Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2800,5 млрд руб.
19 сентября 2025 года 11:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2800,5 млрд руб.
19 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2800,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2631,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
19 сентября 2025 года 13:24
Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-августе 2025 года составил в денежном выражении 136,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Белстата. По итогам восьми... читать дальше
.19 сентября 2025 года 13:16
Европейские фондовые индексы растут в конце насыщенной событиями недели. В среду Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов впервые с конца прошлого года и спрогнозировала, что в текущем году ставка будет понижена еще на 50... читать дальше
.19 сентября 2025 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,86 пункта (0,711%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2794,14 (+0,02%) пункта,... читать дальше
.19 сентября 2025 года 13:07
ЦБ выпустил рекомендации для сокращения риска вовлечения подростков в операции по отмыванию доходов и дропперство
ЦБ для сокращения риска вовлечения банков и их клиентов в возрасте от 14 до 18 лет в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство и дропперство выпустил рекомендации о повышении внимания к отдельным операциям, они опубликованы на сайте регулятора. ЦБ... читать дальше
.19 сентября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 97,32/101,62 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,32/101,62 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...
.19 сентября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,48/86,48 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,48/86,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...
.19 сентября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,85/84,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,85/84,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
.19 сентября 2025 года 12:48
Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-августе 2025 года добыли 125,3 млн тонн угля, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале областного министерства угольной промышленности. На экспорт за восемь... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:39
Германия увеличит объем заимствований в четвертом квартале на 20% по сравнению с планом, который был опубликован в конце прошлого года, для финансирования растущих инфраструктурных и оборонных расходов. Теперь планируется привлечь 90,5 млрд евро (без учета "зеленых"... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:31
Китайская золотодобывающая компания Zijin Gold планирует привлечь $25 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд) в рамках первичного размещения акций в Гонконге. Компания продаст около 349 млн бумаг по цене 71,59 доллара, сообщается в проспекте размещения. Торги акциями... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:23
Бронирования отелей Китая на новогодние праздники выросли в 2,3 раза после введения безвизового режима
Бронирования отелей Китая на новогодние праздники выросли в 2,3 раза после появления информации о введении с 15 сентября безвизового режима, он поднялся на третье место в топ-3 самых популярных зарубежных направлений, сообщают Яндекс.Путешествия. "Количество... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:14
Министерство промышленности и торговли РФ вместо индексации отсечки для акциза на сталь, которую просили металлурги, теперь рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате этого акциза сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов, а также отсрочки... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:06
РФ считает перспективным взаимодействие со странами Центральной Азии в отраслях энергетики, цифровизации, логистики и в ряде других сфер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Энергетика, логистика, добывающая и перерабатывающая промышленности, цифровизация - мы считаем все... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:55
Сотрудничество России и Филиппин в сфере энергетики могло бы стать одним из драйверов роста товарооборота двух стран, который в настоящее время подвержен внешней конъюнктуре и нуждается в диверсификации, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, выступая на заседании... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:45
ВТБ разместит 19 сентября однодневные бонды серии КС-4-1045 на 100 млрд руб. по цене 99,8684% от номинала
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1045 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8684% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%... читать дальше
.19 сентября 2025 года 11:34
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ЭР-Телеком Холдинг" на уровне ruA- и улучшило прогноз со стабильного на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в релизе, изменение прогноза по рейтингу обусловлено... читать дальше
