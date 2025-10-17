.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
17 октября 2025 года 17:24

ЦБ РФ установил курс евро с 18 октября в размере 94,5835 руб.

 0  
17 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 94,5835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 250,01 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
17 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 октября выросла на 4,50% и составила 51303,815 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51303,815 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2210,243 млрд руб., или на...
17 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3574 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,63 коп. и составил 11,3574 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,269 руб., максимальный - 11,461 руб. Было заключено 65217 сделок. Объем торгов составил 124751,43...
17 октября 2025 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:47
В январе-сентябре компания "Ренессанс Страхование" увеличила чистую прибыль в 1,8 раза
Чистая прибыль компании "Ренессанс Страхование" по ОСБУ выросла в 1,8 раза по итогам 9 месяцев этого года и составила 8 млрд рублей против 4,3 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года, согласно опубликованной отчетности компании.

Активы компании с учетом пересчета по новым...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:40
К началу 2027 года Apple выпустит MacBook Pro с сенсорным дисплеем
Американская Apple Inc. готовится выпустить первые MacBook Pro с сенсорным дисплеем в конце 2026 - начале 2027 года, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Новые ноутбуки с 14- и 16-дюймовыми OLED-экранами будут тоньше и легче нынешних моделей. Кроме...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:32
Прокуратура отклоняет четверть заявок на внеплановые проверки бизнеса из-за техошибок надзорных органов
Прокуратура отклоняет четверть заявок на внеплановые проверки бизнеса из-за технических ошибок ревизующих структур, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов-2025 в Красноярске. В целом, по его словам, не проходит согласование две...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:21
Минфин РФ зарегистрировал новые выпуски ОФЗ на 4,25 трлн руб.
Минфин РФ зарегистрировал два новых выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) на 1 трлн рублей каждый и три выпуска облигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на общую сумму 2,25 трлн рублей, следует из приказов, опубликованных на сайте...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:09
С 22 января пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизится в 3 раза
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 22 октября составит 99,1 рубля за тонну против 318,6 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится в три раза.

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу останутся нулевыми.

Ставки были рассчитаны исходя...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:01
За 9 месяцев внешний госдолг Грузии увеличился на 8%
Внешний государственный долг Грузии на конец сентября 2025 года составил $9,27 млрд против $8,59 млрд на конец 2024 года, сообщается в материалах на сайте министерства финансов страны. Таким образом, за январь-сентябрь показатель вырос на 8%, в том числе в третьем квартале - на...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3248 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,47 коп. и составил 11,3248 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2535 руб., максимальный - 11,442 руб. Было заключено 19996 сделок. Объем торгов составил 42196,77...
17 октября 2025 года 17:54
В январе-сентябре рост доходов бюджета Китая составил 0,5%, расходов - 3,1%
Доходы бюджета Китая в январе-сентябре 2025 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года и составили 16,39 трлн юаней ($2,31 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 7,08 трлн юаней,...    читать дальше
17 октября 2025 года 17:46
Продажи "Группы ЛСР" в январе-сентябре сократились продажи на 7%
ПАО "Группа ЛСР" в январе-сентябре 2025 года сократило продажи недвижимости на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 107 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости составил 400 тыс. кв. метров (снижение...    читать дальше
17 октября 2025 года 17:39
Американские фондовые индексы перешли к росту
Американские фондовые индексы в самом начале торгов менялись разнонаправленно, но вскоре перешли к росту.

Лидерами подъема выступают акции производителей потребительских товаров и представителей энергетического сектора, в то время как бумаги телекоммуникационных...    читать дальше
17 октября 2025 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 октября
ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11096,73 (+406,09) руб./грамм; на серебро - 138,05 (+4,35) руб./грамм; на платину - 4358,55 (+168,34) руб./грамм; на палладий - 4100,79 (+185,18) руб./грамм.

Это автоматическое...
