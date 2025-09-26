Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5443,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3155,69 млрд руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 сентября составили по Российской Федерации 5443,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5165,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5363,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5076,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 сентября составили 3155,69 млрд руб. против 3202,89185 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

