Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3294 млрд руб.

10 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня выросло до 3294 млрд руб.

.

По итогам 2-го квартала чистая прибыль одной из крупнейших в США авиакомпаний - Delta Air Lines выросла в 1,63 раза и составила $2,13 млрд, или $3,27 в расчете на акцию, по сравнению с $1,31 млрд, или $2,01 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

.

ЦБ РФ планирует в следующем году изменить правила консолидации при расчете норматива достаточности капитала банковской группы Н20, чтобы кредитные организации более прозрачно отражали на балансе вложения в непрофильный бизнес, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый заместитель... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении административных штрафов за непредставление ходатайств в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), подачу ходатайств с заведомо недостоверными сведениями, а также за нарушение порядка и сроков подачи ходатайств. Инициатива... читать дальше

.

ЦБ РФ планирует перевести на постоянную основу подход, при котором банки могут применять более мягкий режим резервирования при реструктуризации кредитов корпоративным заемщикам с временными финансовыми трудностями, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый замдиректора... читать дальше

.

Страны ОПЕК+, вероятно, вскоре завершат цикл наращивания добычи, считают аналитики Goldman Sachs Group. В минувшую субботу восемь участников альянса, добровольно ограничивших добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение со следующего месяца увеличить... В минувшую субботу восемь участников альянса, добровольно ограничивших добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, утвердили решение со следующего месяца увеличить... читать дальше

.

Концепция банковского стандарта по вкладам находится в ранней степени проработки, в ней может быть прописано обязательство банков понятным языком раскрывать отличия стандартного депозитного продукта от нестандартного и рассчитывать эффективную доходность в случае покупки... читать дальше

.

Яндекс банк планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов на сумму до 10 млрд рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА. Агентство присвоило старшему траншу облигаций ООО "СФО сплит финанс" (эмитент) с залоговым обеспечением денежными... Агентство присвоило старшему траншу облигаций ООО "СФО сплит финанс" (эмитент) с залоговым обеспечением денежными... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,9 пункта (0,812%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2718,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2727,45 (+1,15%) пункта,... читать дальше

.

ЦБ РФ обяжет банки при оценке риска по розничным кредитам использовать официальные документы, подтверждающие доходы заемщиков, в противном случае кредитные организации будут формировать повышенные резервы, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый замдиректора департамента... читать дальше

.

Цены на нефть опускаются в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 мск составила $69,82 за баррель, что на $0,37... Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:25 мск составила $69,82 за баррель, что на $0,37... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс РФ, согласно которой порог годовой выручки для освобождения от НДС при предоставлении услуг общественного питания будет увеличен с 2 млрд до 3 млрд рублей. Пакет правительственных поправок в законопроект (№835237-8)... читать дальше

.

Банки РФ смогут учитывать господдержку при оценке финансового положения госкомпаний только при соблюдении ряда условий, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин. ЦБ подготовил проект новой... ЦБ подготовил проект новой... читать дальше

.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме японского, выросли. Участники рынка продолжали следить за ситуацией в международной торговле, оценивая новые заявления Вашингтона относительно пошлин. Ранее на этой неделе американский... Ранее на этой неделе американский... читать дальше

.

Медь сегодня прибавляет в цене более 2% в ходе торгов после подтверждения президентом США Дональдом Трампом планов введения пошлины в 50% на импорт металла с 1 августа. Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex торгуются на уровне $5,6 за фунт. Это, однако, ниже... Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex торгуются на уровне $5,6 за фунт. Это, однако, ниже... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении от НДС услуг, которые Национальный расчетный депозитарий (НРД), выступающий администратором софинансирования, оказывает негосударственным пенсионным фондам (НПФ) при расчете размера дополнительных стимулирующих взносов со... читать дальше

.

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-июне 2025 года составили 8,074 млрд манатов, что на 0,5% меньше показателя января-июня 2024 года, сообщает Госкомитет по статистике. Капвложения в нефтегазовый сектор снизились на 23,8%, в ненефтегазовый -... Капвложения в нефтегазовый сектор снизились на 23,8%, в ненефтегазовый -... читать дальше

.