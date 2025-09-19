Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2800,5 млрд руб.

19 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2800,5 млрд руб.

Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-августе 2025 года составил в денежном выражении 136,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Белстата. По итогам восьми... По итогам восьми... читать дальше

Европейские фондовые индексы растут в конце насыщенной событиями недели. В среду Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов впервые с конца прошлого года и спрогнозировала, что в текущем году ставка будет понижена еще на 50... В среду Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов впервые с конца прошлого года и спрогнозировала, что в текущем году ставка будет понижена еще на 50... читать дальше

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,86 пункта (0,711%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2773,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2794,14 (+0,02%) пункта,... читать дальше

ЦБ для сокращения риска вовлечения банков и их клиентов в возрасте от 14 до 18 лет в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство и дропперство выпустил рекомендации о повышении внимания к отдельным операциям, они опубликованы на сайте регулятора. ЦБ... ЦБ... читать дальше

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,32/101,62 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,48/86,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,85/84,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-августе 2025 года добыли 125,3 млн тонн угля, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале областного министерства угольной промышленности. На экспорт за восемь... На экспорт за восемь... читать дальше

Германия увеличит объем заимствований в четвертом квартале на 20% по сравнению с планом, который был опубликован в конце прошлого года, для финансирования растущих инфраструктурных и оборонных расходов. Теперь планируется привлечь 90,5 млрд евро (без учета "зеленых"... Теперь планируется привлечь 90,5 млрд евро (без учета "зеленых"... читать дальше

Китайская золотодобывающая компания Zijin Gold планирует привлечь $25 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд) в рамках первичного размещения акций в Гонконге. Компания продаст около 349 млн бумаг по цене 71,59 доллара, сообщается в проспекте размещения. Торги акциями... Компания продаст около 349 млн бумаг по цене 71,59 доллара, сообщается в проспекте размещения. Торги акциями... читать дальше

Бронирования отелей Китая на новогодние праздники выросли в 2,3 раза после появления информации о введении с 15 сентября безвизового режима, он поднялся на третье место в топ-3 самых популярных зарубежных направлений, сообщают Яндекс.Путешествия. "Количество... "Количество... читать дальше

Министерство промышленности и торговли РФ вместо индексации отсечки для акциза на сталь, которую просили металлурги, теперь рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате этого акциза сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов, а также отсрочки... читать дальше

РФ считает перспективным взаимодействие со странами Центральной Азии в отраслях энергетики, цифровизации, логистики и в ряде других сфер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Энергетика, логистика, добывающая и перерабатывающая промышленности, цифровизация - мы считаем все... читать дальше

Сотрудничество России и Филиппин в сфере энергетики могло бы стать одним из драйверов роста товарооборота двух стран, который в настоящее время подвержен внешней конъюнктуре и нуждается в диверсификации, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, выступая на заседании... читать дальше

9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1045 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8684% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%... читать дальше

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ЭР-Телеком Холдинг" на уровне ruA- и улучшило прогноз со стабильного на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в релизе, изменение прогноза по рейтингу обусловлено... Как отмечается в релизе, изменение прогноза по рейтингу обусловлено... читать дальше

