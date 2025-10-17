Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3574 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,269 руб., максимальный - 11,461 руб. Было заключено 65217 сделок. Объем торгов составил 124751,43 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,38 руб. за юань.

17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,63 коп. и составил 11,3574 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51303,815 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2210,243 млрд руб., или на...

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также...

Чистая прибыль компании "Ренессанс Страхование" по ОСБУ выросла в 1,8 раза по итогам 9 месяцев этого года и составила 8 млрд рублей против 4,3 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года, согласно опубликованной отчетности компании. Активы компании с учетом пересчета по новым...

Американская Apple Inc. готовится выпустить первые MacBook Pro с сенсорным дисплеем в конце 2026 - начале 2027 года, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Новые ноутбуки с 14- и 16-дюймовыми OLED-экранами будут тоньше и легче нынешних моделей. Кроме...

Прокуратура отклоняет четверть заявок на внеплановые проверки бизнеса из-за технических ошибок ревизующих структур, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов-2025 в Красноярске. В целом, по его словам, не проходит согласование две...

Минфин РФ зарегистрировал два новых выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) на 1 трлн рублей каждый и три выпуска облигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на общую сумму 2,25 трлн рублей, следует из приказов, опубликованных на сайте...

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября составит 99,1 рубля за тонну против 318,6 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится в три раза. Ставки пошлин на ячмень и кукурузу останутся нулевыми. Ставки были рассчитаны исходя...

Внешний государственный долг Грузии на конец сентября 2025 года составил $9,27 млрд против $8,59 млрд на конец 2024 года, сообщается в материалах на сайте министерства финансов страны. Таким образом, за январь-сентябрь показатель вырос на 8%, в том числе в третьем квартале - на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,47 коп. и составил 11,3248 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2535 руб., максимальный - 11,442 руб. Было заключено 19996 сделок. Объем торгов составил 42196,77...

Доходы бюджета Китая в январе-сентябре 2025 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года и составили 16,39 трлн юаней ($2,31 трлн), сообщило министерство финансов страны. В том числе поступления в центральный бюджет составили около 7,08 трлн юаней,...

ПАО "Группа ЛСР" в январе-сентябре 2025 года сократило продажи недвижимости на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 107 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости составил 400 тыс. кв. метров (снижение...

Американские фондовые индексы в самом начале торгов менялись разнонаправленно, но вскоре перешли к росту. Лидерами подъема выступают акции производителей потребительских товаров и представителей энергетического сектора, в то время как бумаги телекоммуникационных...

ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11096,73 (+406,09) руб./грамм; на серебро - 138,05 (+4,35) руб./грамм; на платину - 4358,55 (+168,34) руб./грамм; на палладий - 4100,79 (+185,18) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 94,5835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 250,01 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 80,9834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 189,95 коп.

