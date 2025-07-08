Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 июля

8 июля. FINMARKET.RU -РФ с 9 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8332,02 (-100,54) руб./грамм; на серебро - 91,09 (-2,26) руб./грамм; на платину - 3402,82 (-99,89) руб./грамм; на палладий - 2772,02 (-87,85) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50502,493 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 454,016 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,07 коп. и составил 10,8547 руб. Минимальный курс юаня составил 10,822 руб., максимальный - 10,8705 руб. Было заключено 36506 сделок. Объем торгов составил 79629,94... Минимальный курс юаня составил 10,822 руб., максимальный - 10,8705 руб. Было заключено 36506 сделок. Объем торгов составил 79629,94...

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Российский фондовый рынок завершил вторник ростом индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже без ярко выраженной динамики, пытаясь стабилизироваться после падения накануне, на рынок давят сохраняющиеся... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже без ярко выраженной динамики, пытаясь стабилизироваться после падения накануне, на рынок давят сохраняющиеся... читать дальше

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В 1-м квартале ВВП Ирландии увеличился на 7,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. По сравнению с январем-мартом 2024 года подъем составил 20%. Рост обоих показателей стал максимальным за 4 года (с 1-го... Рост обоих показателей стал максимальным за 4 года (с 1-го... читать дальше

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Более 44 тыс. мошеннических сайтов было заблокировано Роскомнадзором (РКН) в прошлом году, ежедневно ведомство пресекает более 1 млн подозрительных звонков, а также принимает участие в подготовке мер по борьбе с мошенниками, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата... читать дальше

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Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем чтении закон, продлевающий срок действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина в РФ - с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Газпром" актуализировал Долгосрочную программу развития группы, говорится в сообщении эмитента. Долгосрочная (охватывает десятилетний горизонт) программа развития в компании регулярно актуализируется. Сейчас она охватывает период с 2026 по 2035... читать дальше

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Генеральная лицензия, позволяющая лицам из США осуществлять различные обязательные платежи в РФ, продлена на очередные 3 месяца. Изначально лицензия №13 была выпущена OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в... Изначально лицензия №13 была выпущена OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в... читать дальше

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Аэропорт "Храброво" в январе-июне 2025 года увеличил пассажиропоток на 9,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 2 млн 249,009 тыс. человек, сообщила пресс-служба компании. Пассажиропоток на внутренних линиях составил 2 млн 193,279 тыс.... Пассажиропоток на внутренних линиях составил 2 млн 193,279 тыс.... читать дальше

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Нефтяные цены вечером перешли к росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск повысилась на $0,33 (0,47%), до $69,91 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:55 мск повысилась на $0,33 (0,47%), до $69,91 за баррель. Фьючерсы на нефть... Фьючерсы на нефть... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,33 коп. и составил 10,851 руб. Минимальный курс юаня составил 10,82 руб., максимальный - 10,8645 руб. Было заключено 10610 сделок. Объем торгов составил 21921,66 млн... Минимальный курс юаня составил 10,82 руб., максимальный - 10,8645 руб. Было заключено 10610 сделок. Объем торгов составил 21921,66 млн...

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Оживление российского авторынка даже при дальнейшем снижении ключевой ставки следует ждать не ранее 4-го квартала, а результаты "Соллерса" по году пока видятся чуть лучше общерыночной динамики снижения продаж примерно на четверть, сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора и... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8332,02 (-100,54) руб./грамм; на серебро - 91,09 (-2,26) руб./грамм; на платину - 3402,82 (-99,89) руб./грамм; на палладий - 2772,02 (-87,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 78,1682 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 91,9667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готовится выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях, сообщила директор департамента страхования АСВ Наталья Болдырева на марафоне по финансовой грамотности "ПроФиТ". Цифровой рубль - третья форма российской... Цифровой рубль - третья форма российской... читать дальше

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