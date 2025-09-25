Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2943 млрд руб.

25 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2943 млрд руб.

.

Обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты этими участниками рынка, заявил зампред Банка России Филипп Габуния. "Мы публиковали, последний - за сентябрь был обзор рисков финансовых рынков, где... "Мы публиковали, последний - за сентябрь был обзор рисков финансовых рынков, где... читать дальше

.

Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может снизиться более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку. Объем... Объем... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы опускаются на торгах в четверг. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:09 МСК понизился на 0,4% - до 551,65 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:09 МСК понизился на 0,4% - до 551,65 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,22%, германский DAX - 0,44%, французский CAC... Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,22%, германский DAX - 0,44%, французский CAC... читать дальше

.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Грузии в 2025 году до 7% и подтвердил свой прогноз замедления темпа роста грузинской экономики в следующем году до 5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic... читать дальше

.

Экспортная пошлина на масличный лен в размере 10% может быть введена с октября 2025 года со сроком действия до 31 августа 2026 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку. Доходы федерального... Доходы федерального... читать дальше

.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2025 году до 1,7%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects). В мае и феврале этого года ЕБРР подтверждал оценку роста ВВП Белоруссии... В мае и феврале этого года ЕБРР подтверждал оценку роста ВВП Белоруссии... читать дальше

.

5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1049 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9559% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,1%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,1%... читать дальше

.

Объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в августе увеличился на 2,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейского центрального банка. Темпы подъема оказались максимальными за 2,5 года (с апреля 2023 года). В июле потребительское кредитование... В июле потребительское кредитование... читать дальше

.

Минфин рассчитывает на внесение до конца года изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в общей базе по налогу на прибыль организаций, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Я надеюсь, что... "Я надеюсь, что... читать дальше

.

Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. До текущего уровня - минимального с... читать дальше

.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 году до 1,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР снижал прогноз роста ВВП Молдавии до 1,8% с 2% (оценка февраля этого года).... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия во Франции в сентябре составил 87 пунктов, не изменившись по сравнению с августовским значением и оставшись на минимуме за два года, по данным национального статистического управления Insee. Подындекс, показывающий готовность к крупным... Подындекс, показывающий готовность к крупным... читать дальше

.

Финансирование госпрограмм в сфере АПК РФ в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено в объеме 540,4 млрд рублей. "Всего на наши программы на 2026 год предусматривается 540,4 млрд рублей", - , сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета по агарным... читать дальше

.

Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже 25% мексиканской финансовой группы Banamex финансисту Фернандо Чико Пардо за $2,3 млрд, говорится в сообщении Citi. Банк продаст около 520 млн акций Banamex компании Чико Пардо и членов его семьи. Сам финансист... Банк продаст около 520 млн акций Banamex компании Чико Пардо и членов его семьи. Сам финансист... читать дальше

.

В январе-августе 2025 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 868,4 млрд руб., или на 44,1% (или в 1,8 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2024 года - 1 554,0 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше

.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,7%, прогноз на 2026 год оставил без изменения - 4,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (ЕБРР) "Regional Economic Prospects". В мае ЕБРР прогнозировал... читать дальше

.