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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 78,1727 руб., евро - 91,4175 руб.
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10 июля 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 78,1727 руб., евро - 91,4175 руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 78,1727 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 91,4175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,92 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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