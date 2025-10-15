Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0076 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9445 руб., максимальный - 11,0575 руб. Было заключено 17969 сделок. Объем торгов составил 34479,03 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9865 руб. за юань.

15 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,21 коп. и составил 11,0076 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48528,008 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 21,278 млрд руб., или на...

"Московская биржа" прекратит торги американскими депозитарными расписками компании NanduQ (ранее группа Qiwi) с 20 ноября 2025 года, говорится в сообщении торговой площадки. Ранее совет директоров NanduQ одобрил решение о подаче заявления на делистинг ее АДР с...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,32 коп. и составил 11,0101 руб. Минимальный курс юаня составил 10,95 руб., максимальный - 11,062 руб. Было заключено 112860 сделок. Объем торгов составил 124490,13...

Цены на сахар-песок в РФ за неделю с 7 по 13 октября снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду. Падение ускорилось в 2 раза, неделей ранее оно составляло 0,3%. Яйца за неделю подорожали на 2,2%. Темпы роста цен снизились, на предыдущей неделе они составляли...

Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 7 по 13 октября повысились на 1,6%, сообщил Росстат. Темпы роста ускорились, неделей ранее они составляли 1,1%. Подорожала вся продукция, о ценах на которую сообщает Росстат, за исключением яблок и моркови. Так, цены на...

Потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 октября выросли на 0,78% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, сообщил Росстат. По отношению к началу года цены к 13 октября увеличились на 10,99%, значительно обогнав...

Инфляция в РФ с 7 по 13 октября составила 0,21%, сообщил Росстат. За период с 30 сентября по 6 октября инфляция составил 0,23%. С начала октября цены выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%. В октябре 2024 года цены выросли на 0,75%, с начала года - на...

Российский фондовый рынок завершил торги в среду в мажоре. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом в рамках коррекции после 1,3-процентного снижения накануне, вызванного высокими геополитическими и санкционными рисками. Основную сессию на...

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,6% с 6,4% в сентябре, следует из опроса ЦБ РФ. Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год понижен до 1,0% с 1,2% ранее. Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год выросли до 19,2% с 19,0% в...

Минфин РФ вернется к рассмотрению вопроса о предоставлении льгот на разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами газа (ТРИЗ) в первом полугодии 2026 года, сообщил замминистра Алексей Сазанов на полях "Российской энергетической недели". "Будем работать в первом...

Производство свинца и цинка в мире будет превышать спрос в 2025 и 2026 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG). Выпуск рафинированного свинца в этом году, как ожидается, увеличится на 2% - до 13,34 млн тонн. В основном это...

Минфин РФ не планирует корректировать налогообложение нефтяных компаний в ближайшей перспективе, по вопросу расширения льгот четвертой группы НДД (налог на добавленный доход) ждет их предложений, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на полях "Российской...

Венгрия категорически не поддерживает инициативу REPowerEU - план Евросоюза по поэтапному отказу от импорта российского ископаемого топлива с 2028 года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025). "Мы будем до...

S&P Global покупает With Intelligence, занимающуюся сбором и аналитикой рыночных данных, за $1,8 млрд. Как говорится в пресс-релизе S&P, сделка открывает компании новые возможности и усиливает ее позиции как одного из поставщиков самой полной информации о рынках...

Минфин РФ может рассмотреть вопрос о продлении отсрочки по уплате акциза на сталь и НДПИ на железную руду, но пока таких запросов от отрасли не поступало, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в среду. "Это будет зависеть от обращения отрасли. Если...

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Молдавии в 2025 году на 1,7%, в 2026 году - на 2,2%, сообщается в октябрьском обзоре фонда "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook, WEO). В апреле МВФ понизил оценку роста ВВП Молдавии в 2025 году...

