ЦБ РФ установил курс евро с 26 сентября в размере 98,1542 руб.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,39 коп. и составил 11,7089 руб. Минимальный курс юаня составил 11,653 руб., максимальный - 11,732 руб. Было заключено 73423 сделки. Объем торгов составил 95183,25 млн... Минимальный курс юаня составил 11,653 руб., максимальный - 11,732 руб. Было заключено 73423 сделки. Объем торгов составил 95183,25 млн...

Нигер предлагает российской госкорпорации "Росатом" участие в проекте строительства АЭС на 2 тыс. МВт, сообщил министр горнорудной промышленности республики Усман Абарчи. "Мы хотели бы построить на нашей территории два реактора мощностью 2000 МВт",- сказал он, пояснив,... "Мы хотели бы построить на нашей территории два реактора мощностью 2000 МВт",- сказал он, пояснив,... читать дальше

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы прекращения покупки Турцией нефти из РФ, пока продолжается украинский конфликт. "Я бы хотел, чтобы он перестал покупать российскую нефть, до тех пор, пока Россия будет продолжать бесчинствовать на Украине", - заявил он в... "Я бы хотел, чтобы он перестал покупать российскую нефть, до тех пор, пока Россия будет продолжать бесчинствовать на Украине", - заявил он в...

Российские власти обдумывают меры, которые призваны подтолкнуть малый и средний бизнес использовать национальный мессенджер Мах вместо привычных Telegram и WhatsApp. Набор прорабатываемых решений представлен в письме Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" знакомый с... Набор прорабатываемых решений представлен в письме Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" знакомый с... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги в минусе в ожидании свежих драйверов; выступавшая фактором поддержки нефть ослабела. В Азии в четверг наблюдалась смешанная и маловыразительная динамика индексов акций. В Азии в четверг наблюдалась смешанная и маловыразительная динамика индексов акций. Вчера проседала и Европа. Вчера проседала и Европа. Американские фондовые... Американские фондовые... читать дальше

Новое регулирование традиционного ритейла, которое ведомства разрабатывают вслед за принятием законодательства по e-commerce, будет учитывать изменения в форматах торговли, задачи по поддержке отечественных производителей и борьбу с контрафактом, сообщил "Интерфаксу" замглавы... читать дальше

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки на 2025 год до 3,1% по сравнению с ожидавшимися в мае 3%. При этом оценка подъема экономики в 2026 году ухудшена до 3,3%... При этом оценка подъема экономики в 2026 году ухудшена до 3,3%... читать дальше

Министерство финансов РФ заложило в проект бюджета на ближайшие три года прекращение поступлений от акциза на сталь с 2028 года. Это следует из графика поступления доходов из пояснительной записки к проекту бюджета на новую трехлетку, с которой ознакомился источник... читать дальше

Цены на нефть усилили снижение вечером в четверг на фоне опасений излишка предложения и негативной динамики фондовых рынков. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 мск снижается на $0,46 (0,66%), до $68,85 за... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 мск снижается на $0,46 (0,66%), до $68,85 за... читать дальше

План повысить таможенную пошлину ЕС на нефть РФ объясняется намерением Евросоюза оказать дополнительное давление на российскую экономику, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл. "Что касается применения таможенной пошлины на импорт российской... "Что касается применения таможенной пошлины на импорт российской... читать дальше

Выручка "Росатома" за три года выросла в 2-2,5 раза за счет новых направлений, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В четверг президент РФ Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным... В четверг президент РФ Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным... читать дальше

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на срок от 3 до 6 месяцев (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде сентября 2025 года увеличилось... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,18 коп. и составил 11,7026 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6475 руб., максимальный - 11,736 руб. Было заключено 9346 сделок. Объем торгов составил 20901,1 млн... Минимальный курс юаня составил 11,6475 руб., максимальный - 11,736 руб. Было заключено 9346 сделок. Объем торгов составил 20901,1 млн...

ЦБ РФ с 26 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10111,26 (-105,1) руб./грамм; на серебро - 117,94 (-1,75) руб./грамм; на платину - 3978,27 (-12,9) руб./грамм; на палладий - 3295,52 (-25,95) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 98,1542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,73 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос строительства в республике второй атомной станции. "Мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй... "Мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй... читать дальше

