20 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
20 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
21 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50632,275 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1207,155 млрд руб., или на...
21 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,47 коп. и составил 11,3691 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,457 руб. Была заключена 69991 сделка. Объем торгов составил 113361,39...
21 октября 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник в существенном минусе.
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже слабым снижением. Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сомнений в скором урегулировании... читать дальше
21 октября 2025 года 18:50
Расчеты криптовалютой в рамках внешнеторговых операций необходимо легализовать, параллельно усилив контролирующую роль Банка России в этой сфере. К такому выводу пришли участники стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил министр... читать дальше
21 октября 2025 года 18:43
Правительство готово к конструктивному диалогу с Госдумой по вопросу принятия проекта федерального бюджета на трехлетку, а Минфин при участии заинтересованных министерств и ведомств оперативно проработает все предложения общественных организаций и деловых объединений, заявил... читать дальше
21 октября 2025 года 18:32
Поставки мобильных телефонов в Китае в 1-м полугодии уменьшились на 3,9% и составили 141 млн, в том числе 5G-смартфонов - на 3%, до 121 млн.
В июне поставки сократились на 9,3% относительно того же месяца прошлого года - до 22,6 млн единиц, сообщила Академия... читать дальше
21 октября 2025 года 18:24
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении с 1 января 2026 года тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
На такую же... читать дальше
21 октября 2025 года 18:16
Американская Warner Bros. Discovery (WBD) рассматривает возможность продажи всего бизнеса или его сегментов, говорится в пресс-релизе медиакомпании.
WBD летом заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей (Discovery Global) от стриминга и кинопроизводства... читать дальше
21 октября 2025 года 18:08
Роскомнадзор (РКН) заявляет, что решения о разблокировке на территории РФ звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram не принималось.
"Решений об отмене ограничений не принималось", - сообщила пресс-служба РКН в ответ на соответствующий запрос.
Во вторник... читать дальше
21 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,85 коп. и составил 11,3482 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 13544 сделки. Объем торгов составил 28197,61 млн...
21 октября 2025 года 17:52
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin в 3-м квартале увеличила выручку на 8,8%, улучшила прогноз прибыли на текущий год.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле составила $1,619 млрд, или $6,95 в расчете на акцию, по сравнению с... читать дальше
21 октября 2025 года 17:44
"АвтоВАЗ" надеется на рост рынка легковых автомобилей в РФ в 2026 году до 1,5 млн штук, объем производства компании при этом может увеличиться на 15-20% к плановому значению 2025 года, сообщил "Интерфаксу" глава автопроизводителя Максим Соколов.
"Основные планы, я бы... читать дальше
21 октября 2025 года 17:36
Белоруссия с 2026 года планирует ввести обязательную маркировку ювелирных изделий средствами идентификации для обеспечения законности их оборота.
Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.
В... читать дальше
21 октября 2025 года 17:28
ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11231,36 (+180,58) руб./грамм; на серебро - 135,48 (-6,03) руб./грамм; на платину - 4252,61 (-42,41) руб./грамм; на палладий - 3881,23 (-144,37) руб./грамм.
21 октября 2025 года 17:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 81,3475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,07 коп.
21 октября 2025 года 17:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 94,6656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,11 коп.
