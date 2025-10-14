Рейтинг российских банков за сентябрь

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2025 года.

В сентябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и охвату аудитории занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - ПСБ. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Т-Банк и Газпромбанк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 57 386 упоминаний (42 140 в августе). Вторую позицию занял ВТБ - 37 457 упоминаний (22 287 в августе), за ним следует Альфа-Банк - 9 079 упоминаний (7 153 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка вырос на 79% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил более 120%, а уровень заметности ПСБ вырос на 29%.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 289,5 млн (+39%, 208,4 млн в августе). На втором месте - Сбербанк с результатом 281,6 млн, показатель вырос на 22% в сравнении с предыдущим месяцем (231,1 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 36,5% - до 162,8 млн (119,2 месяцем ранее).

Ключевым инфоповодом сентября для Сбербанка стала пресс-конференция Германа Грефа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал выглядит как период технической стагнации. При этом он отметил, что важно вовремя выйти из периода управляемого охлаждения российской экономики и ЦБ РФ не должен допустить перехода в рецессию. "Потом "заводить" экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать. Поэтому мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которыеполучают раньше, чем регулятор, и они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных и вовремя корректировать политику. Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию", - пояснил Греф.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов спрогнозировал снижение ключевой ставки до 16%. Он также отметил признаки продолжающегося охлаждения экономики. По его мнению, текущие темпы роста кредитования и денежной массы даже ниже среднего уровня за 2017-2019 годы, а тогда отмечалась устойчиво низкая инфляция.

При поддержке Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Сбербанк запустил платформу для получения социальных налоговых вычетов - в частности, за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг. "Сервис разработан в развитие установленного ФНС России упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов - за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг. Упрощенный порядок вступил в действие в этом году - за 2024 год физические лица впервые могут получить вычет без сбора документов", - говорится в сообщении банка.

ВТБ в ходе размещения акций допэмиссии привлек почти 85 млрд рублей: это крупнейшая подобная сделка на российском рынке за последние два года. "Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка и Группы в экономике. Привлечённые средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнёрства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", - подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также в сентябре ВТБ сообщил о выявлении новой схемы мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами и рассылают под видом теста фишинговые ссылки. "Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку", - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Для защиты клиентов от мошенников ВТБ запустил в онлайн-банке сервис, позволяющий установить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада. "Мы видим запрос клиентов на тщательный контроль за своими средствами. Самоограничения и лимиты "захлопывают дверь" перед носом мошенников, рассчитывающих на лёгкую добычу, даже с кодами доступа в онлайн-банк. ВТБ предоставляет для этого более широкий сервис, чем самозапреты на Госуслугах, в частности, защищая сбережения клиентов", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Альфа-Банк и "Билайн" в сентябре запустили сервис для авторизации в публичных сетях Wi-Fi оператора. Теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать СМС-сообщения, они смогут подключиться через Альфа ID. Эта возможность упростит доступ к интернету в общественных местах. Опция уже работает в офисах Альфа-Банка. Для подключения нужно выбрать сеть "Билайна" и подтвердить подключение через Альфа ID.

В Высшей школе бизнеса ВШЭ прошел состоялся диалог с Еленой Тятенковой, старшим вице-президентом и руководителем департамента управления сетью Альфа-Банка. Мероприятие собрало более 150 студентов различных образовательных программ бизнес-школы. Тятенкова рассказала, как складывалась ее карьера, и поделилась своим видением успеха: он начинается с готовности брать ответственность, пробовать себя в реальных проектах и никогда не останавливаться в обучении. "Открытый диалог со студентами - это эффективная комбинация публичного выступления и живого общения с молодыми амбициозными ребятами. Молодое поколение более прогрессивное и энергичное - они привносят много новых идей и заставляют нас обратить внимание на то, что мы могли бы упустить", - отметила спикер.

ПСБ начал использовать отечественное решение от компании Smart Engines на базе искусственного интеллекта для распознавания QR-кодов и номеров телефонов. Новая технология, интегрированная в мобильное приложение ПСБ для ОС Android, значительно повышает скорость и качество считывания QR-кодов при проведении платежей. "В своей стратегии развития ПСБ отдает приоритет цифровизации как значимому элементу непрерывного повышения качества и удобства обслуживания клиентов. Технологии, основанные на использовании QR-кодов, являются сегодня новым этапом развития быстрой, надежной и безопасной инфраструктуры для повседневных расчетов населения и организаций", - отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

N Наименование Упоминания в СМИ, сентябрь 2025 Упоминания в СМИ, август 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 57 386 42 140 36,2 2 ВТБ 37 457 22 287 68,1 3 Альфа-Банк 9 079 7 153 26,9 4 Россельхозбанк 9 019 6 518 38,4 5 Т-Банк 8 860 8 112 9,2 6 ПСБ 8 824 8 292 6,4 7 Газпромбанк 8 282 5 542 49,4 8 Совкомбанк 6 135 5 708 7,5 9 Почта банк 3 447 2 507 37,5 10 Банк УРАЛСИБ 2 992 2 851 4,9 11 Банк ДОМ.РФ 2 764 3 380 -18,2 12 ОТП Банк 2 693 2 632 2,3 13 МТС Банк 2 582 2 766 -6,7 14 Московский Кредитный Банк 2 425 2 213 9,6 15 Банк Санкт-Петербург 2 154 2 690 -19,9 16 Дальневосточный банк 1 977 2 592 -23,7 17 Примсоцбанк 1 954 2 340 -16,5 18 Новикомбанк 1 287 622 106,9 19 Абсолют Банк 1 118 543 105,9 20 Банк Русский Стандарт 1 072 503 113,1 21 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 038 369 181,3 22 Банк Синара 1 000 1 037 -3,6 23 ББР Банк 984 519 89,6 24 Транскапиталбанк 927 164 465,2 25 Инго Банк 842 995 -15,4 26 Банк ЗЕНИТ 835 499 67,3 27 Райффайзенбанк 771 852 -9,5 28 «Локо-Банк» 731 321 127,7 29 Ак Барс Банк 697 479 45,5 30 Генбанк 616 214 187,9 31 Банк «Точка» 612 396 54,5 32 РНКБ Банк 607 329 84,5 33 МСП Банк 565 1 205 -53,1 34 Банк «Таврический» 551 6 9 083,3 35 ЮниКредит Банк 540 338 59,8 36 Ренессанс Кредит 521 530 -1,7 37 Агропромкредит 505 5 10 000,0 38 КБ «Центр-инвест» 489 268 82,5 39 УБРиР 457 218 109,6 40 Банк «Приморье» 407 37 1 000,0 41 Татсоцбанк 402 235 71,1 42 Банк «Акцепт» 363 429 -15,4 43 АБ «Россия» 345 264 30,7 44 Томскпромстройбанк 342 5 6 740,0 45 СДМ-Банк 337 297 13,5 46 Алмазэргиэнбанк 321 194 65,5 47 Озон Банк, ООО 317 552 -42,6 48 АКБ «Металлинвестбанк» 273 473 -42,3 49 Банк Левобережный 273 420 -35,0 50 БКС Банк 249 55 352,7

N Наименование Индекс заметности, сентябрь 2025 Индекс заметности, август 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 9 180 542 5 124 465 79,2 2 ВТБ 5 526 157 2 508 119 120,3 3 ПСБ 1 405 704 1 089 900 29,0 4 Россельхозбанк 1 303 924 902 177 44,5 5 Альфа-Банк 1 287 538 1 055 219 22,0 6 Газпромбанк 852 230 601 969 41,6 7 Т-Банк 832 128 836 759 -0,6 8 Совкомбанк 686 237 756 129 -9,2 9 Банк ДОМ.РФ 589 712 524 787 12,4 10 Банк УРАЛСИБ 496 422 422 386 17,5 11 Почта банк 311 883 226 859 37,5 12 Банк Санкт-Петербург 293 860 352 102 -16,5 13 МТС Банк 204 130 282 676 -27,8 14 Московский Кредитный Банк 187 795 134 168 40,0 15 Банк «Таврический» 187 349 92 203 540,2 16 Банк Синара 171 059 173 363 -1,3 17 ОТП Банк 163 404 104 206 56,8 18 Ак Барс Банк 116 663 66 278 76,0 19 КБ «Центр-инвест» 115 036 72 236 59,3 20 Банк Русский Стандарт 113 900 118 024 -3,5 21 Транскапиталбанк 108 287 36 472 196,9 22 Росэксимбанк 99 310 19 308 414,3 23 УБРиР 97 894 51 772 89,1 24 МСП Банк 79 325 78 046 1,6 25 АБ «Россия» 75 107 24 956 201,0 26 Райффайзенбанк 74 043 94 630 -21,8 27 Банк «Точка» 72 994 53 111 37,4 28 ЮниКредит Банк 70 870 28 781 146,2 29 Свой Банк 61 571 64 483 -4,5 30 НБД-Банк 60 401 55 249 9,3 31 Абсолют Банк 57 934 58 312 -0,6 32 Агропромкредит 57 831 24 240 862,5 33 ИнгоБанк 56 370 60 400 -6,7 34 Банк «Кубань Кредит» 55 102 10 665 416,7 35 Банк ЗЕНИТ 45 827 39 311 16,6 36 РосДорБанк 45 049 35 678 26,3 37 Банк Левобережный 32 527 23 967 35,7 38 Новикомбанк 32 255 46 586 -30,8 39 Челиндбанк 31 434 12 099 159,8 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 31 160 11 698 166,4 41 Озон Банк, ООО 31 152 86 215 -63,9 42 Ренессанс Кредит 31 116 26 267 18,5 43 ХКФ Банк 28 930 30 719 -5,8 44 Алмазэргиэнбанк 27 388 8 843 209,7 45 ВУЗ-Банк 27 331 21 456 27,4 46 Примсоцбанк 26 929 44 609 -39,6 47 Банк ТРАСТ 26 401 43 801 -39,7 48 ББР Банк 25 236 14 683 71,9 49 РНКБ Банк 23 722 19 682 20,5 50 Дальневосточный банк 22 237 37 265 -40,3

N Название Охват аудитории, сентябрь 2025 Охват аудитории, август 2025 Изменения, % 1 ВТБ 289 564 943 208 428 820 38,9 2 Сбербанк 281 608 582 231 179 619 21,8 3 Альфа-Банк 162 812 751 119 235 766 36,5 4 Газпромбанк 141 849 170 88 512 142 60,3 5 Т-Банк 113 224 191 110 207 817 2,7 6 ПСБ 101 692 118 123 241 594 -17,5 7 Почта банк 94 025 867 40 735 294 130,8 8 Россельхозбанк 79 831 358 87 002 829 -8,2 9 Совкомбанк 78 267 123 64 155 199 22,0 10 Московский Кредитный Банк 65 858 575 26 614 435 147,5 11 МТС Банк 53 059 189 32 296 953 64,3 12 Банк ДОМ.РФ 49 313 444 48 375 689 1,9 13 Банк Санкт-Петербург 49 136 363 60 841 360 -19,2 14 АБ «Россия» 38 768 950 58 341 032 -33,5 15 Райффайзенбанк 32 403 299 50 554 765 -35,9 16 Банк Синара 31 065 054 18 508 282 67,8 17 ЮниКредит Банк 29 078 533 10 778 763 169,8 18 ОТП Банк 28 793 283 13 422 373 114,5 19 Банк УРАЛСИБ 28 763 958 32 213 554 -10,7 20 Банк «Таврический» 28 406 326 43 053 65 879,9 21 Банк «Точка» 25 507 607 36 439 666 -30,0 22 Банк Русский Стандарт 25 066 131 28 384 881 -11,7 23 РНКБ Банк 24 676 327 10 152 211 143,1 24 Ренессанс Кредит 23 664 727 9 808 425 141,3 25 Озон Банк, ООО 23 042 128 25 916 323 -11,1 26 Транскапиталбанк 22 943 188 6 848 805 235,0 27 МСП Банк 21 889 382 14 015 115 56,2 28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 20 666 326 9 262 384 123,1 29 Абсолют Банк 20 582 299 22 475 892 -8,4 30 Ингосстрах Банк 19 906 890 13 532 412 47,1 31 Агропромкредит 19 499 289 26 200 74 324,8 32 Росэксимбанк 17 114 111 6 941 497 146,5 33 Банк ЗЕНИТ 15 678 179 14 934 748 5,0 34 УБРиР 14 641 276 4 182 701 250,0 35 Банк ТРАСТ 14 530 145 2 884 662 403,7 36 Ситибанк 13 222 224 21 178 867 -37,6 37 КБ «Центр-инвест» 13 134 922 10 037 931 30,9 38 ББР Банк 11 773 980 3 156 787 273,0 39 Кредит Европа Банк 11 623 127 3 700 352 214,1 40 БМ-Банк 11 479 195 3 493 052 228,6 41 Банк «Солидарность» 11 425 458 20 437 448 -44,1 42 Ак Барс Банк 11 073 313 14 048 083 -21,2 43 Банк МФК 10 253 464 472 338 2 070,8 44 АКБ «Металлинвестбанк» 9 861 063 5 516 781 78,7 45 Новикомбанк 9 748 330 13 389 902 -27,2 46 «Сургутнефтегазбанк» 9 517 888 1 106 830 759,9 47 ВУЗ-Банк 7 766 106 1 366 376 468,4 48 Алмазэргиэнбанк 7 321 898 5 073 209 44,3 49 Норвик Банк 6 730 392 6 993 058 -3,8 50 БКС Банк 6 317 466 7 561 665 -16,5

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых

2. Ассоциация банков России провела юбилейный XX Международный банковский форум (МБФ) 27-30 сентября 2023 года в Сочи

3. Глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ заявил о "технической стагнации" в российской экономике

4. Президент Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки под 2%

5. ВТБ привлек почти 85 млрд рублей в ходе крупнейшего с 2023 года SPO

6. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Таврический банк"

7. Банк России опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

8. Глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на отсутствие признаков рецессии в России

9. Совет директоров Банка России концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей

10. Министерство финансов России рассматривает механизм снижения ставки по "Семейной ипотеке" с увеличениями числа детей в семье

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 80 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Сентябрь 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 14.10.2025.

