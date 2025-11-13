С 2026 года самозанятые смогут брать больничный

13 ноября. FINMARKET.RU - С 2026 года российскиесмогут начать платить страховые взносы в Социальный фонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному, пишет "Коммерсантъ".

Ее размер составит 35 тыс. рублей или 50 тыс. рублей в зависимости от выбранного тарифа. Сейчас в формате самозанятости вработают уже почти 15 млн человек.

Как отмечает гендиректор платформы гибкой занятости SkillStaff Никита Шабашкевич, инициатива Минтруда позволит предпринимателям, работающим на себя через платформы, быть более защищенными в случаях форс-мажоров. (стр.2, "Самозанятым разрешают поболеть"/

Как уточняет Минтруд, механизм в пилотном режиме будет тестироваться с 2026 по 2028 год, пишет "Российская газета". Самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности после добровольной уплаты страховых взносов не менее чем за 6 месяцев. Больничные будут выплачиваться в случае заболевания, травмы, необходимости осуществления ухода за больным членом семьи и ряде других случаев.

Как подчеркивает глава Минтруда Антон Котяков, оплачиваемые больничные - это новые гарантии для самозанятых. "Самозанятые граждане сами смогут выбрать, как именно будет оплачиваться больничный: исходя из 50 или 35 тысяч рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности. При сумме страхового покрытия в 50 тысяч рублей размер страхового взноса составит 1920 рублей в месяц, а при сумме 35 тысяч рублей - 1344 рубля в месяц", - уточнил министр.

После уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев - в размере 100% страховой суммы. "Взаимодействие самозанятых с Социальным фондом будет вестись в удобном формате через мобильное приложение "Мой налог". При расчете пособия будет учитываться и страховой стаж, сформированный в годы работы по найму", - добавил Котяков.

При расчете пособий будет учитываться страховой стаж за все периоды, в которые ранее за человека уплачивались страховые взносы на социальное страхование. Это могут быть периоды, когда человек уплачивал взносы за себя в качестве самозанятого, а также периоды, когда взносы за него уплачивал работодатель.