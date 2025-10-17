.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2582,6 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
17 октября 2025 года 10:25

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2582,6 млрд руб.

 0
17 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 октября по данным на начало операционного дня выросло до 2582,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2520,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 октября 2025 года 14:15
Минпромторг запросил из ФНБ 259 млрд руб. ля финансирования поставок самолетов и вертолетов
Минпромторг РФ запросил 259 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования поставок ранее заказанных самолетов, а также на новую программу закупки вертолетов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 млрд...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:35
Минпромторг РФ планирует заменить субсидии на НИОКР в радиоэлектронике на льготные кредиты
Минпромторг РФ намерен в 2026 году изменить один из форматов господдержки российской радиоэлектроники - предоставлять вместо субсидий на НИОКР по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ) льготные кредиты. Об этом заявил заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак в...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:27
За неделю биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,19%, на Аи-92 - на 0,12%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,19% - до 79336 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,12%, до 74349 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:20
Минпромторг за прекращение режима временного ввоза иностранных самолетов
Режим временного ввоза, действующий в РФ в отношении иностранных самолетов и двигателей, требуется прекратить для защиты интересов отечественного авиастроения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Я считаю, что...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 17 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 92,83 пункта (3,56%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2700,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2713,54 (+4,06%) пункта, минимальное - 2688,36...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:12
"Росэнергоатом" в этом году ожидает выработку электроэнергии на российских АЭС не менее 215,34 млрд кВт.ч
"Росэнергоатом" ожидает выработку электроэнергии на российских АЭС в 2025 г. не менее 215,34 млрд кВт.ч (план ФАС России), говорится в презентации заместителя гендиректора компании Александра Хвалько, показанной в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП)...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:04
Закон о развитии энергоинфраструктуры в РФ может быть принят в 1-м полугодии 2026 г.
Разработанный Минэнерго РФ закон "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики" могут принять в 1-м полугодии 2026 года, сообщил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 октября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 94,22/99,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,22/99,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 113 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,15/85,06 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,15/85,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 114 коп., Cредний курс продажи...
.
17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,9/84,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,9/84,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 120 коп., средний...
.
17 октября 2025 года 12:56
С начала года в Москве построено более 1 млн кв.м коммерческой инфраструктуры
Более 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в столице с начала текущего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы.

"С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более 1 млн...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:50
В текущем году Минпромторг для поддержки авиапрома рассчитывает на ресурсы из ФНБ и от продажи различных активов
Минпромторг РФ рассчитывает в 2025 году на выделение ресурсов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи "различных активов" для поддержки авиационной промышленности, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:43
Инвестпрограмма "Россетей" в 2025 г. планируется на уровне 719 млрд руб., исполнение по итогам 9 месяцев - 415 млрд руб.
Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2025 г. планируется на уровне 719 млрд руб., говорится в презентации гендиректора компании Андрея Рюмина, показанной в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

Фактическое исполнение по итогам девяти месяцев 2025 г. составило 415...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:35
С октября в РФ фиксируется рост энергопотребления на 2,1%
Энергопотребление в РФ с начала 2025 г. снижается на 0,7% к прошлому году, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

Но с начала октября 2025 г. тренд поменялся, фиксируется рост энергопотребления на...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:27
Европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в пятницу после роста по итогам сессии четверга.

Давление на индексы оказывают котировки европейских банков, снижающиеся на фоне опасений в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе,...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:19
Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма
Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма (standing repo facility, SRF) Федеральной резервной системы (ФРС), что может говорить о проблемах с ликвидностью, пишет газета Financial Times.

Объем заимствований в рамках SRF...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.