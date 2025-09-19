.
.
.
.
.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Каковы проблемы самозанятых при получении кредитов
Почти половина самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитными средствами на развитие своего дела, следует из проведенного компанией "Лайм-займ" (ГК Lime Credit Group) опроса. Как пишут...
 
В России может стать на 100 тыс. больше малоимущих
Число малоимущих в России может вырасти на 100 тыс. Это произойдет, если примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать "чистый" доход при назначении поддержки нуждающимся. Это увеличит число получателей выплат на...
 
Доля карт в необеспеченном кредитовании достигла почти 80%
В России в 1-м полугодии т.г. на долю кредитных карт пришлось около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Во 2-м квартале доля кредиток находилась на уровне 77%, немного снизившись по сравнению с 1-м кварталом (81%). При этом до последнего...
 
19 сентября 2025 года 17:36

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 сентября

 0  
19 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9792,41 (-50,79) руб./грамм; на серебро - 112,48 (+2,14) руб./грамм; на платину - 3746,36 (+85,58) руб./грамм; на палладий - 3109,43 (+4,85) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
.
19 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 сентября снизилась на 1,00% и составила 51720,566 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51720,566 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 522,443 млрд руб., или на...
.
19 сентября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7007 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,82 коп. и составил 11,7007 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6685 руб., максимальный - 11,7375 руб. Было заключено 46977 сделок. Объем торгов составил 77015,71...
.
19 сентября 2025 года 18:59
Рынок акций РФ снизился на 1,6-2,1%
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне геополитической напряженности, объявления ЕС нового пакета антироссийских санкций и подешевевшей нефти.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%,...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 18:49
Текущее ослабление рубля не несет рисков ускорения инфляции
Текущее ослабление рубля не несет рисков ускорения инфляции, так как колебания курса происходят в нижней границе диапазона последних двух лет, заявил Банк России.

"В общем случае, ослабление курса - это проинфляционный фактор. Но вопрос масштабов и длительности. Текущие...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 18:23
Экспорт рыбы из РФ в ЕС в январе-июле вырос на 32%
РФ за семь месяцев этого года экспортировала в ЕС 122 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Евростата. В стоимостном выражении поставки выросли на 26%, до $488...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 18:15
Южная Корея смягчит требования в отношении инвестиций банков в акции и ужесточит их в отношении ипотечных кредитов
Южная Корея в первом квартале 2026 года смягчит регуляторные требования в отношении инвестиций банков в акции и ужесточит их в отношении ипотечных кредитов.

Коэффициент риска по инвестициям в акционерный капитал будет понижен до 250% с 400%, по ипотечным кредитам -...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 18:06
Российский газ поставляется в восемь стран Евросоюза
Газ из России поставляется сейчас в восемь стран Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Государствами-членами, импортирующими российский газ, по последней информации, которой мы располагаем, являются Бельгия, Нидерланды,...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6819 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 11,6819 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,652 руб., максимальный - 11,7195 руб. Было заключено 8236 сделок. Объем торгов составил 15784,15...
.
19 сентября 2025 года 17:57
Nvidia может инвестировать $500 млн в британский стартап Wayve, занимающийся разработкой систем автономного вождения
Nvidia Corp. может инвестировать $500 млн в британский стартап Wayve, занимающийся разработкой систем автономного вождения. Как говорится в сообщении Wayve, компании подписали письмо о намерениях для оценки таких инвестиций.

Nvidia уже является инвестором Wayve, с...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 17:44
Банк России в августе снизил объем золота в резервах на 0,1 млн унций
Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов РФ...    читать дальше
.
.
19 сентября 2025 года 17:33
ЦБ РФ установил курс евро с 20 сентября в размере 98,8845 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,28 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 сентября 2025 года 17:33
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 сентября в размере 83,5904 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 сентября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 22.09 по 28.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
19 сентября 2025 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 22 по 29 сентября
Во вторник, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
19 сентября 2025 года 16:59
ВТБ разместил 10,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1045 на 10,5 млрд рублей
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1045 на 10 млрд 533,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
