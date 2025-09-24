.
.
24 сентября 2025 года 10:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2812,4 млрд руб.
24 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2812,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2926,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
.
24 сентября 2025 года 18:34
ЦБ РФ с банками и маркетплейсами обсуждают изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ финансовых организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов. "Для нас важно, чтобы были обеспечены недискриминационные доступы... читать дальше
.24 сентября 2025 года 18:25
Производство сельхозпродукции в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом может увеличиться на 2,2% (с учетом новых территорий), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который... читать дальше
.24 сентября 2025 года 18:17
Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы, с которой ознакомился источник "Интерфакса". В 2027 году запланировано поступление доходов от прибыли Банка России в... читать дальше
.24 сентября 2025 года 18:12
Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в бюджет 2025 года
Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 года. Согласно поправкам в закон о бюджете, подготовленным Минфином, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 793,3 млрд рублей против 812,8 млрд в... читать дальше
.24 сентября 2025 года 18:05
РФ в 2025 году может собрать 137 млн тонн зерна, в том числе около 88 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну на 2025/26 сельхозгод (июль-июнь) составляет 56 млн тонн, в том числе 42 млн тонн пшеницы. Такой прогноз представил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир... читать дальше
.24 сентября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,18 коп. и составил 11,7145 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6655 руб., максимальный - 11,78 руб. Было заключено 18314 сделок. Объем торгов составил 37761,1 млн...
.24 сентября 2025 года 17:58
Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году увеличится на 1,944 трлн рублей и составит 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Такие цифры содержатся в подготовленных Минфином поправках в действующий бюджет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. Изначально... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:49
Минфин планирует в текущем году увеличить объем государственных заимствований на внутреннем рынке, выступающих источником финансирования дефицита бюджета. Объем заимствований РФ в 2025 году будет увеличен на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита федерального... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:45
Альтернативой налоговым инициативам, которые выдвинул Минфин РФ для пополнения доходной части федерального бюджета, могло быть наращивание его дефицита, что помешало бы смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Минфин... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:40
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей - до 414,8 млн, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:31
Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Августовский показатель - максимальный с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали, что в августе... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:25
Повышение ставки НДС на 2 процентных пункта, с 20% до 22%, принесет федеральному бюджету порядка 4,42 трлн рублей в предстоящую трехлетку, рассчитывает Минфин. В 2026 году дополнительные поступления запланированы в размере 1,187 трлн руб., в 2027 году - 1,559 трлн руб.,... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:19
Минэкономразвития ожидает плавное ослабление курса рубля в 2026-2028 годах, но рубль будет более крепким, чем ожидалось ранее, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз министерства на 2025-2028... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:18
ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10216,36 (+248,37) руб./грамм; на серебро - 119,69 (+2,49) руб./грамм; на платину - 3991,17 (+204,64) руб./грамм; на палладий - 3321,47 (+170,05) руб./грамм. Это автоматическое...
.24 сентября 2025 года 17:16
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 98,6015 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,48 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 сентября 2025 года 17:16
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 83,9914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,08 коп. Это автоматическое сообщение.
.
.