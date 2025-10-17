.

Минпромторг РФ запросил 259 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования поставок ранее заказанных самолетов, а также на новую программу закупки вертолетов, сообщили в пресс-службе ведомства. "Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 млрд... "Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 млрд... читать дальше

Минпромторг РФ намерен в 2026 году изменить один из форматов господдержки российской радиоэлектроники - предоставлять вместо субсидий на НИОКР по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ) льготные кредиты. Об этом заявил заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак в... читать дальше

Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,19% - до 79336 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,12%, до 74349 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями... читать дальше

Режим временного ввоза, действующий в РФ в отношении иностранных самолетов и двигателей, требуется прекратить для защиты интересов отечественного авиастроения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Я считаю, что... "Я считаю, что... читать дальше

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 92,83 пункта (3,56%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2700,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2713,54 (+4,06%) пункта, минимальное - 2688,36... читать дальше

"Росэнергоатом" ожидает выработку электроэнергии на российских АЭС в 2025 г. не менее 215,34 млрд кВт.ч (план ФАС России), говорится в презентации заместителя гендиректора компании Александра Хвалько, показанной в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП)... читать дальше

Разработанный Минэнерго РФ закон "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики" могут принять в 1-м полугодии 2026 года, сообщил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен... читать дальше

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,22/99,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 113 коп., Cредний курс продажи вырос на...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,15/85,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 114 коп., Cредний курс продажи...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,9/84,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 120 коп., средний...

Более 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в столице с начала текущего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы. "С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более 1 млн... "С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более 1 млн... читать дальше

Минпромторг РФ рассчитывает в 2025 году на выделение ресурсов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи "различных активов" для поддержки авиационной промышленности, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и... читать дальше

Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2025 г. планируется на уровне 719 млрд руб., говорится в презентации гендиректора компании Андрея Рюмина, показанной в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. Фактическое исполнение по итогам девяти месяцев 2025 г. составило 415... Фактическое исполнение по итогам девяти месяцев 2025 г. составило 415... читать дальше

Энергопотребление в РФ с начала 2025 г. снижается на 0,7% к прошлому году, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. Но с начала октября 2025 г. тренд поменялся, фиксируется рост энергопотребления на... Но с начала октября 2025 г. тренд поменялся, фиксируется рост энергопотребления на... читать дальше

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в пятницу после роста по итогам сессии четверга. Давление на индексы оказывают котировки европейских банков, снижающиеся на фоне опасений в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе,... Давление на индексы оказывают котировки европейских банков, снижающиеся на фоне опасений в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе,... читать дальше

Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма (standing repo facility, SRF) Федеральной резервной системы (ФРС), что может говорить о проблемах с ликвидностью, пишет газета Financial Times. Объем заимствований в рамках SRF... Объем заимствований в рамках SRF... читать дальше

