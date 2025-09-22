.
22 сентября 2025 года 09:21

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5653 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3077,66 млрд руб.

 0
22 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 5653 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5389,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5522,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5255,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 сентября составили 3077,66 млрд руб. против 3160,89781 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
