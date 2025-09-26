.
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 сентября в размере 83,6118 руб.
26 сентября 2025 года 17:38
26 сентября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,15 коп. и составил 11,6674 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5875 руб., максимальный - 11,7035 руб. Было заключено 74735 сделок. Объем торгов составил 124551,94...
.26 сентября 2025 года 18:59
Рынок акций завершил торги ростом на фоне подорожавшей нефти, в то время как сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность и опасения, что ЦБ РФ возьмет паузу в смягчении монетарной политики из-за вероятного ускорения инфляции после ожидаемого повышения НДС с... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:51
Льготы по НДС авиакомпаниям для внутренних пассажирских перевозок в 2026-2028 годах оцениваются в 846,3 млрд руб.
Льготы по НДС, предоставляемые авиакомпаниям для выполнения внутренних пассажирских перевозок, в 2026-2028 годах оцениваются в 846,3 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к проекту бюджета РФ на ближайшую трехлетку. Так, из-за нулевого НДС при... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:43
ЦБ РФ даст банкам время адаптироваться к возможному повышению минимального размера уставного капитала, большинство банков РФ смогут подготовиться к росту требований в 3 раза, заявил первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:32
Доходы федерального бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно (пшеница, ячмень, кукуруза) в 2025 году будут почти наполовину меньше, чем было запланировано, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к законопроекту о поправках в бюджет 2025 год и на период... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:23
После постепенного снижения базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $55 за баррель к 2030 году планируется вернуть ее индексацию на 2% в год, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к подготовленным Минфином поправкам в Бюджетный кодекс... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:16
Цены на нефть перешли к активному подъему вечером в пятницу, причем цена марки Brent превысила психологически важную отметку в $70 за баррель впервые с 1 августа. Поддержку котировкам оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:07
ЦБ установил требования к содержанию решений о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе кредитных, проект указания опубликован на сайте регулятора. Кредитные ЦФА - это новый продукт, который банки выпускают на часть своего кредитного портфеля. Он дает... читать дальше
.26 сентября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,33 коп. и составил 11,6593 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6205 руб., максимальный - 11,6995 руб. Было заключено 19630 сделок. Объем торгов составил 40987,99...
.26 сентября 2025 года 17:54
"ЛУКОЙЛ" в первом полугодии текущего года добыл 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. "Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением... читать дальше
.26 сентября 2025 года 17:47
ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров
Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора. Такие операции ЦБ приостанавливает на период с 1 октября 2025 года... читать дальше
.26 сентября 2025 года 17:40
ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10028,93 (-82,33) руб./грамм; на серебро - 120,81 (+2,87) руб./грамм; на платину - 4045,71 (+67,44) руб./грамм; на палладий - 3317,21 (+21,69) руб./грамм. Это автоматическое...
.26 сентября 2025 года 17:38
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 97,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,19 коп. Это автоматическое сообщение.
.26 сентября 2025 года 17:38
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 83,6118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,49 коп. Это автоматическое сообщение.
.26 сентября 2025 года 17:37
Индекс потребительского доверия в США в сентябре уменьшился до 55,1 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с мая этого... читать дальше
.26 сентября 2025 года 17:29
РФ в этом году (с 1 января по 27 июля) импортировала 856,374 тыс. тонн картофеля, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт упал в 10 раз, до 21,907 тыс. тонн, сообщил исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников на... читать дальше
