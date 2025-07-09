Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 июля

9 июля. FINMARKET.RU -РФ с 10 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8330,99 (-1,03) руб./грамм; на серебро - 92,43 (+1,34) руб./грамм; на платину - 3450,77 (+47,95) руб./грамм; на палладий - 2802,34 (+30,32) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49531,212 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 971,281 млрд руб., или на...

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Потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 июля выросли на 0,27% после повышения на 0,20% с 24 по 30 июня, на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ускорение недельной инфляции было ожидаемым... Ускорение недельной инфляции было ожидаемым... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,38 коп. и составил 10,8409 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7895 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 50713 сделок. Объем торгов составил 97756,05... Минимальный курс юаня составил 10,7895 руб., максимальный - 10,879 руб. Было заключено 50713 сделок. Объем торгов составил 97756,05...

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Рынок акций РФ снизился под давлением продаж на фоне возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" проявляют интерес к участию в нефтяных проектах в Ливии, сообщил "Интерфаксу" министр нефти и газа этой страны Халифа Раджаб Абдулсадек. Он добавил, что Ливия будет рада участию и других российских компаний в нефтегазовых проектах. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку. "Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США... "Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,91 коп. и составил 10,8419 руб. Минимальный курс юаня составил 10,782 руб., максимальный - 10,899 руб. Было заключено 18544 сделки. Объем торгов составил 37758,99... Минимальный курс юаня составил 10,782 руб., максимальный - 10,899 руб. Было заключено 18544 сделки. Объем торгов составил 37758,99...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина... Товарные запасы бензина... читать дальше

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Американский рынок акций открылся в среду подъемом, внимание рынка сосредоточено на торговых переговорах между США и другими странами. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в среду будут обнародованы данные по как минимум семи торговым партнерам. Также он... Американский президент Дональд Трамп заявил, что в среду будут обнародованы данные по как минимум семи торговым партнерам. Также он... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8330,99 (-1,03) руб./грамм; на серебро - 92,43 (+1,34) руб./грамм; на платину - 3450,77 (+47,95) руб./грамм; на палладий - 2802,34 (+30,32) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 91,4175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 78,1727 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 86,5915% от номинала, что соответствует доходности 14,58% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Нефтяной рынок хорошо сбалансирован сейчас, роль ОПЕК+ выше, чем когда-либо. Таким мнением поделился глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе семинара ОПЕК. Глава TotalEnergies заметил, что "спрос на нефтяном рынке, конечно, продолжает расти", и нужно продолжать... Глава TotalEnergies заметил, что "спрос на нефтяном рынке, конечно, продолжает расти", и нужно продолжать... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-993 на 17 млрд 844,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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