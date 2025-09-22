22 сентября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
22 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 сентября 2025 года 11:01
Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 22,06 рубля на акцию, говорится в сообщении оператора.
Суммарно на выплату дивидендов будет направлено 13,7 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 10:45
Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) улучшил предложение о покупке Banco de Sabadell примерно на 10%, оценивая своего более мелкого конкурента в 17 млрд евро.
Теперь BBVA предлагает одну свою акцию за каждые 4,8376 акции Sabadell, говорится в сообщении... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,67 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2727,39 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,79 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 10:27
Россия за 8 месяцев этого года экспортировала кондитерских изделий более чем на $1 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.
В натуральном выражении экспорт превысил 346 тыс. тонн. Сравнительные... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 10:16
Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway стала крупным акционером японского торгового дома Mitsui & Co.
"21 сентября 2025 года американская компания Berkshire Hathaway сообщила компании Mitsui, что в результате... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 10:08
Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже; рубль немного слабеет, несмотря на умеренный рост цен на рынке нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,712 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта...
.
22 сентября 2025 года 10:03
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях.
Европейские рынки акций завершили торги в пятницу без единой... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,24/89,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 101 коп., Cредний курс продажи...
.
22 сентября 2025 года 09:58
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 19 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 09:54
Россия за восемь месяцев 2025 года экспортировала в Китай гречихи на $60,4 млн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $59,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Темпы роста существенно замедлились: за 7... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 09:44
2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1047 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 09:38
Свободные цены на энергорынке Дальнего Востока (вторая ценовая зона) в период с 15 по 21 сентября снизились на 20,79% - до 2550,49 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на энергобирже АО "АТС".
Энергоцены в европейской части РФ и на Урале... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 09:30
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2621,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
.
22 сентября 2025 года 09:21
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 5653 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5389,9 млрд руб.
На... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 09:14
Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, повышается по отношению к японской иене утром в понедельник.
В центре внимания рынка на этой неделе - выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные по инфляции в США за... читать дальше
.
22 сентября 2025 года 09:06
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют подъем.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:44 мск увеличилось на 1,1%.
В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Lasertec (+10,5%), Socionext... читать дальше
.