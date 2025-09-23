.

Правительство РФ завтра рассмотрит трехлетний макропрогноз, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Совете Федерации. По его словам, темпы роста ВВП будут более скромными, чем последние два года (в 2023 и 2024 годах... читать дальше

Стоимость золота превысила $3800 за унцию и обновила исторический максимум. В ходе торгов во вторник на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3818,8 за унцию. По данным на 12:16 мск драгметалл торгуется на уровне... В ходе торгов во вторник на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3818,8 за унцию. По данным на 12:16 мск драгметалл торгуется на уровне... читать дальше

Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО "РВБ") запустила в Белоруссии пилотный проект по расчетам в криптовалюте, сообщила компания. "Белорусские пользователи смогут использовать криптовалюту при оформлении электронных сертификатов для покупок на Wildberries.... "Белорусские пользователи смогут использовать криптовалюту при оформлении электронных сертификатов для покупок на Wildberries.... читать дальше

Российский рынок искусственного интеллекта без учета оборудования (только программное обеспечение и IT-сервисы) по итогам 2025 года составит 50 млрд рублей, а его среднегодовой темп роста до 2029 года включительно оценивается на уровне 32,5%. Такие оценки в беседе с журналистами... читать дальше

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста мирового ВВП на текущий год, отметив, что глобальная экономика в первом полугодии оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Ожидания увеличения мирового ВВП на 2025 год повышены до 3,2%... Ожидания увеличения мирового ВВП на 2025 год повышены до 3,2%... читать дальше

3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1047 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9561% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%... читать дальше

Один из крупнейших российских эмитентов - ПАО "Газпром" - выступает за сохранение возможности проведения годовых общих собраний акционеров путем заочного голосования (без проведения заседания) и в следующем году. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией... Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией... читать дальше

Риксбанк (центральный банк Швеции) по итогам заседания во вторник понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75% годовых. Решение стало неожиданностью для аналитиков, опрошенных Trading Economics, прогнозировавших сохранение ставки на прежнем... Решение стало неожиданностью для аналитиков, опрошенных Trading Economics, прогнозировавших сохранение ставки на прежнем... читать дальше

За последние два года в РФ более чем на 17% выросло количество многодетных семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. "За два последние года количество многодетных семей в нашей... "За два последние года количество многодетных семей в нашей... читать дальше

АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") повысило прогноз добычи янтаря в текущем сезоне на 16,7% - до 700 тонн, сообщила пресс-служба предприятия. "Вместо запланированных ранее 600 тонн в этом году из недр Приморского карьера будет... "Вместо запланированных ранее 600 тонн в этом году из недр Приморского карьера будет... читать дальше

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вновь снизила до нуля с 5% ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов (код 3823 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), используемых в химической и лесообрабатывающей промышленности, металлургии и... читать дальше

Банк России продал иностранную валюту с расчетами 22 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ РФ... ЦБ РФ... читать дальше

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) ужесточила правила торгов дизтопливом, чтобы остановить рост цен на этот товар. В начале сентября аналогичные меры были приняты биржей в отношении торгов бензинами. Биржа проинформировала... Биржа проинформировала... читать дальше

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2926,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,08 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,14 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,78 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,78 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

Сбор зерна в РФ уже составил 119 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы. Прогноз по общему сбору в 135 млн тонн сохраняется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета... читать дальше

