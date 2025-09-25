.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2943 млрд руб.
.
25 сентября 2025 года 09:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2943 млрд руб.
|0
25 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2943 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2812,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 сентября 2025 года 12:39
Зампред ЦБ: обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты участниками рынка
Обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты этими участниками рынка, заявил зампред Банка России Филипп Габуния. "Мы публиковали, последний - за сентябрь был обзор рисков финансовых рынков, где... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:33
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может снизиться более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку. Объем... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:28
Европейские фондовые индексы опускаются на торгах в четверг. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:09 МСК понизился на 0,4% - до 551,65 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,22%, германский DAX - 0,44%, французский CAC... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:23
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Грузии в 2025 году до 7% и подтвердил свой прогноз замедления темпа роста грузинской экономики в следующем году до 5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:15
Экспортная пошлина на масличный лен в размере 10% может быть введена с октября 2025 года со сроком действия до 31 августа 2026 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку. Доходы федерального... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:07
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2025 году до 1,7%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects). В мае и феврале этого года ЕБРР подтверждал оценку роста ВВП Белоруссии... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:00
ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-4-1049 на 100 млрд руб. по цене 99,9559% от номинала
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1049 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9559% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,1%... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:59
Объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в августе увеличился на 2,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейского центрального банка. Темпы подъема оказались максимальными за 2,5 года (с апреля 2023 года). В июле потребительское кредитование... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:51
Минфин рассчитывает на внесение до конца года изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в общей базе по налогу на прибыль организаций, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Я надеюсь, что... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:43
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. До текущего уровня - минимального с... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:36
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 году до 1,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР снижал прогноз роста ВВП Молдавии до 1,8% с 2% (оценка февраля этого года).... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:28
Индекс потребительского доверия во Франции в сентябре составил 87 пунктов, не изменившись по сравнению с августовским значением и оставшись на минимуме за два года, по данным национального статистического управления Insee. Подындекс, показывающий готовность к крупным... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:19
Финансирование госпрограмм в сфере АПК в проекте бюджета на будущий год предусматривается в 540,4 млрд руб.
Финансирование госпрограмм в сфере АПК РФ в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено в объеме 540,4 млрд рублей. "Всего на наши программы на 2026 год предусматривается 540,4 млрд рублей", - , сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета по агарным... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:12
Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже 25% мексиканской финансовой группы Banamex финансисту Фернандо Чико Пардо за $2,3 млрд, говорится в сообщении Citi. Банк продаст около 520 млн акций Banamex компании Чико Пардо и членов его семьи. Сам финансист... читать дальше
.25 сентября 2025 года 11:04
В январе-августе 2025 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 868,4 млрд руб., или на 44,1% (или в 1,8 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2024 года - 1 554,0 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше
.25 сентября 2025 года 10:56
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,7%, прогноз на 2026 год оставил без изменения - 4,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (ЕБРР) "Regional Economic Prospects". В мае ЕБРР прогнозировал... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.