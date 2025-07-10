ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 78,1727 руб., евро - 91,4175 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 91,4175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,92 коп.

10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 78,1727 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,45 коп.

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Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Протокол июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный накануне, показал, что руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в основном считают... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг, за исключением японского индикатора. В центре внимания рынков остается ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивают новые заявления Вашингтона относительно пошлин. Ранее на... В центре внимания рынков остается ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивают новые заявления Вашингтона относительно пошлин. Ранее на... читать дальше

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Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы. Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии,... Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии,... читать дальше

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Южнокорейский производитель потребительской электроники Samsung вчера представил три новых складных смартфона. Ими стали Galaxy Z Fold 7, складывающийся как книга, и выполненный в форме классических "раскладушек" Galaxy Z Flip 7. Также компания анонсировала Galaxy Z... Ими стали Galaxy Z Fold 7, складывающийся как книга, и выполненный в форме классических "раскладушек" Galaxy Z Flip 7. Также компания анонсировала Galaxy Z... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 29,39 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы, сообщает Trading Economics. Американский президент Дональд Трамп... Американский президент Дональд Трамп... читать дальше

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США с 1 августа этого года вводят тариф в 50% на весь импорт из Бразилии, заявил президент США Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех... "Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду. В центре внимания рынков оставалась ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивали сигналы Вашингтона о перспективах заключения торгового соглашения с Европейским союзом и другие... В центре внимания рынков оставалась ситуация в международной торговле. Инвесторы оценивали сигналы Вашингтона о перспективах заключения торгового соглашения с Европейским союзом и другие... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже ростом в рамках коррекции после заметного падения накануне на фоне возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США. Поддержку рынку оказывают опубликованные в среду вечером еженедельные... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 78,1727 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 91,4175 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 91,4175 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:30 15:30 Заявки на пособие по безработице в... Заявки на пособие по безработице в...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49531,212 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 971,281 млрд руб., или на...

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Потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 июля выросли на 0,27% после повышения на 0,20% с 24 по 30 июня, на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ускорение недельной инфляции было ожидаемым... Ускорение недельной инфляции было ожидаемым... читать дальше

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