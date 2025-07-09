09 июля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
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09 июля 2025 года 16:45
Нефтяной рынок хорошо сбалансирован сейчас, роль ОПЕК+ выше, чем когда-либо. Таким мнением поделился глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе семинара ОПЕК.
Глава TotalEnergies заметил, что "спрос на нефтяном рынке, конечно, продолжает расти", и нужно продолжать... читать дальше
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09 июля 2025 года 16:40
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-993 на 17 млрд 844,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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09 июля 2025 года 16:37
Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе снизился на 2 базисных пункта, до минимума с начала апреля.
Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на... читать дальше
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09 июля 2025 года 16:29
Госдума утвердила отчет об исполнение федерального бюджета РФ за 2024 г. Согласно документу (N938284-8), фактические поступления доходов бюджета в 2024 г. составили 36,7 трлн руб., что на 1,6 трлн руб. выше прогноза. Из них 11,1 трлн руб. составили нефтегазовые доходы (на 145,8... читать дальше
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09 июля 2025 года 16:22
Национализация частных золотодобывающих компаний - избыточная мера, но контроль за их деятельностью нужно усиливать, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
"По золоту был вопрос - частные компании платят ли налоги, не надо ли... читать дальше
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09 июля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,54 пункта (1,544%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2734,85 (-0,75%) пункта,... читать дальше
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09 июля 2025 года 16:06
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,22/83,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 71 коп., Cредний курс продажи упал...
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09 июля 2025 года 15:42
Вице-премьер Александр Новак в ходе штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе оценить маржинальность АЗС с учётом обязательных расходов заправок, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки... читать дальше
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09 июля 2025 года 15:32
Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае 2025 года, по предварительной оценке, составил 2 трлн 479,4 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.
Дефицит консолидированного бюджета в январе-апреле 2025 года составлял 2 трлн 348,2... читать дальше
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09 июля 2025 года 15:30
В четверг, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 июля 2025 года 15:30
В четверг, 10 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 11,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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09 июля 2025 года 15:30
В четверг, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 июля 2025 года 15:18
Решения о полном запрете экспорта бензина (в том числе и для производителей - нефтяных компаний) пока нет, хотя технически все готово, Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго поддерживают идею. Об этом "Интерфаксу" рассказали источники после совещания о ситуации на... читать дальше
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09 июля 2025 года 15:09
Минпромторг РФ рассчитывает, что меры господдержки в сфере роботизации будут распространяться только на отечественные решения, планирует, что это будет реализовано через год-два, сообщил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения ведомства Валерий Пивень во... читать дальше
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09 июля 2025 года 15:01
Страны ОПЕК+ принимают сложные решения о сокращении нефтедобычи, чтобы поддерживать цену, необходимую для инвестиций в будущую добычу, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи в ходе Семинара, организованного ОПЕК. Он подчеркнул, что многие страны, в том... читать дальше
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09 июля 2025 года 14:52
Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о платформенной экономике. Документ (N959244-8) был внесен в Госдуму 3 июля правительством РФ. Документ регулирует отношения между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров,... читать дальше
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