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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3294 млрд руб.
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10 июля 2025 года 11:20

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3294 млрд руб.

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10 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня выросло до 3294 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1780,9 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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