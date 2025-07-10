10 июля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
10 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 июля 2025 года 09:12
Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Протокол июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный накануне, показал, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в основном считают... читать дальше
.
10 июля 2025 года 09:01
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг, за исключением японского индикатора.
В центре внимания рынков остается ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивают новые заявления Вашингтона относительно пошлин. Ранее на... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:46
Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.
Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии,... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:35
Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung вчера представил три новых складных смартфона.
Ими стали Galaxy Z Fold 7, складывающийся как книга, и выполненный в форме классических "раскладушек" Galaxy Z Flip 7. Также компания анонсировала Galaxy Z... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 29,39 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
10 июля 2025 года 08:27
Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы, сообщает Trading Economics.
Американский президент Дональд Трамп... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:19
США с 1 августа этого года вводят тариф в 50% на весь импорт из Бразилии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:11
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду.
В центре внимания рынков оставалась ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивали сигналы Вашингтона о перспективах заключения торгового соглашения с Европейским союзом и другие... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:03
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после заметного падения накануне на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США. Поддержку рынку оказывают опубликованные в среду вечером еженедельные... читать дальше
.
10 июля 2025 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 78,1727 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,45 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 91,4175 руб. По сравнению с...
.
10 июля 2025 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
15:30
Заявки на пособие по безработице в...
.
09 июля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49531,212 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 971,281 млрд руб., или на...
.
09 июля 2025 года 19:25
Потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 июля выросли на 0,27% после повышения на 0,20% с 24 по 30 июня, на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше
.
09 июля 2025 года 19:20
Инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Ускорение недельной инфляции было ожидаемым... читать дальше
.