.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8132 руб.
.
10 июля 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8132 руб.
|0
10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,87 коп. и составил 10,8132 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7935 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 6368 сделок. Объем торгов составил 16822,73 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,809 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 июля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 июля выросла на 0,60% и составила 49828,328 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49828,328 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 297,117 млрд руб., или на...
.10 июля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,35 коп. и составил 10,8174 руб. Минимальный курс юаня составил 10,799 руб., максимальный - 10,8495 руб. Было заключено 33842 сделки. Объем торгов составил 70563,43...
.10 июля 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил четверг уверенным ростом индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после заметного падения накануне на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:52
Совет директоров РЖД рекомендовал выплатить за 2024 г. дивиденды на "префы", не начислять на обыкновенные
Совет директоров ОАО "РЖД" рекомендовал выплатить дивиденды на привилегированные акции за 2024 г. в размере 11 млрд 15,5 млн руб., а на обыкновенные акции - не начислять, сообщила компания. Дивиденды предлагается выплатить следующим образом: по привилегированным акциям... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:46
Розничные продажи шведского производителя электромобилей премиум-класса Polestar Automotive Holding во втором квартале выросли на 38% относительно того же периода прошлого года и составили 18,049 тыс. единиц, сообщается в пресс-релизе компании. В первом полугодии они... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:39
Разработан проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ
Экспертная группа согласовала проект Стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщила в четверг пресс-служба Исполкома СНГ. "По итогам состоявшегося обсуждения участники заседания... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:34
ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8265,67 (-65,32) руб./грамм; на серебро - 91,64 (-0,79) руб./грамм; на платину - 3406,3 (-44,47) руб./грамм; на палладий - 2755,1 (-47,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.10 июля 2025 года 18:32
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 91,4992 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,17 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 июля 2025 года 18:32
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 77,9029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,98 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 июля 2025 года 18:31
Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о готовности в полном объеме выполнить обязательства по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), возникшие в результате отзыва Банком России соответствующей лицензии... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:23
Снижение цен на нефть усилилось вечером в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:06 мск снизилась на $1,08 (1,54%), до $69,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:17
АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП) в январе-июне 2025 года снизило перевалку грузов на 22,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 668,214 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. В структуре грузоперевозок... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:08
Численность занятых в странах Организации экономического сотрудничества и развития, вырастет примерно на 1,1% в 2025 году и на 0,7% в 2026 году, сообщается в ежегодном отчете ОЭСР. В мае текущего года их количество достигло 668 млн человек, что примерно на 26% больше... читать дальше
.10 июля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,87 коп. и составил 10,8132 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7935 руб., максимальный - 10,85 руб. Было заключено 6368 сделок. Объем торгов составил 16822,73 млн...
.10 июля 2025 года 17:46
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора не зафиксировали DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт, говорится в сообщении пресс-службы РКН. "10 июля с 15:30 Центр мониторинга и управления сетью связи... читать дальше
.10 июля 2025 года 17:36
Американские поставщики электроэнергии в 1-м полугодии подали заявки властям на разрешение повысить цены на общую сумму $29 млрд, подсчитала активистская организация PowerLines, выступающая за доступность электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.