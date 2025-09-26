.
26 сентября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6069 руб., курс евро - в размере 98,1542 руб.
26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 83,6069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 98,1542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,73 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
