Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Банки отстранились от принятия на себя процентного риска
Стабильность российского финансового рынка достигнута за счет большой доли государства в собственности сектора и очень маленького принятия банками процентного риска, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на XXII...
 
Обещания банками сохранить ставки по счетам клиентов нарушаются
Банки не выполняют свои обязательства по сохранению процентных ставок на вкладах. Кредитные организации снижают приветственные ставки по накопительным счетам, несмотря на обещания клиентам сохранить их, рассказали "Известиям" эксперты. Участники...
 
Что происходит с гражданской промышленностью в РФ
Объемы выпуска обрабатывающих гражданских производств в январе-июле 2025 года вследствие резкого повышения Банком России ключевой ставки снизились не так сильно, как в аналогичный период 2022 года, но больше, чем в январе-апреле "ковидного" 2020 г.,...
 
26 сентября 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6069 руб., курс евро - в размере 98,1542 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 83,6069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 98,1542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,73 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
НОВОСТИ
27 сентября 2025 года 17:45
Российские туристы стали реже оформлять кредиты для покупки туров
Российские туристы стали реже оформлять кредиты для покупки туров, в основном они пользуются рассрочкой у туроператоров, сообщили представители туриндустрии. "Мы экспериментировали и предоставляли банковские кредиты, но туристы не очень этим интересуются. Очень небольшой процент...
27 сентября 2025 года 16:17
Порядка 14 млн организованных туристов из РФ отдохнут за рубежом в 2025 году, общий выездной турпоток составит 30 млн
Не менее 14 млн российских организованных туристов отдохнут за рубежом по итогам 2025 года, общий выездной турпоток составит не менее 30 млн, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "По итогам этого года мы прогнозируем, что выездной...
27 сентября 2025 года 15:28
Число турпоездок по России в январе-августе увеличилось на 5%, превысив 61 млн
Число турпоездок по России выросло на 5% за первые восемь месяцев 2025 года, до 61 млн, сообщил в субботу вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "По данным Росстата, за 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысило...
27 сентября 2025 года 14:36
В 2024 году выручка московских организаций в сфере ИТ и видеоигр превысила 3,9 трлн руб.
Свыше 3,9 трлн рублей составила общая годовая выручка столичных организаций, занятых в сфере ИТ и видеоигр, в прошлом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В столичной сфере ИТ и видеоигр работают свыше 33 тыс. организаций - порядка 30% от всех компаний креативной...    читать дальше
27 сентября 2025 года 13:48
Товарооборот между Таджикистаном и Россией в январе-августе вырос на 13%
В Москве состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Таджикистана и России с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил сегодня пресс-центр министерства промышленности и новых...
27 сентября 2025 года 13:12
Евросоюз не планирует вносить российский никель в список санкционных товаров
ЕС не будет вносить стратегически важный для оборонной промышленности российский никель в список санкционных товаров, сообщил в субботу телерадиовещатель Финляндии Yle. "Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно представила 19 пакет санкций против России. Российский...
27 сентября 2025 года 12:51
Количество турпоездок по РФ этим летом выросло на 4%, стоимость путешествий - на 7%
Спрос на турпоездки по России замедлился, этим летом мы фиксируем прирост в пределах 3,9%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Во внутреннем туризме мы фиксируем коррекцию спроса после нескольких лет динамичного роста спроса на...    читать дальше
27 сентября 2025 года 12:35
Нефтяные компании, добывающие нефть в иракском Курдистане, готовятся возобновить экспорт нефти из региона
Нефтяные компании, добывающие нефть на территории иракского Курдистана, заключили соглашения с его правительством о возобновлении экспорта нефти из региона, говорится в сообщении министерства природных ресурсов Курдистана.

Соглашение было заключено между всеми...

Соглашение было заключено между всеми...    читать дальше
27 сентября 2025 года 12:17
Доля южных регионов РФ в экспорте пшеницы в этом сельхозсезоне снизится до 55%
Доля регионов "большого Юга" в экспорте пшеницы из РФ в 2025/26 сельхозсезоне снизится до 55%, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"По пшенице ключевая особенность текущего сезона состоит в том, что регионы так...

"По пшенице ключевая особенность текущего сезона состоит в том, что регионы так...    читать дальше
27 сентября 2025 года 11:52
В текущем году Uber ожидает рост в сегменте нересторанных доставок до $12,5 млрд
Uber Technologies Inc. отмечает более быстрый, чем ожидалось, рост бизнеса в сегменте доставки продуктов и товаров в текущем году.

По итогам 2025 года объем заказов в сегменте нересторанных доставок достигнет $12,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя...    читать дальше
27 сентября 2025 года 11:31
Выбытие мощностей по выпуску пиломатериалов в РФ в 2026 году может составить около 1,5 млн кубометров
Выбытие мощностей по выпуску пиломатериалов в РФ в 2026 году может составить около 1,5 млн куб. м из-за проблем с экспортом и давлением на внутренний рынок со стороны перенаправленных с внешних рынков объемов, с таким заявлением выступил вице-президент Segezha Group Николай...
27 сентября 2025 года 11:12
Минфин предложил уточнить правила учета расходов при расчете налога на дополнительный доход
Нефтяные компании при расчете налога на дополнительный доход (НДД) будут обязаны возвращать в налоговую базу не только расходы на оборудование при его продаже или консервации, но и текущие расходы, если они уменьшились или были пересчитаны, сообщил "Интерфаксу" источник,...
27 сентября 2025 года 10:54
Минэнерго изучает идею объединения "Россетей" и Системного оператора
Минэнерго РФ изучает идею объединения ПАО "Россети" и АО "Системный оператор", но на текущий момент его не поддерживает, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах World Atomic Week. "Изучаем, но на текущий момент не поддерживаем", - ответил он на...
27 сентября 2025 года 10:32
Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на пять лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в пятницу в Москве вышел на договоренности по газу даже не на один год, а на пятилетку.

"И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию (...) И...

"И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию (...) И...    читать дальше
27 сентября 2025 года 10:07
Минфин прорабатывает снижение доли РФ в ряде госкомпаний до контрольного пакета
Минфин в настоящее время прорабатывает вопрос снижения доли РФ в уставных капиталах крупнейших компаний с госучастием до уровня 50% плюс 1 акция, говорится в сопроводительных материалах к бюджетному пакету, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с их содержанием.

В...

В...    читать дальше
27 сентября 2025 года 09:49
ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечении к ответственности "раздолжнителей"
ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей" (компаний, которые обещают людям полное списание долгов методами и не оказывают услугу), заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ...
