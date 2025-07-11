ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 77,9029 руб., курс евро - в размере 91,4992 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 91,4992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,17 коп.

11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 77,9029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,98 коп.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС, об этом он сообщил в двух посланиях, направленных в субботу в Мехико и Брюссель. "С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы... читать дальше

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Реализация проекта экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции планируется в ближайшее время, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана по итогам встречи в расширенном составе Ильхама Алиева с президентом Сирии на... читать дальше

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Выдвижение кандидатов на досрочные выборы губернатора, которые пройдут в сентябре текущего года, завершено в Курской области, сообщил сегодня облизбирком. "11 июля 2025 года завершен этап выдвижения кандидатов на пост губернатора. На должность главы региона претендуют четыре... читать дальше

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В МИД РФ заявили, что за три года действия меморандума РФ с ООН о сельскохозяйственном экспорте ни одна из поставленных задач не была решена до конца, при этом динамика экспортных поставок была сохранена и оказала позитивное влияние на стабилизацию цен на мировых... читать дальше

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Правительство России направит свыше 480 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение деятельности нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе, соответствующее распоряжение подписано. Средства будут выделены на 2025... Средства будут выделены на 2025... читать дальше

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Словакия в ближайшие дни намерена урегулировать с европейскими партнерами проблему относительно очередного пакета антироссийских санкций. "Правительство Словакии желает достичь соглашения с европейскими партнёрами об одобрении 18-го пакета санкций в отношении России до... "Правительство Словакии желает достичь соглашения с европейскими партнёрами об одобрении 18-го пакета санкций в отношении России до... читать дальше

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Председателем правления Московского кредитного банка (МКБ) назначена Дина Маликова, следует из данных ЕГРЮЛ. Маликова накануне покинула пост председателя правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), в котором работала с 2003 года и была его главой с 2014... Маликова накануне покинула пост председателя правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), в котором работала с 2003 года и была его главой с 2014... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина 1 млрд рублей на создание инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области. "В регионе появится самая современная база для... "В регионе появится самая современная база для... читать дальше

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Германская BASF SE, одна из крупнейших в мире химических компаний, во втором квартале сократила чистую прибыль в 5,4 раза, значительно хуже прогноза. Как отмечается в предварительной отчетности, чистая прибыль в минувшем квартале составила около 80 млн евро по сравнению... Как отмечается в предварительной отчетности, чистая прибыль в минувшем квартале составила около 80 млн евро по сравнению... читать дальше

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Минсельхоз США в июльском обзоре, опубликованном в пятницу, увеличил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом, 2025/2026 сельхозгоду (начинается 1 июля 2025 года) до 46 млн тонн. В июньском обзоре объем экспорта оценивался в 45 млн тонн. Оценка экспорта пшеницы ближайшим... Оценка экспорта пшеницы ближайшим... читать дальше

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Комитет Госдумы по промышленности доработал ко второму чтению законопроект о регулировании маркетинговых компаний, исследующих товарный рынок в РФ. В обновленной редакции вводится прямой запрет на проведение таких исследований для компании с "иностранным" участием более 20%,... читать дальше

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Добыча нефти в Азербайджане в июне 2025 года равнялась 480 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в обзоре S&P Global. Согласно обзору, с учетом квоты Азербайджана на 2025 год, отставание в добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне составляло 71 тыс.... Согласно обзору, с учетом квоты Азербайджана на 2025 год, отставание в добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне составляло 71 тыс.... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля будет нулевой вторую неделю подряд. Такой расчет представил Минсельхоз. Нулевая ставка действует с 9 июля, последний раз такая ставка была зафиксирована в момент ее введения 4 года назад - в июне 2021 года. Пошлина на... Пошлина на... читать дальше

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Объем производства в приоритетных отраслях отрабатывающей промышленности РФ в 2025 году должен быть не ниже показателей прошлого года. Принять меры для выполнения этой задачи президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ до 1... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в июне 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,66% после увеличения на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого в феврале потребительские цены на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 77,8855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 91,1201 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 91,1201 руб. По сравнению с...

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