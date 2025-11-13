.
13 ноября 2025 года 08:19

Шинный рынок в РФ переживает сложные времена

Александр Рюмин/ТАСС
13 ноября. FINMARKET.RU - Шинный рынок в России переживает сложные времена, рассказал гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов в интервью "Коммерсанту". "Настроения не очень хорошие.

По данным ЦРПТ, по летним шинам общее падение на рынке составило больше 20%, по зимним шинам ожидаем снижение на 15%", - пояснил он. Мощности завода во Всеволожске, по его словам, загружены наполовину, но рост производства будет осуществляться постепенно. "Мы будем расширять продуктовую линейку, в том числе в более бюджетных сегментах, но для разработки продукции и вывода новых моделей требуется время. Это будет происходить постепенно в течение ближайших лет", - сказал он.

Приоритетный экспортный рынок, по его словам. Ближний Восток. Но поставки туда осуществляются пока только с площадок в Казахстане и Узбекистане. Пантюхов прогнозирует, что восстановления рынка займет до двух лет. "Резкого "отскока" в следующем году, скорее всего, не будет, потому что влияние ряда негативных факторов продолжится", - пояснил он. (стр.10, "Самая серьезная проблема - экспансия китайского импорта")


