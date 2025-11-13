.
13 ноября 2025 года 08:53
Почти 7 тыс. перевозчиков в России на грани банкротства
13 ноября. FINMARKET.RU - Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки, пишут «Известия», ссылаясь на участников отрасли. Так, по данным профильных ассоциаций, почти 7 тыс. юрлиц сегодня находятся в стадии ликвидации или банкротства. Подобная ситуация фиксируется впервые за последние 17 лет, отмечают эксперты. Более того, ряд из них прогнозирует уход как минимум еще 7% фирм в 2026-м. Власти предлагают бизнесу отсрочку уплаты налогов и уже обсуждают меры по смягчению лизинговых платежей, стимулированию обновления автопарков и развитию цифровых сервисов. С конца октября в России фиксируется дефицит перевозчиков, заявили «Известиям» в профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс» и компании ПЭК. По данным Rusprofile, в РФ зарегистрировано 458,2 тыс. юридических лиц в категории «Деятельность грузового автомобильного транспорта и услуги по перевозкам», из которых около 6,7 тыс. находятся в процессе ликвидации или банкротства. В числе причин возникшей ситуации — рост себестоимости перевозок и снижение рентабельности доставок, полагают эксперты. В частности, по словам основателя компании «Лидер Транс» Михаила Устюжанина, тарифы на перевозку еще в феврале 2025-го упали почти на треть год к году. Влияние на ситуацию оказывает и рост собственных парков торговых сетей и маркетплейсов, которые доставляют отправления и грузы поставщиков своими силами. К концу года рынок может столкнуться с дефицитом ликвидности. Банки уже ужесточили кредитную политику, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, полагает Михаил Устюжанин. Дефицит перевозчиков, по его прогнозам, в будущем году продолжит обостряться. Особенно сложно будет выполнять обязательства компаниям с большой задолженностью перед лизингодателями, даже при плавном росте рынка. На уход компаний может повлиять и рост себестоимости доставки. Первый заместитель гендиректора «Байкал-Сервис ТК» Александр Зарецкий предположил, что дополнительное давление окажет и рост утильсбора, который с 1 января 2026 года повысится еще на 10%, до почти 3 млн рублей за магистральный тягач грузоподъемностью до 20 т. Кроме того, с 1 января 2026 года российские перевозчики больше не смогут работать на патентной системе налогообложения. Наряду с обязательной электронной транспортной накладной с 1 сентября 2026 года и введением реестра экспедиторов это повысит прозрачность отрасли, ограничив злоупотребления со стороны недобросовестных игроков — а их на рынке, по данным «АвтоГрузЭкс», более 60%. Однако вместе с тем вырастет и финансовая нагрузка на тысячи транспортных компаний, отмечает Вадим Филатов. На этом фоне не менее 7% из них могут покинуть рынок, прогнозирует финансовый директор транспортной компании «Орда» Руслан Сафин.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, перевозчики, банкротства
