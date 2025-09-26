ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 83,6069 руб., курс евро - в размере 98,1542 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 98,1542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,73 коп.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 83,6069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,45 коп.

Российские туристы стали реже оформлять кредиты для покупки туров, в основном они пользуются рассрочкой у туроператоров, сообщили представители туриндустрии. "Мы экспериментировали и предоставляли банковские кредиты, но туристы не очень этим интересуются. Очень небольшой процент... читать дальше

Не менее 14 млн российских организованных туристов отдохнут за рубежом по итогам 2025 года, общий выездной турпоток составит не менее 30 млн, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "По итогам этого года мы прогнозируем, что выездной... читать дальше

Число турпоездок по России выросло на 5% за первые восемь месяцев 2025 года, до 61 млн, сообщил в субботу вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "По данным Росстата, за 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысило... читать дальше

Свыше 3,9 трлн рублей составила общая годовая выручка столичных организаций, занятых в сфере ИТ и видеоигр, в прошлом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В столичной сфере ИТ и видеоигр работают свыше 33 тыс. организаций - порядка 30% от всех компаний креативной... "В столичной сфере ИТ и видеоигр работают свыше 33 тыс. организаций - порядка 30% от всех компаний креативной... читать дальше

В Москве состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Таджикистана и России с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил сегодня пресс-центр министерства промышленности и новых... читать дальше

ЕС не будет вносить стратегически важный для оборонной промышленности российский никель в список санкционных товаров, сообщил в субботу телерадиовещатель Финляндии Yle. "Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно представила 19 пакет санкций против России. Российский... читать дальше

Спрос на турпоездки по России замедлился, этим летом мы фиксируем прирост в пределах 3,9%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Во внутреннем туризме мы фиксируем коррекцию спроса после нескольких лет динамичного роста спроса на... "Во внутреннем туризме мы фиксируем коррекцию спроса после нескольких лет динамичного роста спроса на... читать дальше

Нефтяные компании, добывающие нефть на территории иракского Курдистана, заключили соглашения с его правительством о возобновлении экспорта нефти из региона, говорится в сообщении министерства природных ресурсов Курдистана. Соглашение было заключено между всеми... Соглашение было заключено между всеми... читать дальше

Доля регионов "большого Юга" в экспорте пшеницы из РФ в 2025/26 сельхозсезоне снизится до 55%, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "По пшенице ключевая особенность текущего сезона состоит в том, что регионы так... "По пшенице ключевая особенность текущего сезона состоит в том, что регионы так... читать дальше

Uber Technologies Inc. отмечает более быстрый, чем ожидалось, рост бизнеса в сегменте доставки продуктов и товаров в текущем году. По итогам 2025 года объем заказов в сегменте нересторанных доставок достигнет $12,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя... По итогам 2025 года объем заказов в сегменте нересторанных доставок достигнет $12,5 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя... читать дальше

Выбытие мощностей по выпуску пиломатериалов в РФ в 2026 году может составить около 1,5 млн куб. м из-за проблем с экспортом и давлением на внутренний рынок со стороны перенаправленных с внешних рынков объемов, с таким заявлением выступил вице-президент Segezha Group Николай... читать дальше

Нефтяные компании при расчете налога на дополнительный доход (НДД) будут обязаны возвращать в налоговую базу не только расходы на оборудование при его продаже или консервации, но и текущие расходы, если они уменьшились или были пересчитаны, сообщил "Интерфаксу" источник,... читать дальше

Минэнерго РФ изучает идею объединения ПАО "Россети" и АО "Системный оператор", но на текущий момент его не поддерживает, сообщил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах World Atomic Week. "Изучаем, но на текущий момент не поддерживаем", - ответил он на... читать дальше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в пятницу в Москве вышел на договоренности по газу даже не на один год, а на пятилетку. "И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию (...) И... "И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию (...) И... читать дальше

Минфин в настоящее время прорабатывает вопрос снижения доли РФ в уставных капиталах крупнейших компаний с госучастием до уровня 50% плюс 1 акция, говорится в сопроводительных материалах к бюджетному пакету, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с их содержанием. В... В... читать дальше

ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей" (компаний, которые обещают людям полное списание долгов методами и не оказывают услугу), заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ... читать дальше

