ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 77,9029 руб.

10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 77,9029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,98 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49828,328 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,117 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,35 коп. и составил 10,8174 руб. Минимальный курс юаня составил 10,799 руб., максимальный - 10,8495 руб. Было заключено 33842 сделки. Объем торгов составил 70563,43... Минимальный курс юаня составил 10,799 руб., максимальный - 10,8495 руб. Было заключено 33842 сделки. Объем торгов составил 70563,43...

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Российский фондовый рынок завершил четверг уверенным ростом индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после заметного падения накануне на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после заметного падения накануне на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со... читать дальше

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Совет директоров ОАО "РЖД" рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции за 2024 г. в размере 11 млрд 15,5 млн руб., а на обыкновенные акции - не начислять, сообщила компания. Дивиденды предлагается выплатить следующим образом: по привилегированным акциям... Дивиденды предлагается выплатить следующим образом: по привилегированным акциям... читать дальше

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Розничные продажи шведского производителя электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding во втором квартале выросли на 38% относительно того же периода прошлого года и составили 18,049 тыс. единиц, сообщается в пресс-релизе компании. В первом полугодии они... В первом полугодии они... читать дальше

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Экспертная группа согласовала проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила в четверг пресс-служба Исполкома СНГ. "По итогам состоявшегося обсуждения участники заседания... "По итогам состоявшегося обсуждения участники заседания... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8265,67 (-65,32) руб./грамм; на серебро - 91,64 (-0,79) руб./грамм; на платину - 3406,3 (-44,47) руб./грамм; на палладий - 2755,1 (-47,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 91,4992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,17 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 77,9029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о готовности в полном объеме выполнить обязательства по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), возникшие в результате отзыва Банком России соответствующей лицензии... читать дальше

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Снижение цен на нефть усилилось вечером в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 мск снизилась на $1,08 (1,54%), до $69,11 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 мск снизилась на $1,08 (1,54%), до $69,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной... Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной... читать дальше

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АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП) в январе-июне 2025 года снизило перевалку грузов на 22,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 668,214 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. В структуре грузоперевозок... В структуре грузоперевозок... читать дальше

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Численность занятых в странах Организации экономического сотрудничества и развития, вырастет примерно на 1,1% в 2025 году и на 0,7% в 2026 году, сообщается в ежегодном отчете ОЭСР. В мае текущего года их количество достигло 668 млн человек, что примерно на 26% больше... В мае текущего года их количество достигло 668 млн человек, что примерно на 26% больше... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,87 коп. и составил 10,8132 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7935 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 6368 сделок. Объем торгов составил 16822,73 млн... Минимальный курс юаня составил 10,7935 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 6368 сделок. Объем торгов составил 16822,73 млн...

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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора не зафиксировали DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт, говорится в сообщении пресс-службы РКН. "10 июля с 15:30 Центр мониторинга и управления сетью связи... "10 июля с 15:30 Центр мониторинга и управления сетью связи... читать дальше

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Американские поставщики электроэнергии в 1-м полугодии подали заявки властям на разрешение повысить цены на общую сумму $29 млрд, подсчитала активистская организация PowerLines, выступающая за доступность электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года... По сравнению с аналогичным периодом 2024 года... читать дальше

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