,3691 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,457 руб. Была заключена 69991 сделка. Объем торгов составил 113361,39...
21 октября 2025 года 18:57
Индексы МосБиржи и РТС упали на 4%
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник в существенном минусе.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже слабым снижением. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сомнений в скором урегулировании...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:50
Власти намерены легализовать расчеты по операциям ВЭД криптовалютой, усилив контроль со стороны ЦБ
Расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций необходимо легализовать, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере. К такому выводу пришли участники стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил министр...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:43
Правительство готово к диалогу с Госдумой по вопросу принятия проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг.
Правительство готово к конструктивному диалогу с Госдумой по вопросу принятия проекта федерального бюджета на трехлетку, а Минфин при участии заинтересованных министерств и ведомств оперативно проработает все предложения общественных организаций и деловых объединений, заявил...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:32
Поставки мобильных телефонов в Китае снизились в 1-м полугодии на 3,9%
Поставки мобильных телефонов в Китае в 1-м полугодии уменьшились на 3,9% и составили 141 млн, в том числе 5G-смартфонов - на 3%, до 121 млн.

В июне поставки сократились на 9,3% относительно того же месяца прошлого года - до 22,6 млн единиц, сообщила Академия...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:24
ФАС предлагает в среднем на 5,1% повысить с 1 января тарифы на услуги "Транснефти" по транспорту нефти и нефтепродуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении с 1 января 2026 года тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

На такую же...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:16
Warner Bros. Discovery рассматривает возможность продажи бизнеса, акции компании дорожают на 9%
Американская Warner Bros. Discovery (WBD) рассматривает возможность продажи всего бизнеса или его сегментов, говорится в пресс-релизе медиакомпании.

WBD летом заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей (Discovery Global) от стриминга и кинопроизводства...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:08
В России ограничения с WhatsApp и Telegram не снимались - Роскомнадзор
Роскомнадзор (РКН) заявляет, что решения о разблокировке на территории РФ звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram не принималось.

"Решений об отмене ограничений не принималось", - сообщила пресс-служба РКН в ответ на соответствующий запрос.

Во вторник...    читать дальше
21 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3482 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,85 коп. и составил 11,3482 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 13544 сделки. Объем торгов составил 28197,61 млн...
21 октября 2025 года 17:52
Квартальная выручка Lockheed Martin выросла на 9%
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin в 3-м квартале увеличила выручку на 8,8%, улучшила прогноз прибыли на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле составила $1,619 млрд, или $6,95 в расчете на акцию, по сравнению с...    читать дальше
21 октября 2025 года 17:44
"АвтоВАЗ" в 2026 г. планирует выпуск до 400 тыс. машин при росте авторынка до 1,5 млн (уточненный вариант)
"АвтоВАЗ" надеется на рост рынка легковых автомобилей в РФ в 2026 году до 1,5 млн штук, объем производства компании при этом может увеличиться на 15-20% к плановому значению 2025 года, сообщил "Интерфаксу" глава автопроизводителя Максим Соколов.

"Основные планы, я бы...    читать дальше
21 октября 2025 года 17:36
Со следующего года Белоруссия намерена ввести обязательную маркировку ювелирных изделий средствами идентификации
Белоруссия с 2026 года планирует ввести обязательную маркировку ювелирных изделий средствами идентификации для обеспечения законности их оборота.

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

В...    читать дальше
21 октября 2025 года 17:28
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 октября
ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11231,36 (+180,58) руб./грамм; на серебро - 135,48 (-6,03) руб./грамм; на платину - 4252,61 (-42,41) руб./грамм; на палладий - 3881,23 (-144,37) руб./грамм.

21 октября 2025 года 17:24
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 81,3475 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 81,3475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,07 коп.

21 октября 2025 года 17:24
ЦБ РФ установил курс евро с 22 октября в размере 94,6656 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 94,6656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,11 коп.

