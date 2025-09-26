Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2843,3 млрд руб.

26 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2843,3 млрд руб.

Большинство граждан РФ не обращаются в банки и правоохранительные органы по поводу хищений на сумму до 20 тыс. рублей, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией... читать дальше

Совокупные премии российских агростраховщиков в 1-м полугодии 2025 года увеличились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 6,1 млрд рублей, согласно данным Банка России. Выплаты по договорам агрострахования выросли на 87,6% и достигли почти 5,4 млрд... читать дальше

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,46 пункта (0,165%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2713,49... читать дальше

Экспорт российской кукурузы в Иран в этом году может составить рекордные 2,5 млн тонн, но многое будет зависеть от мировых цен, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Ожидаем довольно серьезный экспорт нашей кукурузы в Иран,... читать дальше

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы умеренно повышаются в пятницу. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:30 мск поднялся на 0,23% - до 551,5 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:30 мск поднялся на 0,23% - до 551,5 пункта. Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,38%, германский DAX -... Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,38%, германский DAX -... читать дальше

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,39/87,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи вырос...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,16/101,37 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83/84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

Ситуация в экономической сфере у РФ и Белоруссии очень хорошая, объем взаимной торговли превышает $50 млрд и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. "В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50... "В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50... читать дальше

Проблемы с платежами между Россией и Китаем сохраняются, но уровень торговли между двумя странами позволяет их решать, в том числе путем развития альтернативных платежных методов, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки... читать дальше

Банк России включил Газпромбанк (ГПБ) в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), говорится в сообщении ЦБ. Платформа ГПБ стала третьей, зарегистрированной в этом году. В августе в реестр были внесены... Платформа ГПБ стала третьей, зарегистрированной в этом году. В августе в реестр были внесены... читать дальше

По оценке туроператоров, в период осенних школьных каникул в этом году выросла популярность организованных туров за рубеж, особенно в Китай и Вьетнам, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров. В 2025 году школьные осенние каникулы для... В 2025 году школьные осенние каникулы для... читать дальше

Тарифы по заключаемым договорам страхования урожая с господдержкой в РФ снизились за период с 2020 года по 2024 год на 48% по мультирисковой программе защиты посевов и на 17% - по программе защиты посевов при ЧС, такие данные привел президент Национального союза агростраховщиков... читать дальше

Потребление электроэнергии в России с начала этого года снижается на 0,9%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах конференции "Совета рынка". "У нас сейчас, я уточню, минус 0,9 (процентов) от прошлого года", - сказал... "У нас сейчас, я уточню, минус 0,9 (процентов) от прошлого года", - сказал... читать дальше

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет действовать в собственных интересах, невзирая на требования президента США Дональда Трампа отказаться от закупок нефти и газа из РФ, сообщает Bloomberg. "Мы (с Трампом) не обязаны принимать аргументы друг друга.... читать дальше

6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1050 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8666% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,25%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,25%... читать дальше

