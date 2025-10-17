Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5264,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3177,92 млрд руб.

17 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 октября составили по Российской Федерации 5264,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5006,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5380,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5129,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 октября составили 3177,92 млрд руб. против 3154,55992 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

