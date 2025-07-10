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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 77,9029 руб.
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Промпроизводство в РФ в мае выросло на 1,8%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%
 
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10 июля 2025 года 18:32

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 77,9029 руб.

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10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 77,9029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,98 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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10 июля 2025 года 18:57
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Российский фондовый рынок завершил четверг уверенным ростом индексов.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после заметного падения накануне на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со...    читать дальше
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10 июля 2025 года 18:52
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Дивиденды предлагается выплатить следующим образом: по привилегированным акциям...    читать дальше
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В первом полугодии они...    читать дальше
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10 июля 2025 года 18:39
Разработан проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ
Экспертная группа согласовала проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила в четверг пресс-служба Исполкома СНГ.

"По итогам состоявшегося обсуждения участники заседания...    читать дальше
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10 июля 2025 года 18:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля
ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8265,67 (-65,32) руб./грамм; на серебро - 91,64 (-0,79) руб./грамм; на платину - 3406,3 (-44,47) руб./грамм; на палладий - 2755,1 (-47,24) руб./грамм.

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10 июля 2025 года 18:32
ЦБ РФ установил курс евро с 11 июля в размере 91,4992 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 91,4992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,17 коп.

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10 июля 2025 года 18:32
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июля в размере 77,9029 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 77,9029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,98 коп.

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10 июля 2025 года 18:31
РСА готов выполнить обязательства по договорам ОСАГО после отзыва лицензии у СК "Хатхор"
Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о готовности в полном объеме выполнить обязательства по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), возникшие в результате отзыва Банком России соответствующей лицензии...    читать дальше
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Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной...    читать дальше
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Калининградский морской порт на 23% снизил перевалку грузов в январе-июне
АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП) в январе-июне 2025 года снизило перевалку грузов на 22,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 668,214 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

В структуре грузоперевозок...    читать дальше
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10 июля 2025 года 18:08
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Численность занятых в странах Организации экономического сотрудничества и развития, вырастет примерно на 1,1% в 2025 году и на 0,7% в 2026 году, сообщается в ежегодном отчете ОЭСР.

В мае текущего года их количество достигло 668 млн человек, что примерно на 26% больше...    читать дальше
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10 июля 2025 года 18:00
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10 июля 2025 года 17:46
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"10 июля с 15:30 Центр мониторинга и управления сетью связи...    читать дальше
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По сравнению с аналогичным периодом 2024 года...    читать дальше
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