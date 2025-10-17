.
17 октября 2025 года 10:25
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2582,6 млрд руб.
17 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 октября по данным на начало операционного дня выросло до 2582,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2520,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
17 октября 2025 года 14:15
Минпромторг РФ запросил 259 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования поставок ранее заказанных самолетов, а также на новую программу закупки вертолетов, сообщили в пресс-службе ведомства. "Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 млрд... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:35
Минпромторг РФ намерен в 2026 году изменить один из форматов господдержки российской радиоэлектроники - предоставлять вместо субсидий на НИОКР по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ) льготные кредиты. Об этом заявил заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак в... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:27
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,19% - до 79336 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,12%, до 74349 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:20
Режим временного ввоза, действующий в РФ в отношении иностранных самолетов и двигателей, требуется прекратить для защиты интересов отечественного авиастроения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Я считаю, что... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 92,83 пункта (3,56%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2700,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2713,54 (+4,06%) пункта, минимальное - 2688,36... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:12
"Росэнергоатом" в этом году ожидает выработку электроэнергии на российских АЭС не менее 215,34 млрд кВт.ч
"Росэнергоатом" ожидает выработку электроэнергии на российских АЭС в 2025 г. не менее 215,34 млрд кВт.ч (план ФАС России), говорится в презентации заместителя гендиректора компании Александра Хвалько, показанной в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП)... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:04
Разработанный Минэнерго РФ закон "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики" могут принять в 1-м полугодии 2026 года, сообщил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,22/99,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 113 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,15/85,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 114 коп., Cредний курс продажи...
.17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,9/84,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 120 коп., средний...
.17 октября 2025 года 12:56
Более 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в столице с начала текущего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы. "С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более 1 млн... читать дальше
.17 октября 2025 года 12:50
Минпромторг РФ рассчитывает в 2025 году на выделение ресурсов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи "различных активов" для поддержки авиационной промышленности, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и... читать дальше
.17 октября 2025 года 12:43
Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2025 г. планируется на уровне 719 млрд руб., говорится в презентации гендиректора компании Андрея Рюмина, показанной в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. Фактическое исполнение по итогам девяти месяцев 2025 г. составило 415... читать дальше
.17 октября 2025 года 12:35
Энергопотребление в РФ с начала 2025 г. снижается на 0,7% к прошлому году, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. Но с начала октября 2025 г. тренд поменялся, фиксируется рост энергопотребления на... читать дальше
.17 октября 2025 года 12:27
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в пятницу после роста по итогам сессии четверга. Давление на индексы оказывают котировки европейских банков, снижающиеся на фоне опасений в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе,... читать дальше
.17 октября 2025 года 12:19
Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма (standing repo facility, SRF) Федеральной резервной системы (ФРС), что может говорить о проблемах с ликвидностью, пишет газета Financial Times. Объем заимствований в рамках SRF... читать дальше
