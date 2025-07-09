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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8409 руб.
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09 июля 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8409 руб.

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9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,38 коп. и составил 10,8409 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7895 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 50713 сделок. Объем торгов составил 97756,05 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,8375 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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