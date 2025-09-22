.

Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 22,06 рубля на акцию, говорится в сообщении оператора. Суммарно на выплату дивидендов будет направлено 13,7 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров... Суммарно на выплату дивидендов будет направлено 13,7 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров... читать дальше

Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) улучшил предложение о покупке Banco de Sabadell примерно на 10%, оценивая своего более мелкого конкурента в 17 млрд евро. Теперь BBVA предлагает одну свою акцию за каждые 4,8376 акции Sabadell, говорится в сообщении... Теперь BBVA предлагает одну свою акцию за каждые 4,8376 акции Sabadell, говорится в сообщении... читать дальше

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,67 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2727,39 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,79 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,79 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

Россия за 8 месяцев этого года экспортировала кондитерских изделий более чем на $1 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении экспорт превысил 346 тыс. тонн. Сравнительные... В натуральном выражении экспорт превысил 346 тыс. тонн. Сравнительные... читать дальше

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway стала крупным акционером японского торгового дома Mitsui & Co. "21 сентября 2025 года американская компания Berkshire Hathaway сообщила компании Mitsui, что в результате... "21 сентября 2025 года американская компания Berkshire Hathaway сообщила компании Mitsui, что в результате... читать дальше

Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже; рубль немного слабеет, несмотря на умеренный рост цен на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,712 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,712 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта...

Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях. Европейские рынки акций завершили торги в пятницу без единой... Европейские рынки акций завершили торги в пятницу без единой... читать дальше

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,24/89,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 101 коп., Cредний курс продажи...

Банк России продал иностранную валюту с расчетами 19 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ РФ с 9... ЦБ РФ с 9... читать дальше

Россия за восемь месяцев 2025 года экспортировала в Китай гречихи на $60,4 млн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $59,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Темпы роста существенно замедлились: за 7... читать дальше

2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1047 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

Свободные цены на энергорынке Дальнего Востока (вторая ценовая зона) в период с 15 по 21 сентября снизились на 20,79% - до 2550,49 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на энергобирже АО "АТС". Энергоцены в европейской части РФ и на Урале... Энергоцены в европейской части РФ и на Урале... читать дальше

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2621,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 5653 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5389,9 млрд руб. На... На... читать дальше

Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, повышается по отношению к японской иене утром в понедельник. В центре внимания рынка на этой неделе - выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные по инфляции в США за... В центре внимания рынка на этой неделе - выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные по инфляции в США за... читать дальше

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют подъем. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:44 мск увеличилось на 1,1%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:44 мск увеличилось на 1,1%. В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Lasertec (+10,5%), Socionext... В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Lasertec (+10,5%), Socionext... читать дальше

