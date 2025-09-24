Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2812,4 млрд руб.

24 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2812,4 млрд руб.

ЦБ РФ с банками и маркетплейсами обсуждают изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ финансовых организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов. "Для нас важно, чтобы были обеспечены недискриминационные доступы...

Производство сельхозпродукции в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом может увеличиться на 2,2% (с учетом новых территорий), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который...

Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы, с которой ознакомился источник "Интерфакса". В 2027 году запланировано поступление доходов от прибыли Банка России в...

Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 года. Согласно поправкам в закон о бюджете, подготовленным Минфином, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 793,3 млрд рублей против 812,8 млрд в...

РФ в 2025 году может собрать 137 млн тонн зерна, в том числе около 88 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну на 2025/26 сельхозгод (июль-июнь) составляет 56 млн тонн, в том числе 42 млн тонн пшеницы. Такой прогноз представил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,18 коп. и составил 11,7145 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6655 руб., максимальный - 11,78 руб. Было заключено 18314 сделок. Объем торгов составил 37761,1 млн...

Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году увеличится на 1,944 трлн рублей и составит 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Такие цифры содержатся в подготовленных Минфином поправках в действующий бюджет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. Изначально...

Минфин планирует в текущем году увеличить объем государственных заимствований на внутреннем рынке, выступающих источником финансирования дефицита бюджета. Объем заимствований РФ в 2025 году будет увеличен на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита федерального...

Альтернативой налоговым инициативам, которые выдвинул Минфин РФ для пополнения доходной части федерального бюджета, могло быть наращивание его дефицита, что помешало бы смягчению денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Минфин...

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей - до 414,8 млн, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные...

Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Августовский показатель - максимальный с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали, что в августе...

Повышение ставки НДС на 2 процентных пункта, с 20% до 22%, принесет федеральному бюджету порядка 4,42 трлн рублей в предстоящую трехлетку, рассчитывает Минфин. В 2026 году дополнительные поступления запланированы в размере 1,187 трлн руб., в 2027 году - 1,559 трлн руб.,...

Минэкономразвития ожидает плавное ослабление курса рубля в 2026-2028 годах, но рубль будет более крепким, чем ожидалось ранее, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз министерства на 2025-2028...

ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10216,36 (+248,37) руб./грамм; на серебро - 119,69 (+2,49) руб./грамм; на платину - 3991,17 (+204,64) руб./грамм; на палладий - 3321,47 (+170,05) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 98,6015 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,48 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 83,9914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,08 коп.

