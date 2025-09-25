.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2943 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где...
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8%
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
25 сентября 2025 года 09:53

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2943 млрд руб.

 0
25 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2943 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2812,4 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 сентября 2025 года 12:39
Зампред ЦБ: обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты участниками рынка
Обнуление нормативов по продаже валютной выручки экспортерами не привело к существенным изменениям в реализации валюты этими участниками рынка, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Мы публиковали, последний - за сентябрь был обзор рисков финансовых рынков, где...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:33
На льготные автокредиты и лизинг в 2026 году власти планируют направить 37,2 млрд руб.
Объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в 2026 году может снизиться более чем на четверть, до 37,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Объем...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:28
Фондовые индексы Европы снижаются в ходе торгов
Европейские фондовые индексы опускаются на торгах в четверг.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:09 МСК понизился на 0,4% - до 551,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,22%, германский DAX - 0,44%, французский CAC...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:23
ЕБРР повысил прогноз роста экономики Грузии в текущем году до 7%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Грузии в 2025 году до 7% и подтвердил свой прогноз замедления темпа роста грузинской экономики в следующем году до 5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:15
Пошлина на экспорт масличного льна из РФ может быть введена с октября 2025 г.
Экспортная пошлина на масличный лен в размере 10% может быть введена с октября 2025 года со сроком действия до 31 августа 2026 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Доходы федерального...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:07
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Белоруссии в этом году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2025 году до 1,7%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects).

В мае и феврале этого года ЕБРР подтверждал оценку роста ВВП Белоруссии...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 12:00
ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-4-1049 на 100 млрд руб. по цене 99,9559% от номинала
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1049 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9559% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,1%...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:59
В августе кредитование потребителей в еврозоне выросло на 2,5%, максимально с апреля 2023 г.
Объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в августе увеличился на 2,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейского центрального банка. Темпы подъема оказались максимальными за 2,5 года (с апреля 2023 года).

В июле потребительское кредитование...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:51
Минфин рассчитывает на внесение до конца года изменений в закон о налогообложении долговых ЦФА
Минфин рассчитывает на внесение до конца года изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в общей базе по налогу на прибыль организаций, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Я надеюсь, что...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:43
ЦБ Швейцарии сохранил ставку на нулевом уровне
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) по итогам завершившегося в четверг заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. До текущего уровня - минимального с...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:36
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 году до 1,5%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 году до 1,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects). В мае ЕБРР снижал прогноз роста ВВП Молдавии до 1,8% с 2% (оценка февраля этого года)....    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:28
Сентябрьский индекс потребдоверия во Франции остался на минимуме за два года
Индекс потребительского доверия во Франции в сентябре составил 87 пунктов, не изменившись по сравнению с августовским значением и оставшись на минимуме за два года, по данным национального статистического управления Insee.

Подындекс, показывающий готовность к крупным...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:19
Финансирование госпрограмм в сфере АПК в проекте бюджета на будущий год предусматривается в 540,4 млрд руб.
Финансирование госпрограмм в сфере АПК РФ в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено в объеме 540,4 млрд рублей. "Всего на наши программы на 2026 год предусматривается 540,4 млрд рублей", - , сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета по агарным...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:12
Citi продает 25% мексиканской фингруппы Banamex
Американский банк Citigroup Inc. договорился о продаже 25% мексиканской финансовой группы Banamex финансисту Фернандо Чико Пардо за $2,3 млрд, говорится в сообщении Citi.

Банк продаст около 520 млн акций Banamex компании Чико Пардо и членов его семьи. Сам финансист...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 11:04
За 8 месяцев объем выданных в РФ автокредитов сократился в годовом выражении на 44%
В январе-августе 2025 года в РФ было выдано автокредитов на сумму 868,4 млрд руб., или на 44,1% (или в 1,8 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2024 года - 1 554,0 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй...    читать дальше
.
25 сентября 2025 года 10:56
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в этом году до 5,7%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,7%, прогноз на 2026 год оставил без изменения - 4,5%, говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (ЕБРР) "Regional Economic Prospects". В мае ЕБРР прогнозировал...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.