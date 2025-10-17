.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
17 октября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
17 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы январь 2025
12:30 Баланс счета текущих операций Италии январь 2025
13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне февраль 2025
16:15 Промышленное производство в США февраль 2025
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США февраль 2025
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 октября 2025 года 14:15
Минпромторг запросил из ФНБ 259 млрд руб. ля финансирования поставок самолетов и вертолетов
Минпромторг РФ запросил 259 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования поставок ранее заказанных самолетов, а также на новую программу закупки вертолетов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сумма заявки на средства ФНБ составляет 259 млрд...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:35
Минпромторг РФ планирует заменить субсидии на НИОКР в радиоэлектронике на льготные кредиты
Минпромторг РФ намерен в 2026 году изменить один из форматов господдержки российской радиоэлектроники - предоставлять вместо субсидий на НИОКР по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ) льготные кредиты. Об этом заявил заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак в...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:27
За неделю биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,19%, на Аи-92 - на 0,12%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,19% - до 79336 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,12%, до 74349 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:20
Минпромторг за прекращение режима временного ввоза иностранных самолетов
Режим временного ввоза, действующий в РФ в отношении иностранных самолетов и двигателей, требуется прекратить для защиты интересов отечественного авиастроения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Я считаю, что...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 17 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 92,83 пункта (3,56%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2700,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2713,54 (+4,06%) пункта, минимальное - 2688,36...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:12
"Росэнергоатом" в этом году ожидает выработку электроэнергии на российских АЭС не менее 215,34 млрд кВт.ч
"Росэнергоатом" ожидает выработку электроэнергии на российских АЭС в 2025 г. не менее 215,34 млрд кВт.ч (план ФАС России), говорится в презентации заместителя гендиректора компании Александра Хвалько, показанной в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП)...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:04
Закон о развитии энергоинфраструктуры в РФ может быть принят в 1-м полугодии 2026 г.
Разработанный Минэнерго РФ закон "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики" могут принять в 1-м полугодии 2026 года, сообщил глава Якутии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 октября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 94,22/99,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,22/99,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 113 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,15/85,06 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,15/85,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 114 коп., Cредний курс продажи...
.
17 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,9/84,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,9/84,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 120 коп., средний...
.
17 октября 2025 года 12:56
С начала года в Москве построено более 1 млн кв.м коммерческой инфраструктуры
Более 50 объектов офисной и коммерческой инфраструктуры построили в столице с начала текущего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы.

"С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более 1 млн...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:50
В текущем году Минпромторг для поддержки авиапрома рассчитывает на ресурсы из ФНБ и от продажи различных активов
Минпромторг РФ рассчитывает в 2025 году на выделение ресурсов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также от продажи "различных активов" для поддержки авиационной промышленности, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:43
Инвестпрограмма "Россетей" в 2025 г. планируется на уровне 719 млрд руб., исполнение по итогам 9 месяцев - 415 млрд руб.
Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2025 г. планируется на уровне 719 млрд руб., говорится в презентации гендиректора компании Андрея Рюмина, показанной в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

Фактическое исполнение по итогам девяти месяцев 2025 г. составило 415...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:35
С октября в РФ фиксируется рост энергопотребления на 2,1%
Энергопотребление в РФ с начала 2025 г. снижается на 0,7% к прошлому году, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе совещания по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

Но с начала октября 2025 г. тренд поменялся, фиксируется рост энергопотребления на...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:27
Европейские фондовые индексы снижаются в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в пятницу после роста по итогам сессии четверга.

Давление на индексы оказывают котировки европейских банков, снижающиеся на фоне опасений в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе,...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 12:19
Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма
Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма (standing repo facility, SRF) Федеральной резервной системы (ФРС), что может говорить о проблемах с ликвидностью, пишет газета Financial Times.

Объем заимствований в рамках SRF...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.