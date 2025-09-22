Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7272 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,699 руб., максимальный - 11,76 руб. Было заключено 40478 сделок. Объем торгов составил 76711,72 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,72 руб. за юань.

22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,65 коп. и составил 11,7272 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50771,430 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 949,136 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,65 коп. и составил 11,7272 руб. Минимальный курс юаня составил 11,699 руб., максимальный - 11,76 руб. Было заключено 40478 сделок. Объем торгов составил 76711,72 млн... Минимальный курс юаня составил 11,699 руб., максимальный - 11,76 руб. Было заключено 40478 сделок. Объем торгов составил 76711,72 млн...

.

Комитет Госдумы по законодательству на заседании в понедельник поддержал к принятию в первом чтении законопроект, направленный на либерализацию административной ответственности в таможенной сфере. Документ (N953127-8) правительство внесло в парламент в конце... Документ (N953127-8) правительство внесло в парламент в конце... читать дальше

.

Темпы роста кредитования экономики РФ (требования банковской системы к организациям и населению) в августе ускорились до 1,8% с 1,1% в июле, кредитная активность выросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Оживление... "Оживление... читать дальше

.

Денежная масса (агрегат М2) в РФ в августе 2025 года увеличилась на 1 трлн 536 млрд рублей, или на 1,3%, до 121 трлн 574 млрд рублей после роста в июле на 0,8%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежной массы на 1 сентября снизился до 14,4%... Годовой темп прироста денежной массы на 1 сентября снизился до 14,4%... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил снижением основную сессию в понедельник на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях, а также слабости нефти. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, за... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, за... читать дальше

.

Пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров с содержанием драгметаллов будет реализован в России в 2026 году. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Проект касается руд и концентратов цветных... Проект касается руд и концентратов цветных... читать дальше

.

Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,5 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2029 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в понедельник поддержал правительственный законопроект, который наделяет Банк России доступом к федеральному регистру сведений о населении для идентификации физлиц при формировании и проверке кредитных... читать дальше

.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на сообщениях об увеличении поставок из Ирака. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 мск опускается на $0,24 (0,36%), до $66,44 за... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 мск опускается на $0,24 (0,36%), до $66,44 за... читать дальше

.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик в данный момент не видит причин для дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Меня беспокоит, что инфляция уже долгое время находится на высоком уровне, - заявил... "Меня беспокоит, что инфляция уже долгое время находится на высоком уровне, - заявил... читать дальше

.

ЦБ РФ с 23 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9895,12 (+102,71) руб./грамм; на серебро - 114,09 (+1,61) руб./грамм; на платину - 3762,85 (+16,49) руб./грамм; на палладий - 3109,15 (-0,28) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,58 коп. и составил 11,7277 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6955 руб., максимальный - 11,756 руб. Было заключено 8505 сделок. Объем торгов составил 20521,03... Минимальный курс юаня составил 11,6955 руб., максимальный - 11,756 руб. Было заключено 8505 сделок. Объем торгов составил 20521,03...

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 98,9638 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 84,0186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Иностранные покупатели российского газа до конца 2025 года смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (который в ноябре 2024 года был включен в санкционный список США). 19 декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ... 19 декабря 2024 года президент Владимир Путин подписал указ... читать дальше

.