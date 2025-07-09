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Нефтяной рынок хорошо сбалансирован сейчас, роль ОПЕК+ выше, чем когда-либо. Таким мнением поделился глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе семинара ОПЕК. Глава TotalEnergies заметил, что "спрос на нефтяном рынке, конечно, продолжает расти", и нужно продолжать... Глава TotalEnergies заметил, что "спрос на нефтяном рынке, конечно, продолжает расти", и нужно продолжать... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-993 на 17 млрд 844,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе снизился на 2 базисных пункта, до минимума с начала апреля. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на... Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на... читать дальше

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Госдума утвердила отчет об исполнение федерального бюджета РФ за 2024 г. Согласно документу (N938284-8), фактические поступления доходов бюджета в 2024 г. составили 36,7 трлн руб., что на 1,6 трлн руб. выше прогноза. Из них 11,1 трлн руб. составили нефтегазовые доходы (на 145,8... читать дальше

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Национализация частных золотодобывающих компаний - избыточная мера, но контроль за их деятельностью нужно усиливать, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. "По золоту был вопрос - частные компании платят ли налоги, не надо ли... "По золоту был вопрос - частные компании платят ли налоги, не надо ли... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,54 пункта (1,544%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2734,85 (-0,75%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,22/83,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 71 коп., Cредний курс продажи упал...

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Вице-премьер Александр Новак в ходе штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе оценить маржинальность АЗС с учётом обязательных расходов заправок, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов после разгрузки... читать дальше

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Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае 2025 года, по предварительной оценке, составил 2 трлн 479,4 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Дефицит консолидированного бюджета в январе-апреле 2025 года составлял 2 трлн 348,2... Дефицит консолидированного бюджета в январе-апреле 2025 года составлял 2 трлн 348,2... читать дальше

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В четверг, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 10 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 11,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Решения о полном запрете экспорта бензина (в том числе и для производителей - нефтяных компаний) пока нет, хотя технически все готово, Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго поддерживают идею. Об этом "Интерфаксу" рассказали источники после совещания о ситуации на... читать дальше

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Минпромторг РФ рассчитывает, что меры господдержки в сфере роботизации будут распространяться только на отечественные решения, планирует, что это будет реализовано через год-два, сообщил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения ведомства Валерий Пивень во... читать дальше

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Страны ОПЕК+ принимают сложные решения о сокращении нефтедобычи, чтобы поддерживать цену, необходимую для инвестиций в будущую добычу, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи в ходе Семинара, организованного ОПЕК. Он подчеркнул, что многие страны, в том... читать дальше

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Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о платформенной экономике. Документ (N959244-8) был внесен в Госдуму 3 июля правительством РФ. Документ регулирует отношения между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров,... читать дальше

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